NSƯT được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: Đại mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, báu vật nhan sắc của Vbiz

NSƯT Kim Tuyến đang nhận được nhiều sự chú ý khi bất ngờ góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Đồng hành cùng cô là một loạt diễn viên đình đám của Vbiz Kỳ Duyên, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, ISAAC, Anh Tú Atus, Ngọc Trinh, Kaity Nguyễn... Việc Kim Tuyến xuất hiện bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế khiến khán giả không khỏi tự hào, đồng thời một lần nữa nhắc nhớ về nhan sắc được xem là "báu vật" của màn ảnh Việt.

Tên thật là Trần Thị Kim Tuyến, sinh ngày 21/3/1987 tại TP.HCM, cô là một trong những nữ diễn viên thực lực và bền bỉ của làng giải trí Việt. Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kim Tuyến không chỉ ghi dấu bằng diễn xuất mà còn duy trì sức hút nhờ vẻ đẹp sang trọng, quý phái hiếm có.

Sở hữu gương mặt hài hòa với đường nét thanh tú, đôi mắt sâu hút hồn và sống mũi cao thanh thoát, Kim Tuyến nhiều năm qua luôn được khán giả ưu ái gọi là "đại mỹ nhân" Vbiz. Trên các trang MXH, không ít netizen dành cho cô những mỹ từ như "mắt ngọc mày ngài", "nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam" hay "báu vật nhan sắc" bởi ngoại hình vừa đài các, cổ điển nhưng vẫn toát lên khí chất hiện đại. Đặc biệt, thần thái sang trọng cùng nụ cười dịu dàng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ, ngay cả khi đứng cạnh dàn hoa hậu hay những mỹ nhân trẻ tuổi hơn.

Bước ngoặt đưa Kim Tuyến đến gần công chúng diễn ra vào năm 2006 khi cô giành giải Nhì cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ XXI. Với chiều cao 1m72 cùng ngoại hình nổi bật, người đẹp nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và bén duyên với phim ảnh. Từ đó, cô từng bước khẳng định vị thế qua hàng loạt dự án được khán giả yêu thích như Chuyện Tình Đảo Ngọc, Cát Nóng, Ngủ Với Hồn Ma, Tuổi Thanh Xuân, Mộng Phù Hoa...

Chuyện Tình Đảo Ngọc giúp nữ diễn viên trở thành cái tên quen mặt

Không được đào tạo bài bản về diễn xuất từ đầu, Kim Tuyến từng theo học tại RMIT University Vietnam trước khi lập gia đình khá sớm. Sau những biến cố trong hôn nhân, cô trở thành mẹ đơn thân khi tuổi đời còn trẻ - 21 tuổi. Thay vì rút lui khỏi nghệ thuật, nữ diễn viên lựa chọn trở lại mạnh mẽ hơn, từng bước xây dựng tên tuổi bằng chính thực lực. Những trải nghiệm trong cuộc sống cũng giúp cô có thêm chiều sâu để hóa thân vào các nhân vật nhiều số phận, nhiều giằng xé nội tâm.

Điểm mạnh của Kim Tuyến nằm ở khả năng biến hóa đa dạng. Cô có thể đảm nhận những vai phụ nữ giàu cảm xúc, chịu nhiều tổn thương, nhưng cũng rất thuyết phục khi hóa thân thành các nhân vật sắc sảo, quyền lực hoặc mang màu sắc bí ẩn. Lối diễn tự nhiên, ánh mắt giàu biểu cảm cùng thần thái sang trọng giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn riêng giữa nhiều thế hệ diễn viên.

Những năm gần đây, Kim Tuyến tiếp tục chuyển mình với các vai diễn trưởng thành, gai góc hơn ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh như Vợ Hiền Mới Ác, Mẹ Biển, Nữ Luật Sư... Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú như một sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ đối với nghệ thuật nước nhà. Bước sang tuổi U40, Kim Tuyến vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc gần như không bị thời gian tác động. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ nghệ sĩ đều thu hút ống kính nhờ visual sang trọng, vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang ngày càng đẳng cấp. Chính vì vậy, việc cô được đề cử trong cuộc bình chọn Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 không khiến nhiều người bất ngờ.

Ngoài dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật, Kim Tuyến còn được biết đến là người khá nhạy bén trong kinh doanh. Nhờ vậy, nữ diễn viên xây dựng được khối tài sản đáng ngưỡng mộ với nhiều bất động sản giá trị. Cô sở hữu một căn nhà mặt tiền tại khu vực trung tâm TP.HCM, được tận dụng làm quán cà phê kết hợp không gian điện ảnh, bên cạnh nơi ở là một căn hộ cao cấp tại khu Nam thành phố. Điều này phần nào cho thấy cuộc sống ổn định và thành quả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật nghiêm túc của Kim Tuyến.

Mộng Điềm