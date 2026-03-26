Sau 1 khoảng thời gian giấu giếm, Nguyễn Kinh Thiên - mỹ nam phim thần tượng hàng đầu xứ Đài - đã chính thức "thả cửa" công khai chuyện yêu đương. Vào ngày 26/3, tài tử này đã bị bắt gặp thoải mái sánh đôi, tình tứ nắm tay bạn gái kém 20 tuổi dạo phố trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Trong hình ảnh mà "team qua đường" chụp được, người yêu của Nguyễn Kinh Thiên có ngoại hình cao ráo, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, làn da mịn màng. Không chỉ nhan sắc, cư dân mạng còn trầm trồ trước độ giàu có của bạn gái ngôi sao Định Mệnh Anh Yêu Em. Nửa kia của Nguyễn Kinh Thiên diện cả cây đồ hiệu xuống phố, cùng túi xách Hermès, mũ len và kính râm của Chanel. Tổng giá trị trang phục ước tính khoảng 1,23 triệu TWD (1 tỷ đồng).

Nguyễn Kinh Thiên nắm tay bạn gái đi dạo phố ở Nhật Bản, qua đó chính thức công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Xiaohongshu.

Theo tờ ETtoday, tình mới của Nguyễn Kinh Thiên họ Từ, kém anh 20 tuổi và xuất thân trong gia đình giàu có. Cô gái đang du học ở 1 trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc. Bạn gái nam thần xứ Đài có vóc dáng bốc lửa, gương mặt sắc sảo mang nét lai Tây. Cặp đôi đã bên nhau khoảng 1,5 năm. Nam thần thanh xuân 1 thời được tiết lộ rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với tiểu thư gia thế kém anh nhiều tuổi này, thậm chí chấp nhận yêu xa và thường xuyên bay sang Hàn gặp người yêu.

Nguyễn Kinh Thiên và bạn gái sinh viên đại học đã bên nhau gần 1,5 năm. Ảnh: Sina.

Nguyễn Kinh Thiên sinh năm 1982. Năm 2010, anh giành ngôi vị Ảnh đế (tức Nam diễn viên chính xuất sắc) tại giải Kim Mã, nhờ vai diễn trong Monga . Ngoài ra, tài tử này còn từng cùng Trần Kiều Ân làm mưa làm gió màn ảnh châu Á với tác phẩm Định Mệnh Anh Yêu Em.

Tuy nhiên, đời sống tình ái của Nguyễn Kinh Thiên chưa bao giờ được lòng công chúng. Nam diễn viên này có mối quan hệ mập mờ với nhiều cô gái, từng dính 1.001 tai tiếng như ép bạn gái phá thai hay ngoại tình sau lưng nửa kia. Chính vì vậy, Nguyễn Kinh Thiên được netizen xứ tỷ dân đặt biệt danh đầy mỉa mai là "cáo già tình trường", "trai hư Cbiz". Ở tuổi U45, anh vẫn chưa kết hôn và thường xuyên "thay bồ" khiến netizen không biết đâu mà lần.

Với tình trường thay bồ như thay áo và vướng nhiều tai tiếng, Nguyễn Kinh Thiên nằm trong top "trai hư Cbiz". Ảnh: Xiaohongshu.

Trước đây, Nguyễn Kinh Thiên từng công khai 2 mối tình với nữ diễn viên Hứa Vỹ Ninh và 1 bạn gái ngoài giới giải trí vào năm 2022. Trong đó, chuyện tình cảm đổ vỡ với Hứa Vỹ Ninh khiến Nguyễn Kinh Thiên mất điểm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian 8 năm hẹn hò, nam diễn viên này đã liên tục ngoại tình với nhiều cô gái sau lưng người đẹp Thơ Ngây.

Ngoài ra, vào cuối năm 2019, Nguyễn Kinh Thiên từng lộ bằng chứng hẹn hò "Na Tra" Tống Tổ Nhi - nữ diễn viên kém anh 16 tuổi - sau khi hợp tác trong phim Nhịp Tim Trên Đầu Lưỡi. Mối quan hệ của cặp đôi bị khán giả phản đối gay gắt. Đến tháng 7/2021, Tống Tổ Nhi và Nguyễn Kinh Thiên chia tay. Theo tờ Sina, chính nam diễn viên xứ Đài là người chủ động cắt đứt tình cảm vào cuối năm 2020, khiến Tống Tổ Nhi đau lòng 1 thời gian dài.

Hứa Vỹ Ninh, Tống Tổ Nhi từng có chuyện tình cảm cay đắng với Nguyễn Kinh Thiên. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu