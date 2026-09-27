Đại tiệc buffet của 1700 em nhỏ Tây Giang: “Lần đầu tiên em được ăn pizza”

"Lần đầu tiên em được ăn pizza"

Món quà bất ngờ nhất nằm ở đáy chiếc hộp, đó là điều đã diễn ra chiều ngày 23/9/2026, trước khi chương trình nghệ thuật "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ" diễn ra và được livestream trên rất nhiều nền tảng báo chí, truyền thông. Điểm khác biệt là, các em học sinh Tây Giang, xã miền núi biên giới của Thành phố Đà Nẵng đã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Sau các hoạt động thăm khám sức khỏe, cắt tóc, chơi trò chơi, thử thách tri thức và nhận được một túi quà gồm nhiều đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt và học tập, 1700 em học sinh Tây Giang đã cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc buffet đủ mỹ vị ba miền Bắc – Trung - Nam.

Bữa tiệc buffet với các món ăn do chính các em lựa chọn.

Cả sân trường PTNT Tiểu học và Trung học Cơ sở Tây Giang trở thành một phòng ăn lớn. Các em học sinh từ lớp 1 tới lớp 9 xếp hàng, nhận khay và lần lượt đi qua từng quầy đồ ăn.

Nghe lời dặn của chú MC Nguyên Khang, không bạn nhỏ nào lấy đồ nhiều quá sức ăn của mình. Để dành lại cho bạn khác lựa chọn, đối với các em, cũng là một cách sẻ chia.

Đó là câu nói mà các cô chú, anh chị ban tổ chức nhận được nhiều nhất khi hỏi cảm nhận của những thượng khách trong bữa tiệc buffet trung thu sớm. Trong số này, nhiều em chỉ nhìn thấy pizza trên tivi. Với nhiều em khác, đây là lần đầu tiên các em biết tới một món ăn với cái tên pizza.

Với nhiều bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên các em được ăn pizza.

Tây Giang là một xã miền núi khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới hơn 40% dân số. Đời sống của các em nhỏ ở đây tương đối khó khăn, nhiều bữa cơm chỉ có rau và măng rừng, thậm chí, có gia đình phải chạy gạo từng bữa.

Không chỉ pizza, các món được phục vụ trong Tiệc Trăng muôn vị như mỳ Ý, chả giò, bánh bột lọc, thịt tẩm bột chiên, xúc xích, cá viên chiên… đều là những món mà hoạ hoằn các em được thưởng thức. Vậy nên, bữa tiệc buffet cũng là bữa tiệc của trải nghiệm và cảm xúc.

Món ăn mang thông điệp đoàn tụ, sum vầy

Với các Top Chef, dù đều trải qua trên dưới 10 năm gắn bó với nghề, cả Lê Khả Nguyên, Trần Thiện Thanh và Võ Khắc Linh đều chưa từng tham dự một lễ hội ẩm thực đặc biệt như Tiệc Trăng muôn vị.

Cung đường từ Đà Nẵng vào Tây Giang không dễ đi. Mang theo dụng cụ nấu nướng, ba Top Chef đã trải qua hơn 3 tiếng trên cung đường quanh co đèo dốc và xóc nảy đến tới Trường PTNT Tiểu học và Trung học Cơ sở Tây Giang. Sự háo hức, thích thú khi được tham gia vào hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa đã xoá tan đi nỗi mệt mỏi của chặng đường dài. Khoảng 10 giờ sáng, ngay khi vừa tới nơi, cả ba Top Chef đã bày biện dụng cụ bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho 1700 bạn nhỏ.

Ba Top Chef Trần Thiện Thanh, Võ Khắc Linh và Lê Khả Nguyên (từ trái sang phải) đang giới thiệu với các em nhỏ Tây Giang về các món ăn.

Ba món ăn điểm nhấn của bữa tiệc buffet.

Chef Võ Khắc Linh là một người con của miền Trung. Đầu bếp từng đạt Huy chương Vàng đầu bếp tài năng Việt Nam 2023, 2024, 2025, Huy chương Đồng - Thailand's International Culinary Cup 2025, Giải Nhất - Professional Pizza Contest 2025 kể, anh cũng lớn lên ở vùng nông thôn. Khi anh 18 tuổi và ra thành phố, anh mới biết bánh pizza trông như thế nào, có vị ra sao?

"Linh muốn mang câu chuyện của mình và chiếc bánh pizza gà kho củ nén với sự kết hợp giữa ẩm thực Ý và món ăn đặc sản của miền Trung đến với các em. Để các em được ăn thử bánh pizza và mang kỷ niệm này trong những bước đường sắp tới", Chef Võ Khắc Linh nói.

Chef Lê Khả Nguyên, đầu bếp với 3 giải Bạc Vietnam Culinary 2026 mang đến cho các em học sinh Tây Giang món tôm chiên cốm làng Vòng. Món ăn gắn với mùa thu của Hà Nội, cũng biểu hiện cho sự đoàn viên.

