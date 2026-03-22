Mới đây, cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Ý Jorginho đã đăng tâm thư dài tố cáo hành động của nữ ca sĩ Chapell Roan với con gái riêng của vợ anh. Theo đó, vợ anh cùng bé Ada Law (11 tuổi) đang dùng bữa sáng tại khách sạn Palácio Tangará, Brazil thì bắt gặp nữ ca sĩ Chappell Roan.

Jorginho cho biết con gái anh dù rất hâm mộ Chapell Roan nhưng không hề làm phiền, tiếp cận xin chữ ký ca sĩ. Cô bé còn vẽ 1 bức tranh cổ vũ, đi ngang qua để xác nhận đó có phải Chapell Roan không rồi chạy về khoe với mẹ. Thế nhưng vệ sĩ của Chapell Roan đã tiến đến bàn của gia đình với thái độ hung hăng. Vệ sĩ này đổ lỗi cho bé Ada Law "thiếu tôn trọng", "quấy rối" người khác, còn đe dọa sẽ khiếu nại với khách sạn. Điều này khiến cô bé 11 tuổi sợ hãi, bật khóc nức nở.

Jorginho bức xúc chia sẻ: "Tôi là cầu thủ bóng đá, sống với sự chú ý của công chúng trong rất nhiều năm. Tôi hiểu rất rõ thế nào là tôn trọng và giới hạn cá nhân. Nhưng những gì xảy ra ở đó không phải là quấy rối hay thiếu tôn trọng. Đó chỉ là 1 đứa trẻ ngưỡng mộ ai đó".

Cuối cùng, cựu cầu thủ của Arsenal - Chelsea đanh thép chỉ trích nữ ca sĩ mới nổi: "Thật buồn khi thấy cách hành xử như vậy từ những người lẽ ra phải hiểu tầm quan trọng của người hâm mộ. Suy cho cùng, chính fan là những người tạo nên tất cả. Tôi thực sự hy vọng đây sẽ là một khoảnh khắc để nhìn lại. Không ai nên phải trải qua điều này, đặc biệt là một đứa trẻ. Không có fan, cô sẽ không là gì cả. Và với người hâm mộ, cô ta không xứng đáng với tình cảm của các bạn" .

Drama này đã thổi bùng lên sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích thái độ của Chapell Roan, đặc biệt đây không phải lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1998 găp vấn đề hách dịch, nạt nộ fan tương tự. Nhiều người cũng đẩy vụ việc đến bố ruột của bé Ada Law - tài tử đình đám nước Anh Jude Law, để mong ông lên tiếng. Hiện tại, đại diện của Chapell Roan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Phía khách sạn Palácio Tangará cũng giữ im lặng trước các yêu cầu bình luận từ truyền thông.

Chapell Roan là tân binh nổi bật của showbiz Mỹ trong vài năm qua. Cô có tên thật là Kayleigh Rose Amstutz, sinh năm 1998 tại thị trấn nhỏ Willard, Missouri, Mỹ. Nghệ danh Chappell Roan được lấy cảm hứng từ ông nội Dennis Chappell và bài hát yêu thích của ông "The Strawberry Roan".

Sự nghiệp của Chappell Roan bắt đầu từ năm 2014 khi cô đăng tải các bản cover và sáng tác lên YouTube dưới tên Kayleigh Rose. Năm 2015, ở tuổi 17, cô được Atlantic Records ký hợp đồng chuyên nghiệp và ra mắt EP đầu tay School Nights . Sau khi bị hãng đĩa này bỏ rơi vào năm 2020, cô từng quay về Missouri làm việc ở quán cà phê và bánh donut, thậm chí cân nhắc từ bỏ âm nhạc. Đến năm 2020, cô trở lại Los Angeles, ký với Island Records (Amusement) và phát hành album phòng thu đầu tay The Rise and Fall of a Midwest Princess . Album này ban đầu khá khiêm tốn, nhưng bùng nổ vào năm 2024 nhờ các hit lớn như Pink Pony Club , HOT TO GO! , Casual và đặc biệt là Good Luck, Babe! - ca khúc đạt hàng tỷ lượt stream và đưa tên tuổi cô lên tầm quốc tế.

Với phong cách biểu diễn lộng lẫy, tóc đỏ rực, trang phục lấy cảm hứng mạnh mẽ từ drag queen, Chapell Roan đã giành giải Grammy Best New Artist năm 2025. Về đời tư, Chappell Roan công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+ và hiện đang sống tại Los Angeles, California, Mỹ.

Trong khi đó, Jorginho sinh năm 1991 tại Brazil, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, từng suýt từ bỏ bóng đá nhưng nhờ mẹ động viên mà kiên trì. Năm 15 tuổi, anh chuyển đến Ý để vào học viện bóng đá Verona. Nhờ gốc gác Ý, anh nhập tịch là lên tuyển quốc gia Ý từ năm 2016, góp công lớn vào chức vô địch Euro 2025. Trong suốt sự nghiệp, anh khoác áo nhiều đội bóng lớn như Hellas Verona, Napoli, Arsenal và đặc biệt là giành chức vô địch Champion League với Chelsea.

Jorginho từng kết hôn với Natalia Leteri và có 2 con chung, nhưng đã ly hôn vào năm 2019. Sau đó, anh hẹn hò và kết hôn với Catherine Harding - ca sĩ người Ireland từng tham gia The Voice UK 2015 . Trong quá khứ, Catherine Harding và tài tử đình đám Jude Law từng hẹn hò và có con gái chung Ada Law (sinh năm 2015). Dù mối quan hệ giữa Catherine Harding và Jude Law diễn ra ngắn ngủi, cả 2 vẫn cùng chăm sóc bé Ada trong sự tôn trọng và yêu thương. Jorginho đóng vai trò cha dượng của Ada, nhưng cô bé rất gắn bó với anh và coi nhau không khác gì cha con ruột thịt.

Nguồn: People