Hé lộ hành trình “Trăng Sáng Muôn Nơi” tại Tây Giang: Chuỗi trải nghiệm thắp sáng ước mơ vùng biên cương

Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng trăng chiến sĩ là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động Human Act Now trong khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize, với mục đích kêu gọi nguồn lực để kiến tạo môi trường phát triển cho các em nhỏ.

Hành trình năm nay chính thức chọn điểm dừng chân đầy ý nghĩa tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang (TP Đà Nẵng) với tên gọi "Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng trăng chiến sĩ". Và đây mới chỉ là hoạt động mở màn, sự kết nối này sẽ còn được lan toả trong chuỗi các sự kiện tới đây vào các dịp trong năm, hướng tới trẻ nhỏ.

Chương trình là sáng kiến chung đầy tâm huyết do Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp và Quỹ Thiện Nhân đồng khởi xướng, cùng sự đồng hành của Thành đoàn Đà Nẵng, Tổ chức Tác động Xã hội Social Impact và các cơ quan truyền thông xã hội.

Tại vùng biên cương – nơi quy tụ học sinh từ 20 dân tộc thiểu số mà phần lớn là đồng bào Cơ Tu, chương trình mang đến dự án số hóa “Ngân Hà Ước Mơ”, kiến tạo một chương trình trung thu ý nghĩa để người lớn lắng nghe trọn vẹn những tiếng lòng con trẻ, kết nối nguồn lực cộng đồng nhằm tạo điểm tựa và bệ phóng lâu dài cho những mầm non tương lai của đất nước.

“Vầng Trăng Tây Giang - Sáu Miền Trải Nghiệm”

Chuỗi hoạt động “Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng trăng chiến sĩ” tại Tây Giang được Ban tổ chức thiết kế công phu thành một hệ sinh thái trải nghiệm khép kín mang tên “Vầng Trăng Tây Giang - Sáu Miền Trải Nghiệm”. Mỗi phân khu không chỉ đơn thuần là một trạm dừng chân, mà đóng vai trò như một trải nghiệm giáo dục, đưa các em nhỏ từ việc thấu hiểu, chăm sóc bản thân cho đến rèn luyện kỹ năng, khám phá văn hóa và đón nhận tình yêu thương bằng sự chủ động và tự hào.

Trạm Trăng An Lành

Ý niệm nhân văn đầu tiên của hành trình bắt đầu từ chính sức khỏe của mỗi đứa trẻ. Thay vì vội vã đưa các em vào các trò chơi sôi động, trạm dừng chân này là nơi các y bác sĩ và tình nguyện viên ân cần thăm khám thị lực, kiểm tra tai - mũi - họng, đo huyết áp, nhịp tim và đánh giá chỉ số thể lực (chiều cao, cân nặng, BMI).

Cùng với góc cắt tóc miễn phí tươm tất, hoạt động này gửi gắm thông điệp giáo dục sâu sắc: biết yêu thương và chăm sóc chính bản thân mình là bước khởi đầu vững vàng nhất trước khi bước vào mọi hành trình khám phá cuộc sống. Khi vượt qua trạm, mỗi em được trao tấm “Bản đồ Vầng Trăng” cùng chiếc huy hiệu danh dự đầu tiên, chính thức kích hoạt hành trình cá nhân đầy hứng khởi.

Thung Lũng Trăng Vui

Không gian rực rỡ sắc màu này được thiết kế dựa trên phương pháp học thông qua thực hành và vận động nhóm. Trẻ em vùng biên được hóa thân thành những nhân vật cổ tích để hoàn thành các thử thách mang tính giáo dục cao.

Trong trò chơi “Sứ giả Mặt Trăng”, các em phải phối hợp đôi nhảy bao bố vượt qua thử thách địa hình để thu thập 10 mảnh ghép và cùng nhau ghép thành bức tranh đêm trăng tròn vẹn, rèn luyện sự khéo léo, tinh thần kiên trì và tính đồng đội.

Với “Thắp sáng Cung Trăng”, thử thách ngậm thìa vận chuyển từng vì sao thất lạc về đúng vị trí đòi hỏi sự tập trung cao độ, khả năng cân bằng và tính cẩn trọng.

Ở nhiệm vụ “Giúp đỡ Thỏ Ngọc”, các em rèn luyện kỹ năng quan sát, phân loại và ghi nhớ thông qua việc tìm kiếm đủ số lượng sticker đặc trưng rải rác trong không gian lễ hội. Mỗi trò chơi không chỉ đem lại tiếng cười giòn giã mà còn bồi đắp sự tự tin, phản xạ linh hoạt và tinh thần sẻ chia cùng bè bạn.

Kho Báu Chị Hằng

Ban tổ chức đã biến khoảnh khắc nhận quà thành một trải nghiệm phiêu lưu theo cơ chế “Tự tìm - Tự mở - Tự khám phá”. Mỗi đứa trẻ ngẫu nhiên sở hữu một chiếc “Chìa Khóa Ánh Trăng” tương ứng với các hình thái mặt trăng khác nhau để tự mình đối chiếu, tìm ra đúng rương kho báu trong không gian được bài trí độc đáo.

Sau khi vượt qua một mini-game mở khóa vui nhộn, các em được tự tay lựa chọn những gói quà bí mật chứa đựng nhiều bất ngờ, đề cao tính tự chủ và kích thích trí tò mò của trẻ em.

