Perdays Pregnancy DHA: SN-2 DHA từ vi tảo Úc, đạt chuẩn TGA cho mẹ bầu

DHA Úc – vì sao mẹ Việt 2026 tin chọn?

Trong vài năm gần đây, "DHA Úc" trở thành một trong những nhóm sản phẩm được mẹ bầu Việt quan tâm khi tìm kiếm dưỡng chất cho thai kỳ. Lý do không chỉ nằm ở xuất xứ, mà còn ở hệ thống quản lý thực phẩm bổ sung của Úc, trong đó TGA (Therapeutic Goods Administration) là cơ quan giám sát các sản phẩm được lưu hành chính ngạch.

Với nhóm sản phẩm dành cho mẹ bầu, các tiêu chí như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm định hàm lượng, kiểm soát tạp chất và truy xuất theo lô ngày càng được quan tâm. Đây cũng là lý do Perdays Pregnancy DHA được nhiều mẹ chú ý: sản phẩm có mã AUST L 455311, sản xuất tại Úc và nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam.

Chuẩn TGA Úc quan trọng thế nào với mẹ bầu?

TGA Úc yêu cầu sản phẩm bổ sung phải đáp ứng các tiêu chí về nguồn nguyên liệu, dây chuyền sản xuất GMP, kiểm soát chất lượng và độ ổn định hoạt chất. Với mẹ bầu, đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng vì sản phẩm được sử dụng trong giai đoạn nhạy cảm, khi cơ thể mẹ cần bổ sung dưỡng chất ổn định và an toàn.

Perdays Pregnancy DHA được sản xuất theo tiêu chuẩn Úc, có mã AUST L in trên bao bì để người dùng có thể kiểm tra thông tin sản phẩm. Đây là dấu hiệu giúp mẹ phân biệt sản phẩm được quản lý chính ngạch với những sản phẩm chỉ ghi "DHA Úc" nhưng không có thông tin kiểm chứng rõ ràng.

Perdays Pregnancy DHA – DHA cấu trúc SN-2 từ vi tảo

Không chỉ có lợi thế về chuẩn kiểm định, Perdays Pregnancy DHA còn tập trung vào cấu trúc DHA. Mỗi viên nang mềm chứa 575mg tinh dầu vi tảo Schizochytrium, tương đương 230mg DHA. Đây là nguồn DHA từ vi tảo, phù hợp với mẹ bầu nhạy cảm với mùi tanh của dầu cá hoặc mẹ muốn ưu tiên nguồn DHA tinh khiết hơn.

Điểm nổi bật của Perdays Pregnancy DHA là cấu trúc SN-2. Theo các nghiên cứu về thành phần sữa mẹ, phần lớn DHA tự nhiên trong sữa mẹ tồn tại ở vị trí SN-2 trên khung triglyceride. Cấu trúc SN-2 DHA được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa, hấp thu và sử dụng DHA của cơ thể.

Đồng thời nhờ vào chiết xuất từ vi tảo thuần chay, không thanh mùi cá biển, dạng viên nhỏ hợp người Châu Á giúp mẹ bầu không bị nôn nghé, đảm bảo việc bổ sung liên tục hằng ngày mà không bị ngắt quãng.

Vì vậy, khi chọn DHA cho 1.000 ngày vàng đầu đời, mẹ không chỉ nên nhìn vào "bao nhiêu mg DHA", mà nên quan tâm thêm DHA đó đến từ nguồn nào, cấu trúc hấp thu ra sao và có được kiểm định rõ ràng hay không.

Nhập khẩu chính ngạch – yếu tố mẹ không nên bỏ qua

DHA Úc về Việt Nam có thể đi qua nhiều hình thức khác nhau, nhưng với mẹ bầu, sản phẩm nhập khẩu chính ngạch vẫn là lựa chọn nên ưu tiên. Hàng chính ngạch có nhãn phụ tiếng Việt, thông tin nhà nhập khẩu, mã lô, hạn sử dụng và kênh phân phối rõ ràng.

Perdays Pregnancy DHA hiện được phân phối chính hãng tại Shopee Mall Perdays Vietnam, TikTok Shop Perdays và website perdays.vn. Khi mua, mẹ có thể kiểm tra mã AUST L 455311, nhãn phụ tiếng Việt và thông tin sản phẩm trên bao bì để đảm bảo đúng hàng chính ngạch.

Cách kiểm tra DHA Úc chuẩn trước khi mua

Mẹ có thể kiểm tra nhanh theo 4 bước:

- Tìm mã AUST L trên bao bì sản phẩm.

- Kiểm tra nhãn phụ tiếng Việt và thông tin nhà nhập khẩu.

- Ưu tiên mua tại kênh chính hãng như Shopee Mall, TikTok Shop hoặc website thương hiệu.

- Kiểm tra hạn sử dụng, mã lô và bao bì còn nguyên vẹn.

Với Perdays Pregnancy DHA, các thông tin cần kiểm tra gồm: mã AUST L 455311, nguồn gốc sản xuất tại Úc, thành phần DHA từ vi tảo Schizochytrium và kênh phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

Perdays Pregnancy DHA có gì khác biệt?

Sản phẩm kết hợp 3 yếu tố: DHA cấu trúc SN-2 DHA tương đồng với DHA tự nhiên trong sữa mẹ giúp hấp thu DHA trực tiếp và toàn vẹn vào cơ thể, nguồn gốc từ vi tảo tinh khiết nuôi trồng khép kín không nhiễm chất độc hại an toàn cho mẹ bầu và em bé, sản xuất tại Úc và có mã AUST L 455311 do TGA Úc quản lý.

SN-2 DHA là gì?

SN-2 là vị trí DHA trên khung triglyceride, được nhắc đến vì có sự tương đồng với cấu trúc DHA tự nhiên trong sữa mẹ và hỗ trợ khả năng hấp DHA tối ưu hơn, tránh gây thất thoát và lãng phí.

Perdays Pregnancy DHA mua ở đâu để đảm bảo hàng chính hãng?

Mẹ nên mua tại Shopee Mall Perdays Vietnam, TikTok Shop Perdays hoặc website perdays.vn để đảm bảo sản phẩm chính ngạch, có nhãn phụ tiếng Việt và thông tin truy xuất rõ ràng.

TPBVSK Perdays Pregnancy DHA – SN-2 DHA từ vi tảo Úc, đạt AUST L 455311, nhập khẩu chính ngạch.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH AU SUNSHINE

Địa chỉ: 94A4 Phùng Văn Cung, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh

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