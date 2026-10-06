Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 500 tỷ đồng/năm, tuyển giảng viên thu nhập lên đến 85 triệu đồng/tháng

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM vừa thông báo tuyển dụng 80 chỉ tiêu giảng viên, nhằm bổ sung đội ngũ nhân sự cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng trên 19 ngành, lĩnh vực, từ Kỹ thuật Cơ khí, Điện tử - Viễn thông, Thiết kế vi mạch, Toán ứng dụng, Kỹ thuật hạt nhân, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin đến Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học, Kiến trúc, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị bệnh viện…

Nhà trường cũng cho biết những ứng viên có hồ sơ năng lực xuất sắc, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược vẫn có thể ứng tuyển ngay cả khi chuyên môn không nằm trong danh sách lĩnh vực nêu trên.

Thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM

Theo thông tin tuyển dụng, ứng viên cần có bằng Tiến sĩ ở ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, trong đó ưu tiên người tốt nghiệp ở nước ngoài. Ứng viên đồng thời phải có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, thành thạo tiếng Anh chuyên ngành và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS Academic từ 6.5 trở lên.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, trường tìm kiếm các ứng viên có năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế và chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Công việc của giảng viên bao gồm giảng dạy, đào tạo ở bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án và công bố các công trình khoa học quốc tế.

Đáng chú ý, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM công bố chính sách thu nhập cạnh tranh dành cho đội ngũ giảng viên. Theo đó, thu nhập trung bình theo tháng đối với giảng viên có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học vượt trội được công bố ở mức 50 triệu đồng/tháng với giảng viên trình độ Tiến sĩ và 85 triệu đồng/tháng với giảng viên trình độ Phó Giáo sư/Giáo sư.

Mức thu nhập trên bao gồm lương theo vị trí việc làm, phúc lợi lễ, Tết, thưởng và các chương trình hỗ trợ khác. Ngoài thu nhập, giảng viên còn có thể tham gia các chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, gồm hỗ trợ chủ nhiệm và tham gia đề tài các cấp, chương trình hợp tác quốc tế, hỗ trợ công bố trên các tạp chí quốc tế, sở hữu trí tuệ và phát triển nhóm nghiên cứu.

Nhà trường cũng hỗ trợ không gian làm việc, nghiên cứu, kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo; hỗ trợ tuyển nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và các hoạt động hợp tác quốc tế, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu.

Về chế độ bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, giảng viên được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Ngoài ra, nhà trường cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe với tổng quyền lợi lên tới hơn 500 triệu đồng/người/năm và tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

Trường Đại học Bách khoa là một trường thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật được thành lập vào năm 1957. Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam và là trường đại học kỹ thuật quan trọng của cả nước.﻿

Việc tăng cường đội ngũ giảng viên diễn ra trong bối cảnh quy mô hoạt động của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM ngày càng mở rộng. Hiện trường có khoảng 28.000 sinh viên, học viên, với 44 ngành đào tạo đại học, 30 ngành thạc sĩ và 27 ngành tiến sĩ. Đội ngũ hiện gồm 12 Giáo sư, 128 Phó Giáo sư, 419 Tiến sĩ và 239 Thạc sĩ.

Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ truyền thống, trường đang mở rộng đào tạo và nghiên cứu sang các lĩnh vực quản lý, kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên ngành.

Theo báo cáo thường niên năm 2026, tổng thu hoạt động của trường trong năm 2025 đạt 1.492 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với mức 1.184 tỷ đồng của năm 2024.

Trong năm 2025, tổng chi hoạt động của nhà trường là 1.027 tỷ đồng. Trong đó, 506,2 tỷ đồng được chi cho lương và thu nhập, tương đương gần một nửa tổng chi hoạt động.

Trước đó, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM là trường đại học thành viên đầu tiên trong hệ thống ĐHQG TP.HCM có tổng thu hoạt động vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đạt 1.003 tỷ đồng vào năm 2023.