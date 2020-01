Đại dịch Corona: Việt Nam ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam), Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, đến ngày 27/01/2020, thế giới đã ghi nhận 2.797 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 80 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và có 01 trường hợp là cán bộ y tế).

So với ngày 26/01/2020: Số ca mắc tăng 779 trường hợp, số trường hợp tử vong tăng 24 trường hợp.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại một buổi họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Tại Trung Quốc đã ghi nhận 2.747 trường hợp tại 30 tỉnh/thành phố. Trung Quốc đã triển khai phong tỏa 18 thành phố.

Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận 50 trường hợp bệnh xâm nhập tại 12 quốc gia: Thái Lan (07 trường hợp), Australia (04), Singapore (04), Malaysia (04), Pháp (03), Hàn Quốc (03), Nhật Bản (03), Hoa Kỳ (03), Việt Nam (02), Nepal (01), Canada (01), Pakistan (01) và 03 vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc bao gồm Hồng Kông (06), Ma Cao (05), Đài Loan (03).

Công tác kiểm soát y tế tại các cửa khẩu

Tại Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch, trong đó 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị 38 trường hợp.

Tiếp tục triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi lần 3 ngày 26/01/2020 (mùng 2 Tết) do Phó Thủ tướng chủ trì; Ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tuyên truyền, giám sát, điều tra ổ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV và công văn gửi các Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao Thông Vận tải, Bộ Thông tin -Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc cung cấp thông tin và phối hợp điều tra bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.