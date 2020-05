"Đại chiến kén rể": Jang Nara lại “mặt dày" đi xin tinh trùng trai trẻ, bị khước từ liền đưa đẩy với đồng nghiệp

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 5 Oh My Baby (Đại chiến kén rể) mở đầu với cuộc họp của phó phòng Jang Ha Ri (Jang Nara) với anh chàng nhân viên cấp dưới Choi Kang Eu Ddeum (Jung Gun Joo). Hóa ra, cuộc họp mang tính chất riêng tư của 2 người là để Ha Ri xin Eu Ddeum cho mình... tinh trùng. Thế nhưng anh chàng này lại lo sợ sau này đứa bé sẽ không biết bố mình là ai, hay thiếu tình thương của người bố.

Trong một diễn biến khác, Ha Ri tiếp tục trò "đưa đẩy" với anh chàng Han Yi Sang (Go Joon). Trong một lần cả hai đi tác nghiệp và gặp phải trời mưa lớn, Ha Ri và Yi Sang đã phải nghỉ qua đêm ở nhà nghỉ trong thị trấn. Tại đây, cả hai đã có những giây phút trải lòng về công việc cũng như chuyện tình cảm.

Tuy nhiên việc Ha Ri đi qua đêm với Yi Sang lại khiến anh chàng bạn thân Yoon Jae Young (Park Byung Eun) - người cũng đang ở cùng nhà với cô cảm thấy không hài lòng vì cho rằng Yi Sang sẽ cướp mất đời con gái của cô. Tuy nhiên việc Ha Ri đi qua đêm với trai lại càng khiến mẹ cô vui mừng vì cho rằng con gái bà đến lúc cũng phải cần một bến đỗ.

Theo Nielsen Korea, tập 5 Oh My Baby của Jang Na Ra không thu hút được nhiều khán giả khi chỉ đạt được rating rất thấp là 1.7%, giảm 1.1% so với tập lên sóng tuần trước. Đón xem những diễn biến tiếp theo của Đại chiến kén rể sẽ được phát sóng vào lúc 20g50 (giờ Việt Nam), thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh tvN.