Ngày 24/6, tờ Sohu đưa tin doanh nhân Dương Tử - chồng cũ của minh tinh Huỳnh Thánh Y và hiện là bạn trai của Hoa hậu Hoàn vũ Lý Tuyển Tử - đã thôi giữ chức phó chủ tịch tập đoàn Juling sau khi bị điều tra sai phạm kinh tế, thao túng thị trường cổ phiếu để thu lợi bất chính hơn 10.000 nghìn tỷ đồng.

Các nguồn tin cho biết Dương Tử bị các cổ đông gây sức ép buộc từ chức trong tập đoàn Juling do mình sáng lập. Việc tước quyền lực của Dương Tử là nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông, tránh hoạt động kinh doanh của tập đoàn bị ảnh hưởng khi đại gia này bị truy tố hình sự và nhận án phạt trong vụ thao túng thông tin, bán tháo cổ phiếu để thu lợi bất chính.

Dương Tử - chồng cũ đại gia của Huỳnh Thánh Y và hiện là bạn trai của Hoa hậu Lý Tuyển Tử (ảnh phải) - bị tước quyền lực, buộc từ chức ở tập đoàn do mình sáng lập. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào ngày 22/5, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc thông báo lập án điều tra khẩn đại gia truyền thông Dương Tử. Anh bị cáo buộc thao túng thông tin, bán tháo cổ phiếu để thu lợi bất chính 2,8 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng).

Công ty niêm yết Giant Rigging của Dương Tử bị phát hiện sai phạm trong quá trình giao dịch chứng khoán. Từ cuối năm 2025, Dương Tử đã chiêu trò phao tin công ty mình sắp tham gia vào lĩnh vực hàng không vũ trụ và liên tục đăng bài có các cụm từ “tên lửa tái sử dụng”, “cánh tay thu hồi tên lửa”. Nhờ loạt thông tin này, giá cổ phiếu tăng của công ty anh từ dưới 7 NDT (25.200 đồng) tăng đạt đỉnh gần 24 NDT (86.400 đồng), tức tăng gần 300%, với hơn 100.000 nhà đầu tư mới tham gia.

Trong lúc cổ phiếu tăng nóng, Dương Tử âm thầm bán ra lượng lớn cổ phiếu để thu tiền mặt. Đáng nói, số tiền CEO này trục lợi cao gấp 4 lần tổng lợi công ty anh kiếm được trong suốt 16 năm niêm yết trên sàn chứng khoán. Không lâu sau, cơ quan chức phát hiện bất thường và yêu cầu công ty của Dương Tử phải làm rõ thông tin đầu tư. Dưới áp lực của cơ quan quản lý, công ty Dương Tử ra thông báo đính chính, thừa nhận tổng đơn hàng liên quan lĩnh vực hàng không vũ trụ cả năm của họ chỉ đạt khoảng 9,96 triệu NDT (hơn 35 tỷ đồng), chiếm chưa tới 0,5% tổng doanh thu.

Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc cáo buộc doanh nhân Dương Tử thao túng thông tin, bán tháo cổ phiếu để thu lợi bất chính 2,8 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng). Ảnh: Baidu.

Sau khi Dương Tử bị cơ quan chức năng "sờ gáy", nhất cử nhất động của Huỳnh Thánh Y và Lý Tuyển Tử nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Huỳnh Thánh Y và 2 con hiện sống ở nước ngoài. Cô được cho biết không quan tâm đến việc chồng cũ gặp chuyện. Theo các nguồn tin, Huỳnh Thánh Y đã nhận được 2 tỷ NDT (7.200 tỷ đồng) tiền mặt, 1 bất động sản, 1 công ty ở Thượng Hải (Trung Quốc) và quyền nuôi dưỡng 2 con trai khi ra tòa ly hôn với Dương Tử.

Sau khi lấy được tài sản khủng từ Dương Tử khi ly dị, Huỳnh Thánh Y đã đưa 2 con ra nước ngoài sống. Ảnh: Sina.

Về phía Lý Tuyển Tử, Hoa hậu này được cho biết khóc cạn nước mắt. Vì Dương Tử vướng lao lý, giấc mộng hào môn của cô đã tan tành, đám cưới cũng đổ bể. Do chưa có danh phận chính thức, Lý Tuyển Tử đang vô cùng lo lắng cho tương lai của mình và con nhỏ. Theo tờ Sina, Lý Tuyển Tử sinh con cho Dương Tử vào tháng 4/2025. Đáng nói, đứa trẻ chào đời chỉ 3 tháng sau khi CEO công ty truyền thông hoàn tất thủ tục ly hôn với Huỳnh Thánh Y.

Hoa hậu 2K3 khóc cạn nước mắt vì tan mộng hào môn. Ảnh: Sina.

Được biết, Lý Tuyển Tử đã giật chồng của chị em kết nghĩa thân thiết Huỳnh Thánh Y. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2021, đạt ngôi vị Á quân cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế năm 2020, nhưng sự nghiệp lận đận. Cuối năm 2023, thấy đàn em gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm ổn định, Huỳnh Thánh Y đã đưa Lý Tuyển Tử vào công ty của chồng mình, cho nàng hậu làm trợ lý hỗ trợ Dương Tử livestream bán hàng. Ai ngờ, Lý Tuyển Tử lại lợi dụng công việc để tiếp cận và giật chồng đàn chị. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đang gặp trục trặc. Họ ly thân từ năm 2022, nhưng minh tinh Vua Hài Kịch vẫn cố hàn gắn, cứu vãn mối quan hệ với Dương Tử.

Đến năm 2024, Huỳnh Thánh Y đề nghị Dương Tử tham gia show truyền hình Goodbye Lover với hy vọng ông xã quay đầu. Tuy nhiên, ngay trong chương trình, Dương Tử đã bị lộ chuyện ngoại tình. Anh công khai gọi điện trò chuyện với Lý Tuyển Tử vào lúc nửa đêm, bất chấp việc vợ ở cạnh và máy quay xung quanh. Do chồng đã có người mới và không muốn hàn gắn, Huỳnh Thánh Y đành đau đớn buông tay.

Lý Tuyển Tử đã giật chồng của chị em kết nghĩa Huỳnh Thánh Y. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu