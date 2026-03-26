Cái tên Bạch Lộc đang trở thành tâm điểm khắp mạng xã hội khi tạo hình “đại tiểu thư du học về nước” của cô bất ngờ viral mạnh trong ngày 26/03. Chủ đề “tạo hình tiểu thư du học của Bạch Lộc” nhanh chóng leo top tìm kiếm với lượng thảo luận khổng lồ, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt hơn 36 triệu lượt đọc, hàng chục nghìn bài thảo luận và tương tác, cho thấy sức hút cực lớn từ một lần xuất hiện.

Nguyên nhân khiến hình tượng này gây sốt đến vậy đến từ lần ghi hình tập đầu tiên của mùa 14 chương trình Keep Running. Trong concept dân quốc, Bạch Lộc xuất hiện với váy chấm bi đen trắng ôm eo, kết hợp vòng cổ ngọc trai nhiều lớp, hoa hồng đỏ cầm tay và mũ lễ đen. Tổng thể tạo hình vừa cổ điển vừa tinh tế, khiến nhiều người ví von như bước ra từ tiểu thuyết, thậm chí còn nhận xét “nhan sắc này có thể tô hồng cả khung hình”.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, thần thái của cô mới là yếu tố khiến hình tượng “tiểu thư du học” trở nên thuyết phục. Đáng nói, trong điều kiện ghi hình tại Hải Khẩu với thời tiết gần 30°C, cô vẫn giữ được vẻ thanh lịch, tạo nên sự đối lập thú vị khiến khán giả càng ấn tượng hơn.

Bối cảnh chương trình cũng góp phần đẩy hiệu ứng lan tỏa. Tập này xây dựng theo kịch bản nhập vai thời Dân Quốc, trong đó Bạch Lộc kết hợp cùng Trần Triết Viễn để tạo thành tuyến nhân vật mang màu sắc “hào môn - du học sinh”. Những khoảnh khắc đứng cạnh Lý Thần thậm chí còn bị cư dân mạng trêu đùa là “tiểu thư và quản gia”, góp phần tạo nên loạt meme lan truyền rộng rãi.

Bên cạnh visual gây sốt, một chi tiết nhỏ nhưng lại ghi điểm mạnh chính là hành động của cô dành cho Tống Vũ Kỳ. Do thành viên này vắng mặt, Bạch Lộc đã dán bảng tên của bạn lên lưng khi ghi hình, một cử chỉ vừa tinh tế vừa ấm áp, khiến hình ảnh của cô trong mắt khán giả càng thêm thiện cảm.

Từ hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ này, cộng đồng mạng không chỉ dừng lại ở việc khen ngợi tạo hình mà còn bày tỏ kỳ vọng lớn hơn. Nhiều người cho rằng Bạch Lộc hoàn toàn phù hợp với dòng phim dân quốc, thậm chí “đòi” cô đóng hẳn một bộ phim với motif thiên kim du học trở về, kết hôn chính trị rồi dấn thân vào thời cuộc. Đây không phải lần đầu cô được khen hợp phong cách này, nhưng lần xuất hiện lần này rõ ràng đã đẩy hình tượng ấy lên một mức độ thuyết phục mới.

Điều khiến Bạch Lộc giữ được sức hút lâu dài không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn ở sự đối lập thú vị trong hình ảnh. Nếu trên tạo hình là một tiểu thư thanh lịch, thì ngoài đời, cô lại nổi tiếng với tính cách năng động, hài hước trong show thực tế. Chính sự tương phản này đã giúp cô vừa “tô hồng vạn vật” trên màn ảnh, vừa giữ được cảm giác gần gũi, chân thật yếu tố quan trọng giúp một tạo hình không chỉ đẹp mà còn thực sự viral.

Phản hồi netizen:

- Mang ngay kịch bản tiểu thư Dân quốc đến cho em ấy đi. Kiểu nữ cường một chút nhé, đừng ngốc bạch ngọt.

- Lại thả quả ảnh mình mê nhất, trông tiểu thư mà dịu dàng quá.

- Mộng hồi Liệt Hỏa Quân Đội quá đi thôi!

- Lâu lắm mới được gặp bà ấy trong tạo hình Dân quốc, siêu mê luôn.

- Làm mình nhớ tới bộ Học viện Quân sự Liệt Hỏa ghê! Đi xem lại liền.

- Đợt xem Liệt Hỏa, tạo hình của dàn nữ trong phim cũng tựa tựa thế này, nhìn là nhớ Tạ Tương.

- Tạo hình tiểu thư Dân quốc này quá đẹp! Ai không thấy đẹp chắc là do gu thẩm mỹ khác lạ hơn người.

- Tạo hình đi show còn đẹp hơn cả phim Dĩ Ái Vi Doanh.

- Cần lắm một bộ phim Dân quốc cho Bạch tiểu thư.

- Mình biết thế nào cũng lên hot search mà, đẹp quá đi!

- Đem ngay Tạ Lương Thần level 2 đến đây cho chúng tôi!

Nguồn: Sina