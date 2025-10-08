Đầu năm 2020, ông Nhậm, một doanh nhân ở Nam Ninh (Trung Quốc) mới nhận được một phần bồi thường sau vụ kiện, nhưng 48,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 179 tỷ đồng) mà ông gửi vào ngân hàng đã biến mất hoàn toàn.

Vụ việc bắt đầu từ một buổi chiều năm 2019, khi ông vừa kết thúc chuyến công tác và được bạn thân, anh Lý, mời đi ăn.





Tại bữa ăn, Lý giới thiệu một dự án đầu tư với lợi nhuận “cao ngất”, khẳng định bản thân đã đầu tư và thu về hàng trăm nghìn nhân dân tệ, khiến ông Nhậm hoàn toàn tin tưởng.

Niềm tin đó dẫn ông Nhậm đến trực tiếp ngân hàng, nơi ông gặp bà Lương, tự xưng là nhân viên ngân hàng nội bộ.

Với vẻ ngoài lịch sự, thái độ chuyên nghiệp, bà Lương giải thích rằng mật khẩu gửi tiền được ngân hàng chỉ định để đảm bảo an toàn, sổ tiết kiệm sẽ được niêm phong có chữ ký của ba bên và khi đáo hạn, việc rút tiền phải có nhân chứng mở phong bì cùng lúc.





Bà còn đưa thẻ nhân viên ngân hàng có dấu mộc, càng khiến ông Nhậm thêm yên tâm. Không chút nghi ngờ, ông Nhậm đã ký tất cả giấy tờ và gửi toàn bộ số tiền 48,4 triệu NDT vào dự án với kỳ vọng nhận lãi cao.

Tuy nhiên, khi đến hạn rút tiền, ông Nhậm nhận được thông báo tài khoản trống rỗng, sổ tiết kiệm bị nghi ngờ giả mạo.

Sự thật phơi bày: bà Lương cùng đồng phạm đã lợi dụng vị trí công việc, giả mạo chứng từ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Ngân hàng khẳng định đây là hành vi cá nhân của nhân viên, từ chối chịu trách nhiệm và đề nghị ông Nhậm đòi tiền trực tiếp từ bà Lương.

Ông Nhậm sau đó báo cảnh sát và khởi kiện ra tòa. Kết quả, bà Lương bị tuyên án tù chung thân và phạt 3,2 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng), đồng phạm Thời lĩnh 15 năm tù và phạt 280.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Dù được bồi thường một phần, ông Nhậm vẫn chịu thiệt hại nặng nề cả về tài chính lẫn tinh thần.

Nguồn: Sohu