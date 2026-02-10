Có một luật bất thành văn rằng, cứ hễ thấy mâm cúng ông Công ông Táo xuất hiện trên Facebook, là thấy Tết đã gõ cửa từng nhà. Sáng nay, dạo một vòng quanh các hội nhóm yêu bếp, nghiện nhà, không khó để bắt gặp không khí rộn ràng, tất bật của "hội chị em" trong ngày tiễn Táo quân về trời. Năm nay, bên cạnh những giá trị truyền thống cốt lõi, mâm cỗ cúng 23 tháng Chạp dường như được "nâng cấp" lên một tầm cao mới về mặt thẩm mỹ. Không chỉ là gà luộc ngậm hoa hồng hay nem rán vàng ươm, thứ chiếm sóng nhiều nhất và khiến dân tình thả tim mỏi tay chính là những đĩa xôi, bánh trôi tạo hình cá chép sống động như thật, rực rỡ sắc màu may mắn.

Chẳng cần đợi đến 30 Tết, từ ngày 21, 22 đến sáng 23 tháng Chạp đã thực sự là một ngày hội của các bà nội trợ. Từ tờ mờ sáng, mùi hương trầm ấm cúng quyện với mùi xôi nếp mới, mùi hành phi thơm lừng đã len lỏi khắp các ngõ ngách.

Mâm cúng ông Công ông Táo nhỏ xinh, ấm cúng của chị Ngọc Hà - bà xã diễn viên Công Lý gửi gắm hai chữ Bình An cho năm mới.

Năm nay, dù công việc bận rộn đến đâu, các chị em vẫn dành trọn tâm huyết cho nghi lễ quan trọng này. Bởi với người Việt, mâm cúng ông Công ông Táo không chỉ là thủ tục tâm linh để báo cáo một năm cũ đã qua, mà còn là dịp để "giữ lửa", để chăm chút cho cái bếp, linh hồn của ngôi nhà.

Mâm cúng ông Công ông Táo rực rỡ sắc màu của chị Vũ Thu Hương gồm gà luộc cánh tiên, tôm hấp nước dừa, nem rán tôm thịt truyền thống, nem hải sản chiên xù, chả quế Ước Lễ, chả hoa ngũ sắc, nộm đu đủ bò khô, mực khô xào su hào, tai heo cuộn lưỡi phay tiêu, canh măng khô nấu sườn móng, canh bóng thả, bánh chưng xanh, dưa hành, xôi Long ngư ngũ sắc.

Lướt một vòng Newsfeed, cảm giác như đang lạc vào một triển lãm ẩm thực thu nhỏ. Người thì khoe mâm cỗ mặn đầy đủ "bát chiết yêu", người lại chọn lễ chay thanh tịnh. Nhưng điểm chung là ai nấy đều hân hoan, tỉ mẩn từng chút một. Những bức ảnh chụp vội bằng điện thoại hay được setup cầu kỳ đều toát lên niềm vui bình dị: Tết đã về thật rồi!

Nếu như mọi năm, cá chép sống là lễ vật không thể thiếu để làm "phương tiện" cho các Táo cưỡi về trời, thì năm nay, xu hướng đã có chút dịch chuyển thú vị. Vẫn giữ ý nghĩa "cá chép vượt vũ môn", nhưng nhiều gia đình lựa chọn thêm xôi cá chép hoặc bánh trôi, thạch rau câu hình cá chép để dâng cúng.

Không làm cá chép đỏ bằng xôi gấc như mọi năm, chị Thu Hương (Hà Nội) năm nay còn làm thêm xôi cá ngũ sắc rực rỡ sắc màu.

Món xôi cá chép năm nay thực sự bùng nổ và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Không đơn thuần là xôi gấc đỏ au truyền thống, các mẹ đảm đã sáng tạo ra đủ các phiên bản màu sắc bắt mắt từ nguyên liệu tự nhiên. Màu vàng óng ả từ hạt dành dành hoặc nghệ, màu tím mộng mơ từ lá cẩm, màu xanh mát mắt từ hoa đậu biếc... Tất cả được đóng vào những chiếc khuôn cá chép sắc nét, tạo nên những chú cá béo tròn, vảy xếp lớp tinh tế, nhìn sống động như đang bơi lội.

Bên cạnh "ngôi sao" xôi cá chép, mâm cỗ năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của các loại bánh trái đẹp như tranh vẽ. Bánh bao đào tiên, bánh trôi nước tạo hình đài sen, hay những đĩa giò lụa được cắt tỉa thành hình hoa hồng tỉ mỉ. Các chị em không chỉ nấu ăn ngon mà còn như những nghệ nhân thực thụ.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo của chị Viet Linh Dang lại mang màu sắc cổ truyền, ấm cúng với xôi đậu xanh, chè hoa cau trong bộ bát men lam.

Tuy nhiên, dù có sáng tạo đến đâu, cái hồn cốt của mâm cúng Việt vẫn được giữ gìn trọn vẹn. Bên cạnh những món mới lạ mắt, ta vẫn thấy sự hiện diện không thể thay thế của gà luộc vàng ươm ngậm hoa hồng đỏ thắm, đĩa nem rán giòn tan, bát canh măng mọc nóng hổi hay đĩa xào thập cẩm bóng bẩy. Sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới, giữa vị ngon truyền thống và vẻ đẹp hiện đại đã tạo nên những mâm cỗ cúng ông Táo vừa trang nghiêm, thành kính, lại vừa gần gũi, ấm áp hơi thở cuộc sống đương đại.

Sau tất cả những ồn ào, náo nhiệt của việc khoe ảnh trên mạng xã hội, điều đọng lại sâu sắc nhất vẫn là ý nghĩa tâm linh hướng về nguồn cội. Những mâm cỗ dù to hay nhỏ, dù cầu kỳ hay đơn giản, đều gói ghém trong đó tấm lòng thành kính của gia chủ.

Năm cũ sắp qua với bao bộn bề lo toan, mâm cúng ngày 23 tháng Chạp như một dấu gạch nối, khép lại những điều chưa trọn vẹn để mở ra hy vọng về một năm mới Giáp Thìn hanh thông, tài lộc. Nhìn những mâm cơm tươm tất được chia sẻ rần rần trên mạng, ta thấy thêm yêu những người phụ nữ trong gia đình, những người luôn âm thầm giữ lửa, để mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà lại là nơi bão dừng sau cánh cửa, chỉ còn lại mùi thơm của xôi nếp, của tình thân và sự sum vầy.