Tiệc Trăng Muôn Vị

Không chỉ là bữa tiệc phá cỗ đêm trăng thông thường, đây là một lớp học trực quan sinh động về sự đa dạng bản sắc dân tộc. Kịch bản mở ra đầy hóm hỉnh với hình ảnh Chú Cuội “trốn trăng” mang theo đôi quang gánh len lỏi vào các bản làng vùng cao, kết hợp cùng sự xuất hiện đặc biệt của các đầu bếp đỉnh cao (Top Chef).

Qua những màn tương tác đối đáp vui nhộn, thử thách “đoán món - đoán miền”, các em nhỏ người Cơ Tu và các dân tộc thiểu số khác được trực tiếp thưởng thức và lắng nghe những câu chuyện văn hóa, phong vị đặc trưng của ba miền Bắc - Trung - Nam, biến ẩm thực thành cầu nối nuôi dưỡng lòng tự hào quê hương.

Rạp Bóng Trăng & Quảng Trường Trăng Rằm

Hành trình khép lại bằng sự giao hòa trọn vẹn giữa nghệ thuật và ánh sáng. “Rạp Bóng Trăng” mang đến những thước phim thiếu nhi bổ ích, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ trong một không gian quây quần ấm cúng.

Ngay sau đó, toàn bộ không gian bừng sáng tại “Quảng Trường Trăng Rằm” với đêm hội âm nhạc dân gian kết hợp đương đại, các màn giao lưu cùng nghệ sĩ và nghi thức rước đèn phá cỗ truyền thống. Điểm chạm cảm xúc thiêng liêng nhất chính là khoảnh khắc hàng ngàn vòng tay phát sáng được đồng loạt bật lên giữa đại ngàn Tây Giang, hòa cùng sự tôn vinh những khát vọng trên nền tảng số “Ngân Hà Ước Mơ”.

Đặc biệt, cơ chế tích lũy “Làm tròn vầng trăng - Nhận túi trăng” đóng vai trò là sợi dây xuyên suốt toàn bộ hành trình. Tấm bản đồ được hoàn thiện dần qua từng trạm không chỉ giúp các em đổi lấy chiếc túi Tote “Trăng Sáng Muôn Nơi” chứa các phần quà vừa nhận được, mà còn trở thành một kỷ vật vô giá ghi dấu sự trưởng thành, kiên trì và niềm tự hào của mỗi em nhỏ khi tự mình hoàn thành trọn vẹn một cuộc phiêu lưu.

Hành trình gom ánh sáng, trọn niềm vui

Không khí rộn ràng nơi biên cương Tây Giang sẽ được thắp lên từ tối ngày 22/9/2026 với điểm hẹn điện ảnh ấm cúng tại “Rạp Bóng Trăng”. Khung giờ từ 19h00 đến 22h30 trở thành khoảng thời gian lắng đọng khi các em nhỏ được quây quần theo dõi bộ phim kinh điển “Dế mèn phiêu lưu ký”.

Bước sang ngày 23/9/2026, toàn bộ khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Tây Giang sẽ bùng nổ năng lượng từ 14h00 đến 17h30 với “Hành trình khám phá mặt trăng”.

Khi ráng chiều buông xuống đại ngàn, từ 17h30 đến 19h00, các em bước vào không gian ẩm thực ấm cúng của “Tiệc trăng muôn vị”. Đây là bữa tiệc buffet đặc biệt được thiết kế dựa trên chính những món ăn mơ ước mà trẻ em vùng cao gửi gắm qua nền tảng “Ngân hà Ước mơ”.

Bữa ăn mang đậm tình quân dân khi được chuẩn bị tỉ mỉ bởi bàn tay của các chú bộ đội nuôi quân, kết hợp cùng tài hoa chế biến của các đầu bếp Top Chef, mang đến hương vị chuẩn mực của ba miền hòa quyện trong từng món ăn.

Khép lại trọn vẹn hành trình hai ngày là chương trình phá cỗ rực rỡ tại “Quảng trường Trăng rằm”, diễn ra từ 19h30 đến 21h30. Đêm hội nghệ thuật được truyền hình trực tiếp với các tiết mục biểu diễn đặc sắc, màn rước đèn và phá cỗ tưng bừng. Khoảnh khắc hàng trăm chiếc vòng tay phát sáng cùng bừng lên giữa đêm trăng biên ải đã tạo nên một bức tranh lung linh, đánh dấu một mùa trăng tròn vẹn, đong đầy yêu thương và chắp cánh ước mơ cho thiếu nhi vùng cao.

Kết nối triệu nhịp đập qua Mega Livestream và sóng truyền hình

Nhằm vượt qua rào cản địa lý và mang không khí lễ hội từ rẻo cao Tây Giang đến đông đảo công chúng cả nước, chương trình sẽ được

Phát sóng trực tiếp (Mega Livestream & Truyền hình): Chương trình chính thức được chiếu trên kênh sóng của Truyền hình Đà Nẵng, song song với định dạng Mega Livestream trên các hạ tầng số của VCCorp, hệ sinh thái Fanpage và Website liên minh bảo trợ truyền thông.

Mạng lưới mạng xã hội: Có sự chung tay góp mặt của dàn Creators/KOC, mạng lưới Native Content và các chiến dịch hiển thị số, giúp từng khoảnh khắc sẻ chia, từng nụ cười rạng rỡ của trẻ em vùng cao Tây Giang được thắp sáng và truyền cảm hứng trọn vẹn tới hàng triệu khán giả khắp mọi miền.