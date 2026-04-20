Mỹ nhân đẹp nhất showbiz nghi cặp kè đại gia ngành dược đã có vợ con, bí mật bại lộ vì bị hot girl nhái phong cách

Ngày 19/4, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ của nữ diễn viên Trương Thiên Ái và đại gia ngành dược Trương Ngụ Soái. "Thái tử phi đẹp nhất Trung Quốc" bị nghi là nhân tình mới của doanh nhân giàu có.

Nguyên nhân là cư dân mạng phát hiện thời gian qua, hot girl Hoa Tam Tam - cô bồ cũ của Trương Ngụ Soái - liên tục chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã về chuyện tình cảm tan vỡ. Sau đó, Hoa Tam Tam bị phát hiện "copy - paste" phong cách ăn mặc của Trương Thiên Ái. Thậm chí, Hoa Tam Tam còn bán dần đồ hiệu để có tiền mua sắm quần áo mới nhằm bắt chước giống nhất vẻ ngoài của minh tinh Cbiz. 1 số nguồn tin cho biết Hoa Tam Tam bị Trương Ngụ Soái bỏ rơi vì "hai lòng", lén lút cặp kè trai trẻ sau lưng ông. Sau khi biết Trương Ngụ Soái đang si mê Trương Thiên Ái, Hoa Tam Tam muốn "nhái" nữ diễn viên nổi tiếng để níu kéo vị đại gia.

Trương Thiên Ái vướng nghi vấn cặp kè đại gia đã có vợ con Trương Ngụ Soái. Ảnh: Sina.

Mối quan hệ của Trương Ngụ Soái và Trương Thiên Ái bị bàn tán vì gần đây "cô bồ nhí cũ" của doanh nhân ngành dược này ăn mặc...

... trang điểm, tạo dáng chụp ảnh y hệt Trương Thiên Ái. Ảnh: Sina.

Đáng nói Trương Ngụ Soái đã có vợ là vũ công Hoa Tiêu Nhất. Sau khi trên MXH xuất hiện thông tin Trương Thiên Ái thay thế hot girl Hoa Tam Tam làm người tình của đại gia ngành dược, Hoa Tiêu Nhất đã đăng ảnh bên chồng. Đây là lần đầu tiên nữ vũ công công khai thể hiện tình cảm với ông xã thành đạt. Nhiều người cho rằng Hoa Tiêu Nhất đang kín đáo "dằn mặt" 2 kẻ thứ ba là Trương Thiên Ái và hot girl Hoa Tam Tam.

Hiện, trang cá nhân Weibo cá nhân của Trương Thiên Ái đã rơi vào cảnh thất thủ. Cư dân mạng tràn vào "tấn công", liên tục để lại bình luận thắc mắc nữ diễn viên có phải là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ tình cảm của người khác, cặp kè đại gia để nhận bao nuôi hay không. Trước việc dính tin đồn đời tư tiêu cực, Trương Thiên Ái vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Trang cá nhân Weibo cá nhân của Trương Thiên Ái thất thủ vì bị dân tình tràn vào chỉ trích, thắc mắc cô có làm "tiểu tam" hay không. Ảnh: Sina.

Trương Thiên Ái sinh năm 1988, từng nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Trương Bồng Bồng trong webdrama Thái Tử Phi Thăng Chức Ký năm 2015. Nhờ thành công của bộ phim, Trương Thiên Ái trở thành minh tinh lưu lượng chỉ trong 1 đêm, được xem là "Thái tử phi đẹp nhất Trung Quốc", nữ thần trong lòng hàng triệu nam giới đất nước tỷ dân với khuôn mặt Vline xinh đẹp, sắc sảo, body chữ S gợi cảm và đôi chân dài "siêu phẩm".

Trương Thiên Ái được mệnh danh là "thái tử phi đẹp nhất showbiz Trung Quốc". Ảnh: Sina.

Trương Thiên Ái từng có chuyện tình ồn ào với nam diễn viên Từ Khai Sính. Họ bí mật yêu đương, chung sống từ năm 2019. Đến tháng 8/2022, Trương Thiên Ái tung file ghi âm tố cáo Từ Khai Sính nhiều lần "cắm sừng" mình trong thời gian hẹn hò. Đáng nói khi mối quan hệ của Từ Khai Sính và Trương Thiên Ái còn chưa chấm dứt hoàn toàn, nam diễn viên này đã tán tỉnh, qua lại Cổ Lực Na Trát. Chia sẻ của Trương Thiên Ái khiến mỹ nhân Tân Cương bị chỉ trích là "tiểu tam", phá hoại tình chuyện tình cảm của đàn chị vì có mối quan hệ mập mờ với Từ Khai Sính trong lúc đóng chung phim.

Sau khi bị bạn gái cũ vạch mặt, Từ Khai Sính lên tiếng xin lỗi vì đã làm Trương Thiên Ái tổn thương, không xử lý ổn thỏa chuyện đời tư làm Cổ Lực Na Trát bị liên lụy và chịu sự lăng mạ. Lùm xùm tình ái "bắt cá 2 tay" khiến Từ Khai Sính bị chỉ trích cư dân mạng kẻ lăng nhăng, nhân phẩm kém và hứng chịu làn sóng tẩy chay của cả Cbiz. Kể từ đó, sự nghiệp Từ Khai Sính khủng hoảng, bị cắt sóng và loại bỏ khỏi dàn cast của nhiều dự án phim.

Trương Thiên Ái - Từ Khai Sính - Cổ Lực Na Trát từng xảy ra drama tình tay ba gây chấn động showbiz Trung Quốc vào năm 2022. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu