Cận cảnh nhan sắc người đẹp 2k3, đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Earth 2025

Chiều 18/10, buổi lễ send-off của Trịnh Mỹ Anh – đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025 – diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và chan chứa cảm xúc.

Trên thảm đỏ, người đẹp sinh năm 2003 gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thoát, rạng rỡ trong thiết kế của Thượng Gia Kỳ. Với nụ cười tươi sáng, phong thái tự tin, Trịnh Mỹ Anh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo bạn bè, khán giả và giới truyền thông. Cô chia sẻ cảm xúc hạnh phúc xen lẫn hồi hộp trước hành trình mới – nơi cô không chỉ đại diện cho nhan sắc Việt, mà còn là người truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường ra thế giới.

Buổi lễ có sự tham dự của Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh, Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương và Á hậu 2 Phan Trần Linh Đan – những người bạn thân thiết của Trịnh Mỹ Anh kể từ sau cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025. Cả bốn người đẹp đã ôm chặt nhau, trao gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, thể hiện tình cảm gắn bó hiếm thấy giữa các thí sinh sau cuộc thi.

Trong phần nghi thức chính, ông Phạm Duy Khánh – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người Mẫu Việt Nam, Đạo diễn – Nhà sản xuất, CEO Five 6 Entertainment – đã trao sash, chứng nhận và vương miện chính thức cho Trịnh Mỹ Anh. Khoảnh khắc cô nhận sash trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash rực sáng được xem là dấu mốc đặc biệt, khép lại hành trình chuẩn bị và mở ra chặng đường mới tại Miss Earth 2025.

Mang trên mình sash và vương miện, Trịnh Mỹ Anh gửi lời tri ân sâu sắc đến ê-kíp, ban tổ chức và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng mình. Cô cho biết sẽ mang đến Miss Earth 2025 dự án “Tái chế rác thải điện tử” – một đề tài còn khá mới tại Việt Nam, nhưng mang ý nghĩa lớn về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên công nghệ.

“Tôi tin rằng từng thiết bị hỏng, từng linh kiện cũ nếu được xử lý đúng cách đều có thể tái sinh giá trị mới. Tôi muốn khơi dậy ý thức cộng đồng về việc tái chế rác thải điện tử – điều nhỏ nhưng tạo nên thay đổi lớn,” – Trịnh Mỹ Anh chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, cô trình diễn tiết mục múa “Giai điệu Việt Nam Mình” trong trang phục của Lalin, mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc, thể hiện tình yêu đất nước và tinh thần hướng về nguồn cội.

Ở phần giao lưu báo chí, Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong tà áo dài Linh San, tự tin trả lời các câu hỏi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Cô tiết lộ suốt thời gian qua đã nỗ lực hoàn thiện bản thân trên nhiều phương diện: kỹ năng ứng xử, thuyết trình, rèn luyện hình thể và kiến thức môi trường.

Ông Phạm Duy Khánh chia sẻ thêm:“Trịnh Mỹ Anh là cô gái có tinh thần chủ động và cầu tiến. Việc cô tự đề xuất tham gia Miss Earth cho thấy khát vọng cống hiến và ý chí rất rõ ràng. Chúng tôi tin tưởng cô ấy sẽ là đại diện Việt Nam đầy bản lĩnh và tự tin.”

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1m75, số đo 85-64-95 cm, IELTS 7.0, hiện là sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội. Cô từng đoạt Giải Nhì Hùng biện tiếng Anh, là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động thiện nguyện và dự án bảo vệ thiên nhiên.

Miss Earth – Hoa hậu Trái Đất – là một trong bốn đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh, tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của phụ nữ hiện đại. Cuộc thi năm nay dự kiến diễn ra tại Philippines, với gần 90 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/11/2025.

Sau thành công của các đại diện Việt Nam trong những năm gần đây, khán giả trong nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào hành trình của Trịnh Mỹ Anh – cô gái mang khát vọng lan tỏa năng lượng xanh và tinh thần Việt ra toàn cầu.