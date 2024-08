Đại gia đình 13 người lái xe từ Hà Nội vào Đà Nẵng: Chuyến đi 8 ngày 7 đêm mà chưa đến 5 triệu/người!

Hòa chung tinh thần rong chơi khi hè tới, cuối tháng 7 vừa qua, gia đình chị Phương Bùi cũng đã lên đường, cùng nhau vi vu từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, chuyến đi của gia đình chị Phương Bùi lại có phần đặc biệt và khác biệt hơn hẳn bình thường. Không phải là mình lên đường cùng "gia đình nhỏ", mà cả đại gia đình cùng "dung dăng dung dẻ" đi chơi với nhau luôn.

Theo chia sẻ của chị Phương Bùi, chuyến đi của đại gia đình trong mùa hè năm nay gồm 13 thành viên: Ông bà ngoại và gia đình của 3 chị em, trong đó, có 10 người lớn và 3 bạn nhỏ. Xuất phát từ Hà Nội, đại gia đình rong ruổi qua không ít các tỉnh thành, điểm đến trước khi "cập bến cuối" là Đà Nẵng - Hội An.

Đại gia đình của chị Phương Bùi trong chuyến đi 8 ngày 7 đêm từ Hà Nội vào Đà Nẵng - Hội An cuối tháng 7 vừa qua



Chị Phương Bùi

13 người chia thành 2 đoàn, lái 2 xe từ Hà Nội vào Đà Nẵng - Hội An

Với số lượng thành viên lên tới 13 người và đều là người lớn, chị Phương Bùi cho biết phương án di chuyển trong chuyến đi vừa qua mà gia đình chị lựa chọn là ô tô. Nhà có xe, lại không thiếu người vững tay lái, nên phương án này giúp đại gia đình chị tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Chốt được phương án di chuyển và số lượng thành viên, chị Phương Bùi bắt tay vào việc lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, kéo dài 8 ngày 7 đêm.

Lịch chi tiết chuyến đi Hà Nội - Đà Nẵng trong 8 ngày của đại gia đình chị Phương Bùi

Ngày đầu tiên, trên đường đi vào Quảng Bình, gia đình chị Phương Bùi có ghé qua biển Cửa Lò (Nghệ An) và dừng nghỉ, dùng bữa trưa ở biển Cửa Sót (Hà Tĩnh), tới 2h chiều mới từ Hà Tĩnh thẳng tiến vào Quảng Bình. Vì đi đoàn đông, lại có cả người già lẫn trẻ con nên gia đình chị quyết định ở lại Quảng Bình 1 đêm, sáng hôm sau mới lên đường vào Đà Nẵng.

"Cập bến" thành phố biển, đại gia đình chị Phương Bùi vui chơi, tham quan Đà Nẵng - Hội An trong 3 ngày 2 đêm. Ngoài việc tắm biển, thong dong thăm thú phố cổ Hội An và thưởng thức những món ăn "trứ danh" của Đà Nẵng, chị còn cho trẻ con đi khu vui chơi Vinpearl Nam Hội An. Trẻ con mà, ngày nào cũng sáng ra biển tối đi ăn thì chán lắm, phải cho đi khu vui chơi mới được!

Đi du lịch mà trong đoàn có trẻ con thì chắc chắn không thể bỏ qua các khu vui chơi nổi tiếng được rồi!

Sau 3 ngày rong chơi ở thành phố biển Đà Nẵng, đại gia đình chị Phương Bùi chào tạm biệt thành phố biển, lên đường đi biển Lăng Cô trước khi đi vào trung tâm thành phố Huế, và nghỉ lại 1 đêm tại đây.

Sang đến ngày thứ 6 của chuyến đi kéo dài 8 ngày 7 đêm, 13 thành viên trong đoàn lại lên xe về Quảng Bình, ở lại 2 đêm trước khi về Hà Nội vào sáng ngày thứ 8.

Chi phí rẻ bất ngờ: 13 người vi vu, ăn, chơi hết mình chỉ hết hơn 63 triệu!

Quả là một con số khiến ai nghe cũng phải giật mình thảng thốt vì độ "êm ví". Bất ngờ nhưng thực ra chi phí như vậy cũng không có gì khó hiểu. Riêng việc di chuyển bằng ô tô tự lái thôi là đã tiết kiệm rất nhiều rồi, chứ nếu chọn máy bay, có khi riêng tiền vé khứ hồi cũng ngót nghét chừng đó tiền.

Hyundai Tucson 5 chỗ và Mazda CX8 7 chỗ là 2 chiếc ô tô đồng hành cùng đại gia đình chị Phương Bùi trong chuyến đi Hà Nội - Đà Nẵng kéo dài 8 ngày 7 đêm

"Cứ so với tiền vé máy bay là thấy chi phí xăng xe như trên là rất rẻ rồi. Ngoài khoản xăng xe thì cũng còn chi phí cầu đường nữa, nhưng mình thấy là không đáng kể đâu, chỉ hơn 500k/xe trong suốt cả chuyến đi thôi" - Chị Phương Bùi chia sẻ.



Chi tiết các khoản chi phí trong suốt chuyến đi của đại gia đình chị Phương Bùi, tổng cộng 63.242.000đ

Đối chiếu con số tổng chi với số lượng thành viên và khoảng thời gian cả gia đình vui chơi, tính ra, mỗi thành viên chỉ cần chi khoảng 4,8 triệu đồng cho cả chuyến đi này.



Chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch cùng đại gia đình, chị Phương Bùi có gửi cho chúng tôi xem 1 bức ảnh chụp lại file ghi chép thời gian, cung đường di chuyển cũng như chi phí cho từng bữa ăn (bao gồm ăn sáng, ăn trưa, ăn tối) và cả các chi phí phát sinh. Mọi thông tin đều chi tiết tới từng phút, mọi con số đều cụ thể tới từng đồng. Vậy mới thấy khả năng lên kế hoạch, dự trù kinh phí của chị Phương Bùi đáng nể cỡ nào!

Thông tin chi tiết đến từng giây, từng đồng, từng cung đường của đại gia đình 13 người

Cảm ơn chị Phương Bùi vì những chia sẻ chân thành và bổ ích. Chúc chị và gia đình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều chuyến đi thú vị trong những mùa hè sắp tới!