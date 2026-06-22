"Dải lụa ẩm thực" Seta: Nhà hàng Trung Hoa - Quảng Đông cao cấp đầu tiên khai trương tại Phú Quốc

Lấy cảm hứng từ chữ "Seta" trong tiếng Ý nghĩa là "lụa", nhà hàng dệt nên sự giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực Trung Hoa - Quảng Đông truyền thống và phong cách hiện đại đầy tinh tế.

Phú Quốc, Việt Nam – Tháng 6, 2026 - Với tổng cộng 8 nhà hàng và quầy bar mang phong cách riêng biệt, trong đó có Seta, nhà hàng Trung Hoa - Quảng Đông cao cấp đầu tiên tại Phú Quốc, La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton chính thức trở thành một điểm đến ẩm thực thực sự, nơi cả khách lưu trú lẫn thực khách ghé thăm đều tìm đến để thưởng thức đẳng cấp thế giới, được truyền cảm hứng từ tinh thần sống tươi vui của "La Dolce Vita."

Với mô hình bếp mở, không gian được thiết kế vô cùng tỉ mỉ với các khu vực riêng tư, cũng như góc nhìn về phía bầu trời rực rỡ pháo hoa hằng đêm, Seta là điểm hẹn lý tưởng dành cho các gia đình, cặp đôi hoặc những ngày kỷ niệm đáng nhớ.

Ẩm thực Trung Hoa - Quảng Đông chính gốc với ba thập kỷ tinh hoa

Tọa lạc tại phân khu mới đậm chất nghệ thuật của khách sạn, Seta là một điểm hẹn ẩm thực - nơi đội ngũ đầu bếp người Hoa gốc Quảng Đông, dưới sự dẫn dắt của Bếp trưởng Victor Ho, sử dụng nguyên liệu địa phương theo mùa để tạo nên những tác phẩm đỉnh cao: từ hải sản tươi cao cấp đến những món thịt nướng đặc trưng.

Với hơn ba thập kỷ trui rèn tại những nhà bếp đạt sao Michelin danh giá nhất khu vực, Bếp trưởng Victor Ho mang đến Sunset Town Thị trấn Hoàng hôn linh hồn của ẩm thực Trung Hoa - Quảng Đông đích thực.

Mỗi nguyên liệu được chọn lựa kỹ càng, trân trọng và chế biến với sự điêu luyện để làm nổi bật tinh túy của các loại nguyên liệu tươi ngon của Phú Quốc, đồng thời kể lại những câu chuyện di sản Trung Hoa - Quảng Đông trường tồn theo thời gian.

Sự giao thoa hoàn hảo giữa truyền thống và đương đại

"Seta", tiếng Ý nghĩa là "dải lụa", gợi lên những trải nghiệm liền mạch, mượt mà và đầy cảm xúc. Các món dim sum thủ công như há cảo hấp tôm hay sủi cảo dầu ớt được chế tác tỉ mỉ theo kỹ thuật gấp 13 nếp truyền thống. Bếp trưởng Victor Ho thổi lửa và đam mê vào từng đĩa ăn - từ màn trình diễn mãn nhãn với tôm sú xào "kiểu Hồng Kông" đến sự kiên nhẫn và tinh xảo trong từng miếng thịt heo quay giòn bì.

Tại Seta, mỗi món ăn là một kiệt tác và mỗi thực khách đều được chào đón bằng sự hiếu khách chân thành, xuất phát từ trái tim.

Vẻ tinh tế của ẩm thực Trung Hoa - Quảng Đông được tôn lên bởi danh mục đồ uống được tuyển chọn công phu. Từ chiều sâu của trà đạo Trung Hoa đến sức sáng tạo của nghệ thuật pha chế hiện đại với các cocktail như Senado Silk hay Lan Kwai Fong Breeze - tất cả được pha chế từ trái cây và thảo mộc địa phương - Seta hứa hẹn một trải nghiệm thưởng thức đọng lại mãi trên vị giác.

Trải nghiệm chiều sâu văn hoá với nghệ thuật thưởng trà

Nghi thức thưởng trà sẽ giúp mỗi thực khách chạm sâu hơn về văn hoá Trung Hoa khi trải nghiệm tại Seta.

Khép lại bữa ăn là một chén trà thượng hạng - cầu nối đưa thực khách trở về với sự tĩnh lặng, thanh lọc vị giác và làm trọn vẹn hành trình ẩm thực. Trong triết học Trung Hoa, trà đạo là hiện thân của sự hài hòa, cân bằng và tinh tế - một nghi thức đã được dệt vào văn hoá qua hàng thế kỷ, tạo nên nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Nghi thức "yum cha" không chỉ là việc thưởng trà - đó là những khoảnh khắc gắn kết, những cuộc trò chuyện và những mối quan hệ được vun đắp, mang lại cảm giác viên mãn và đầy suy ngẫm.

Seta kiến tạo không gian cho những bữa tiệc đầy cảm xúc, từ bữa ăn gia đình, đến các cặp đôi và giao lưu cùng bạn bè.

Trong chuỗi trải nghiệm ẩm thực đa dạng của La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, Seta nổi lên như tâm điểm về nghệ thuật ẩm thực truyền thống giao thoa với hiện đại: nơi ba thập kỷ tinh hoa Michelin của Bếp trưởng Victor Ho được dệt thành dải lụa liền mạch của truyền thống Trung Hoa - Quảng Đông đích thực, để mang đến cho thực khách những cảm nhận đầy tinh tế.

Để đặt bàn và khám phá hành trình ẩm thực Quảng Đông tại La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, vui lòng truy cập: www.hilton.com/en/hotels/pqcpqqq-la-festa-phu-quoc/dining/seta .