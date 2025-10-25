Đại diện Việt Nam gây sốt Miss Earth với thông điệp thời trang bền vững

Ngày 24/10, trong phần Pre-judging for Intelligence and Environmental Awareness – vòng thi quan trọng đánh giá trí tuệ, khả năng ứng xử và nhận thức môi trường của thí sinh, Trịnh Mỹ Anh chọn diện thiết kế đến từ thương hiệu Hemp Oi.

Bộ trang phục được tạo nên từ sợi gai dầu tự nhiên, do đồng bào dân tộc H’Mông trồng và dệt thủ công. Chất liệu mộc mạc nhưng tinh tế này không chỉ tôn lên vẻ thanh thoát của người mặc mà còn chứa đựng triết lý “thời trang bền vững” – hòa hợp cùng thiên nhiên và tôn vinh văn hóa bản địa Việt Nam.

“Tôi muốn mỗi ngày mình xuất hiện trước ống kính là một ngày thật mới mẻ – như một cánh hoa Việt Nam nở rộ giữa vườn sắc đẹp Miss Earth. Mỗi layout là cách tôi thể hiện bản thân và quan điểm sống tích cực,” – Trịnh Mỹ Anh chia sẻ.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, toàn bộ hình ảnh của Trịnh Mỹ Anh tại Miss Earth 2025 được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cô sang Philippines. Mỗi layout đều được lên ý tưởng chi tiết, từ trang phục, tóc, đến makeup, để phù hợp với tinh thần của Miss Earth – tôn vinh thiên nhiên, lan tỏa năng lượng tích cực.

Cô mang theo gần 30 bộ trang phục, nhận được sự hỗ trợ từ hàng loạt nhà thiết kế tên tuổi như Đỗ Long, Phạm Đăng Anh Thư (Jolipoli), Thượng Gia Kỳ, Linh San, Khang Trịnh, Brian Võ, Tuấn Khôi... cùng nhiều thương hiệu Việt đình đám như Lalin, Hemp Oi, Ha Thong, Đing Đang, Josephine, White Ant, JUD, Duy Boutique...

Trịnh Mỹ Anh tiết lộ thường dậy từ 3 – 4 giờ sáng để tự trang điểm, làm tóc phù hợp với trang phục. Cô tự mình kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất, từ phụ kiện đến biểu cảm, với mong muốn mỗi lần xuất hiện đều là một hình ảnh hoàn thiện nhất.

Từ khi đặt chân đến Philippines, Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng với vóc dáng gợi cảm, chiều cao 1,75 m, số đo 85-64-95 cm cùng thần thái tự tin, rạng rỡ. Năng lượng tích cực của cô giúp đại diện Việt Nam nổi bật giữa dàn thí sinh quốc tế.

Fan sắc đẹp trong nước và quốc tế không ngớt lời khen dành cho người đẹp Hà Nội, gọi cô là “bông hoa không bao giờ lặp lại trong cùng một khu vườn”. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế hiện đã xếp Trịnh Mỹ Anh vào nhóm ứng viên tiềm năng cho danh hiệu cao tại Miss Earth 2025.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025, sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và danh hiệu Học sinh Thanh lịch thời phổ thông.

Miss Earth – Hoa hậu Trái Đất là một trong bốn đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, được tổ chức thường niên tại Philippines. Cuộc thi không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn hướng đến việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Năm 2025, cuộc thi quy tụ gần 90 thí sinh toàn cầu, với đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/11/2025. Đại diện Việt Nam Trịnh Mỹ Anh đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của các người đẹp Việt từng tạo dấu ấn trước đây.