"Đại chiến kén rể": Jang Nara bật khóc vì bị làm "bẽ mặt" ngoài đường, may thay vẫn có 3 chàng ngự lâm yểm trợ

Tập 6 Oh My Baby - Đại chiến kén rể mở đầu với phân cảnh lãng mạn của cô nàng Jang Ha Ri (Jang Nara) với anh chàng Han Yi Sang (Go Joon) ở địa điểm tác nghiệp, sau khi cả hai đã trải qua một đêm ở cùng với nhau tại thị trấn. Dù có chút tình cảm với Yi Sang, tuy nhiên Ha Ri đành phải chịu cảnh hụt hẫng khi anh chàng liên tục khước từ những màn "thả thính" của cô bởi Yi Sang nghĩ rằng mục đích của Ha Ri là chỉ muốn tìm kiếm một đứa con chứ chẳng phải yêu đương gì.

Trong một diễn biến khác, việc Ha Ri từng bị bắt về đồn cảnh sát với tội danh mối giới tinh trùng đã xuất hiện trên khắp các mặt báo. Lo lắng cho Ha Ri, ba chàng ngự lâm Han Yi Sang, Yoon Jae Young, Choi Kang Eu Ddeum đồng loạt xuất hiện bên cạnh cô.

Cũng chính lúc này, Ha Ri cũng gặp không ít lời đàm tiếu vì vụ việc của cô đã được nhiều người biết đến. Nhìn thấy Ha Ri đau khổ, Han Yi Sang, Yoon Jae Young và Choi Kang Eu Ddeum ra sức bênh vực, khiến cô nàng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.

Jang Ha Ri bật khóc vì bị biến thái trêu chọc.

Han Yi Sang, Yoon Jae Young và Choi Kang Eu Ddeum đứng ra bảo vệ Ha Ri.

Việc Ha Ri xuất hiện trên báo cũng đã đến tai của những bà thím hàng xóm. Nghe con gái mình bị thiên hạ chê là "cô gái tinh trùng", mẹ của Ha Ri đã đánh nhau với cả hàng xóm để bảo vệ con gái của mình. Dù mỗi ngày bà liên tục mắng con gái, thế nhưng khi biết Ha Ri gặp chuyện, chính bà là người an ủi cô nhiều nhất.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Đại chiến kén rể sẽ được phát sóng vào lúc 20g50 (giờ Việt Nam), thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh tvN.