"Tôi rất vui vì được đón Trung thu cùng các em nhỏ ở đây. Những hạt cốm non xanh mướt cùng màu đỏ của tôm thể hiện cho sự sum vầy. Đó là thông điệp tôi muốn mang tới Tiệc Trăng muôn vị hôm nay", Chef Lê Khả Nguyên giải thích.

Chef Trần Thiện Thanh, từng giành Giải món ăn ấn tượng tại cuộc thi Ẩm thực sông nước năm 2024 tại TP.HCM; Giải nhất cuộc thi sáng tạo món ăn tại nhà hàng Sangrimar quận 7 lại chọn món chả giò.

"Với người miền Nam, món chả giò mang ý nghĩa sum vầy, đoàn tụ ấm cúng của gia đình. Đây không không chỉ là một món ăn. Tôi muốn lan tỏa sự ấm cúng và sự gắn kết gia đình tới các em", Chef Trần Thiện Thanh chia sẻ.

Hành động hợp lực

Dù cả ba Top Chef đều đã có nhiều kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các cộng sự, chuẩn bị bữa tiệc buffet cho 1700 em nhỏ vẫn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Các chiến sĩ quân đội, các thầy cô giáo…, mỗi người đã góp một tay vào bữa tiệc.

Chef Trần Thiện Thanh xúc động: "Chúng tôi đã được các chị em ở đây hỗ trợ rất nhiều. Chúng tôi không chỉ cùng chuẩn bị món ăn mà đang hợp lực với nhau để mang đến niềm vui cho các em nhỏ".

Khi các em bê đồ ăn về chỗ ngồi, luôn có người sẵn sàng hỗ trợ.

Sự hợp lực còn thể hiện ở một khía cạnh khác, thường hay bị bỏ qua.

Chiều ngày 23/9/2026, tại Tây Giang, trời mưa nhỏ từng đợt. Khi bữa tiệc buffet diễn ra, sân trường vẫn còn đọng vài vũng nước. Những em nhỏ rảo bước tới các quầy đồ ăn nhưng lại rón rén, chầm chậm khi bê khay thức ăn trở lại chỗ ngồi.

Và luôn có những ánh mắt dõi theo các em. Đó là ánh mắt của các chiến sĩ quân đội, của các thầy cô giáo, các phụ huynh và những người dân quanh khu vực đến giúp đỡ một vài phần việc.

Rất nhiều khi, các cô chú đã bước đến bên các em, đỡ khay thức ăn và dẫn các em về chỗ. Để không bé nào bị ngã. Để không bé nào phải khóc. Để bé nào cũng có thêm một mảnh ký ức đẹp về đêm trung thu "vầng trăng chiến sĩ".

Đó chính là mong muốn, cũng là thông điệp của chương trình "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ", hành động hợp lực đầu tiên của Human Act Now trong khuôn khổ Human Act Prize 2026. Trong đêm trung thu đặc biệt này, 1700 em nhỏ được nói lên nhu cầu hay những điều các em mơ ước. Và những người lớn xung quanh các em luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng hỗ trợ để sớm biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Chú MC Nguyên Khang dặn các bé lấy đủ lượng thức ăn mình cần.

Là một trong những bước đi mở màn đầy ý nghĩa dành cho thế hệ tương lai trong mùa trông trăng năm nay, "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ" được khởi xướng từ sáng kiến của Bộ chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp và Chương trình Thiện Nhân cùng những người bạn; phối hợp tổ chức bởi Thành đoàn TP. Đà Nẵng và Tổ chức Social Impact; với sự đồng hành lan tỏa của trang tin điện tử Soha cùng Human Act Now - nền tảng hợp lực tạo tác động xã hội.

Bên cạnh sự chỉ đạo và đồng hành sát sao từ lực lượng quân sự cùng chính quyền địa phương, chương trình quy tụ nguồn lực hợp lực vô cùng quý báu từ cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ, cùng sự tham gia trực tiếp của các nghệ sĩ mang lại niềm vui nghệ thuật và các đầu bếp chuyên nghiệp tự tay chuẩn bị từng bữa ăn dinh dưỡng.

Sứ mệnh của "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ" là làm cầu nối xích gần khoảng cách, kết nối trái tim các em nhỏ tại các vùng sâu, vùng xa với trẻ em trên khắp mọi miền đất nước, để vầng trăng Trung thu mỗi năm đều được trọn vẹn, rạng rỡ và tỏa sáng tới mọi nẻo đường trên toàn quốc.

Theo những người tổ chức, để tạo nên một môi trường phát triển toàn diện cho các em từ vật chất, dinh dưỡng, sức khỏe đến đời sống tinh thần, chương trình xác định rõ một cá nhân hay một tổ chức đơn lẻ là không đủ, mà phải thông qua việc hợp lực toàn diện các nguồn lực trong xã hội mới có thể mang lại những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai.