Màn dậy thì thành công nhất Việt Nam là đây: Mới 15 tuổi đã ra dáng đại mỹ nhân, visual nét căng không điểm trừ

Ngày 17/5, lễ ký kết hợp tác đồng thời công bố dự án điện ảnh Đất Đỏ đã chính thức diễn ra tại Đại học Hoa Sen, thu hút sự chú ý lớn từ giới trẻ yêu điện ảnh. Theo tiết lộ từ ê-kíp, chương trình casting trực tuyến của bộ phim đã nhận về khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký chỉ sau thời gian ngắn mở cổng tuyển chọn. Nhiều gương mặt trẻ triển vọng, đam mê diễn xuất cũng xuất hiện tại đây như Lâm Thanh Mỹ, Á hậu Lâm Bích Tuyền, Hạo Khang, Lily Chen... Giữa dàn thí sinh tiềm năng, Ngân Chi thu hút sự chú ý lớn.

Ở tuổi 15, Ngân Chi khiến nhiều người bất ngờ vì màn trổ mã quá ấn tượng. Xuất hiện với outfit sọc đen trắng đơn giản cùng mái tóc dài tự nhiên, cô bé vẫn nổi bần bật nhờ visual trong trẻo nhưng ngày càng sắc nét. Gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng sáng cùng đường nét thanh thoát giúp Ngân Chi toát lên vẻ thuỳ mị, nhẹ nhàng đúng chuẩn “nàng thơ” học đường. Đặc biệt, đôi mắt to sau cặp kính mảnh và nụ cười tươi càng khiến tổng thể nhan sắc thêm phần cuốn hút, vừa ngây thơ vừa có nét dịu dàng.

Nhiều khán giả còn nhận xét Ngân Chi hiện tại đã bắt đầu ra dáng đại mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Việt. Không còn là hình ảnh cô bé đáng yêu năm nào, nữ diễn viên nhí giờ đây sở hữu thần thái trưởng thành hơn thấy rõ, nhất là khi nhìn ở góc nghiêng với sống mũi cao và gương mặt hài hòa. Dù chưa trang điểm cầu kỳ hay diện đồ nổi bật, Ngân Chi vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả, đến mức nhiều người cho rằng đây chính là một trong những màn dậy thì thành công nhất của sao nhí Việt hiện nay.

Một số bình luận của netizen:

- Ngân Chi đây sao, ôi lúc đóng Bố Già trông nhỏ xíu.

- Mặt mộc đẹp quá bé ơi, mai sau chắc chắn là mỹ nhân.

- Trông ẻm đáng yêu, dễ thương quá. Đúng chuẩn tuổi học sinh.

- Bé này nét xinh xắn, hài hoà, đóng mấy phim thanh xuân vườn trường là hợp lý.

- Mới vài năm từ khi đóng với Trấn Thành mà giờ Chi lớn nhanh quá.