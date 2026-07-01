Đại học Kinh tế Quốc dân điểm chuẩn ngành hot dự báo tăng cao nhất 0,5 điểm

Ngay sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT (8h sáng nay, 1/7), TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã đưa ra dự báo điểm chuẩn các chương trình đào tạo của nhà trường năm 2026.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Dương Triều

Theo ông Đức, điểm trúng tuyển vào các ngành và chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 23 - 28,5/30 điểm. Xu hướng chung của năm nay là điểm chuẩn có thể giảm nhẹ khoảng 0,25 điểm so với năm ngoái. Dù vậy, đối với một số ngành thu hút sự quan tâm lớn, thường gọi là ngành "hot", mức điểm chuẩn vẫn có thể lội ngược dòng để tăng thêm từ 0,25 đến 0,5 điểm.

Để giúp thí sinh dễ dàng định hướng, mức điểm chuẩn năm nay TS Lê Anh Đức cho biết, có thể phân hóa thành bốn nhóm rõ rệt. Nhóm rất cao dự kiến nằm trong khoảng từ 27,5 - 28,5/30 điểm. Tiếp theo là nhóm cao với mức điểm dao động từ 26 đến dưới 27,5 điểm. Nhóm trung bình dự kiến sẽ lấy từ 24,5 đến dưới 26 điểm, và cuối cùng là nhóm thấp hơn với mức điểm từ 23 đến 24,5 điểm.

Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh rằng mọi số liệu dự báo hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp thí sinh định hướng trong quá trình chọn ngành và chương trình đào tạo. Điểm chuẩn chính thức trên thực tế sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như số lượng nguyện vọng thực tế đăng kí vào từng ngành, phổ điểm xét tuyển cụ thể của các thí sinh năm nay, cũng như chỉ tiêu phân bổ riêng cho từng phương thức xét tuyển.

Theo kế hoạch, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cùng bảng điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển vào ngày 4/7. Thí sinh cần chủ động theo dõi và tra cứu thông tin chính thức tại trang tuyển sinh của nhà trường để đưa ra quyết định đặt nguyện vọng chính xác nhất.

Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Đại học Kinh tế Quốc dân xét 4 tổ hợp A01 (Toán, Lí, Hóa), A00 (Toán, Lí, Hóa), D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh). Tổng chỉ tiêu của nhà trường khoảng 9.000.