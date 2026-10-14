Đại học rộng nhất nội thành Hà Nội sắp có cụm công trình hơn 520 tỷ đồng cho 1 ngày trọng đại

Cụm công trình kỷ niệm 70 năm

Ngày 15/10 tới đây là một dấu mốc đặc biệt với Đại học Bách khoa Hà Nội khi nhà trường chính thức kỷ niệm 70 năm thành lập, từ 1956 đến 2026. Đây cũng là dịp hàng loạt hạng mục cơ sở vật chất mới và được cải tạo trong khuôn viên trường đồng loạt xuất hiện.

Theo thông tin trên website của trường, trong giai đoạn 2025-2026, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai 42 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 520 tỷ đồng. Các dự án trải rộng từ phòng làm việc, phòng thí nghiệm, khu giảng đường, Thư viện Tạ Quang Bửu cho tới hạ tầng thể thao như sân vận động, sân bóng rổ và sân pickleball.

Cụ thể, nhà trường cũng công bố cụm công trình gồm khối nhà C và cảnh quan khuôn viên chính, hệ thống đài phun nước tại Quảng trường C1, sân vận động Bách khoa, khu nhà ăn 1-5 cùng nhiều hạng mục khác. Những công trình này nằm trong kế hoạch chỉnh trang, nâng cấp không gian học tập và sinh hoạt trước lễ kỷ niệm.

Đáng chú ý, các khối nhà C được khánh thành từ năm 1965, là một phần quen thuộc của Bách trong suốt nhiều thập kỷ. Việc chỉnh trang các công trình cũ vì vậy không chỉ nhằm cải thiện cơ sở vật chất mà còn gắn với việc giữ lại những dấu ấn đã tồn tại qua nhiều thế hệ sinh viên. Đồng thời, trường cũng dự kiến tiếp tục nâng cấp phòng làm việc của giảng viên và cải tạo mặt ngoài nhiều khối nhà có lịch sử xây dựng từ những năm 1960.

Một trong những không gian mới đáng chú ý nhất là Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành, được bố trí tại ba tầng của Thư viện Tạ Quang Bửu. Không gian này được phát triển theo cảm hứng từ mô hình Design Factory do Đại học Aalto của Phần Lan khởi xướng.

Đây là trung tâm đổi mới sáng tạo đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới Design Factory toàn cầu. Bên trong có khu trưng bày sản phẩm, không gian tư duy sáng tạo và các phòng nghiên cứu với máy in, máy phay, máy tiện, thiết bị làm mạch, phòng sạch phục vụ nghiên cứu vi mạch.

Riêng trong năm 2026, trung tâm đặt mục tiêu phục vụ khoảng 10.000 lượt người học, hỗ trợ 200 người học triển khai dự án thực tế, tạo ra 10 sản phẩm chế thử và đăng ký 3 sáng chế. Đến năm 2030, mục tiêu được nâng lên 30.000 lượt người học, 50 nhóm khởi nghiệp và 30 doanh nghiệp hình thành từ hệ sinh thái này.

Đại học rộng nhất nội thành Hà Nội bước sang tuổi 70

Đại học Bách khoa Hà Nội hiện sở hữu khuôn viên rộng hơn 26 ha, cũng là trường đại học có diện tích lớn nhất trong khu vực nội thành Hà Nội. Trường có ba cổng chính trên các tuyến Đại Cồ Việt, Trần Đại Nghĩa và Giải Phóng, trong đó cổng Parabol đã trở thành một trong những hình ảnh nhận diện quen thuộc của Bách khoa.

Một công trình nổi bật khác là Thư viện Tạ Quang Bửu, có diện tích khoảng 37.000 m2, khả năng phục vụ đồng thời khoảng 2.000 sinh viên. Thư viện có khoảng 600.000 cuốn sách và 130.000 đầu sách điện tử.

Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội có quy mô khoảng 38.000 học viên, sinh viên, khoảng 160 chương trình đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ, hơn 200 giảng đường, phòng học, hội trường cùng hàng trăm phòng thí nghiệm và xưởng thực hành.

Lịch sử của trường bắt đầu ngày 15/10/1956, khi khóa đầu tiên khai giảng với khoảng 850 sinh viên chính quy trong 14 ngành thuộc bốn liên khoa Cơ - Điện, Mỏ - Luyện kim, Xây dựng và Hóa - Thực phẩm. Ngày này sau đó trở thành ngày truyền thống của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trước sinh nhật thứ 70, nhà trường cũng có một động thái gây chú ý khi thông báo tặng 100.000 đồng cho mỗi sinh viên, học viên đang theo học, số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng trong tháng 10.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội vừa chính thức ra mắt cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 - 2026". Tác phẩm tái hiện sinh động 70 năm kiên định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và dẫn dắt khoa học công nghệ quốc gia. Ấn phẩm được phát hành cho các cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ, phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ.

Cùng với việc chỉnh trang khuôn viên, Bách khoa Hà Nội tổ chức hàng loạt sự kiện trong tháng 10 như triển lãm thành tựu khoa học - công nghệ, hoạt động kết nối các thế hệ cựu sinh viên và các chương trình tri ân. Tâm điểm là Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập vào ngày 15/10/2026.

(Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội)