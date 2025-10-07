Mỗi độ Trung thu cận kề, mạng xã hội lại được dịp rộn ràng không chỉ bởi ánh trăng, đèn lồng hay những buổi tụ họp quây quần, mà còn bởi một cuộc tranh luận chưa bao giờ dứt: bánh Trung thu nhân gì mới thật sự đỉnh của chóp? Trong vô số lựa chọn, hai phe lớn nhất và cũng "gay gắt" nhất chính là nhân thập cẩm và nhân đậu xanh.

Không những thế, nhiều người còn so sánh cả bánh được gói trong hộp cũ hay mới và bánh mua phải đắt tiền hay rẻ cũng là một đề tài tranh luận nhức nhối. Những cuộc tranh luận này không chỉ đến từ những cư dân mạng sành ăn trên mạng xã hội mà còn đến từ những người nổi tiếng, những nghệ sĩ. Ai cũng có khẩu vị và cách chọn bánh Trung thu riêng nhưng chung quy tất cả lại yêu thích bánh Trung thu nhất là ở hương vị. Chính hương vị mới là điều tiên quyết để lựa bánh Trung thu bất kể giá cả có đắt đỏ hay bao bì, thương hiệu nào đi chăng nữa.

Đậu xanh hay thập cẩm? Nghệ sĩ chia team nhưng có 1 người đứng ngoài cuộc

Nếu như nhân thập cẩm được xem như biểu tượng truyền thống với hương vị phức hợp, đa tầng, thì nhân đậu xanh lại được lòng đông đảo người trẻ nhờ sự tinh giản, ngọt ngào và dễ ăn. Chính vì thế, mỗi khi Tết Trung thu đến gần, những cuộc bàn luận về "team thập cẩm hay team đậu xanh" lại bùng nổ khắp các nền tảng mạng xã hội, biến mùa trăng tròn thành mùa "khẩu chiến" vui nhộn. Và thú vị hơn, cuộc tranh luận này không còn giới hạn trong phạm vi cộng đồng mạng thông thường.

Ngay cả nhiều nghệ sĩ cũng không ngần ngại gia nhập "cuộc chiến" vốn đã rôm rả này. Người thì kiên quyết bày tỏ tình yêu với nhân thập cẩm, cho rằng đó mới là tinh hoa Trung thu, kẻ lại nhiệt liệt bênh vực đậu xanh, khẳng định sự ngọt ngào, đơn giản mà tinh tế mới là điều khiến chiếc bánh trở nên đặc biệt.

Đơn cử như (S)TRONG Trọng Hiếu và nam diễn viên Quốc Trường, khi được hỏi "Đậu xanh hay thập cẩm" thì cả hai đã không ngần ngại mà chọn ngay bánh có nhân đậu xanh, còn Thuận Nguyễn thì về team thập cẩm. Ngay sau đó (S)TRONG Trọng Hiếu cũng chia sẻ thêm: "Anh thích ăn ngọt" và ngoài đậu xanh thì vị bánh trung thu anh thích nhất đó chính là khoai môn.

(S)TRONG Trọng Hiếu và Quốc Trường thuộc team đậu xanh

Bên cạnh đó, Anh Tài Thiên Minh vừa qua cũng đã chia sẻ vị bánh Trung thu mà mình thích nhất với người hâm mộ, đó chính là thập cẩm. Anh cũng hài hước chia sẻ thêm: "Lý do tôi chọn ăn Thập Cẩm là tôi nhường Dừa, Đậu Xanh cho những ai thích…" Anh Tài Thiên Minh chia sẻ bản thân thích ăn bánh vị thập cẩm

Duy chỉ nhất một người lạc quẻ trong "trận chiến" này đó chính là diễn viên Uyển Ân. Khi được hỏi lựa chọn giữa hai nhân đậu xanh và thập cẩm thì nữ diễn viên đã đưa ra câu trả lời "hạt sen". Câu trả lời này khiến cho nhiều người phải bất ngờ vì Uyển Ân là người ngoài cuộc trong cuộc chiến đậu xanh hay thập cẩm gay cấn này. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng đã chia sẻ thêm rất nhiều vị bánh mà mình thích như Lava trứng muối chảy, mè đen, hạt sen lá dứa và các vị chay.

Uyển Ân một mình chọn team hạt sen

Ai cũng có khẩu vị riêng và khiến cuộc chiến team thập cẩm hay team đậu xanh trở nên bất phân thắng bại, đầy thú vị và thể hiện sự đa dạng trong văn hóa ẩm thực Trung thu của người Việt.

"Bánh Trung thu đắt trên 1 triệu đồng cũng được, miễn ngon là mua"

Dù ở 2 team khác nhau trong cuộc chiến giữa "đậu xanh và thập cẩm" nhưng các nghệ sĩ đều có một tiêu chuẩn chọn bánh Trung thu: Miễn ngon là được! Điều này được thể hiện rõ rệt trong câu trả lời của các nghệ sĩ khi được hỏi về tiêu chí để chọn bánh trung thu. Đặc biệt là khi họ đều chọn hương vị là yếu tố quan trọng nhất bên cạnh vỏ hộp, giá cả hay thương hiệu.

Khi đứng giữa sự lựa chọn về hình thức và chất lượng, các nghệ sĩ đều chọn chất lượng hương vị mà không ngần ngại. Câu hỏi đặt ra là: "Hộp bánh đẹp nhưng vị dở hay Hộp bánh cũ nhưng vị ngon?" Các nghệ sĩ đều đồng lòng chọn vế thứ hai: "Hộp bánh cũ nhưng vị ngon". Họ nhấn mạnh rằng mục đích cuối cùng là để ăn, không phải để ngắm, và một chiếc bánh ngon mới thực sự mang lại giá trị thưởng thức.

Các nghệ sĩ đều chọn "Hộp bánh cũ nhưng vị ngon"

Như nữ diễn viên Uyển Ân chia sẻ: "Hộp bánh cũ mà ngon thì chắc chắn là mua rồi, tại vì mình ăn mình bỏ vô miệng nhai mà chứ cái nhìn thì không có nhìn lâu". Tuy nhiên, cô cũng cho biết thêm nếu mang bánh trung thu đi biếu tặng thì sẽ mua hộp đẹp. Ngoài ra, Uyển Ân cũng nói thêm khi được hỏi "Bánh trung thu trên 1 triệu hay dưới 1 triệu", nữ diễn viên cũng thẳng thắn rằng "Ngon cỡ nào cũng mua hết". Điều này cho thấy hương vị quyết định đến trải nghiệm thực tế của họ với món bánh truyền thống này.

Sự ưu tiên cho hương vị còn rõ ràng hơn khi họ phải lựa chọn giữa hai xu hướng mua bánh. Câu hỏi "Bánh handmade lâu đời hay Bánh sang xịn mịn cao cấp?" không làm khó được các nghệ sĩ. (S)TRONG Trọng Hiếu, Thuận Nguyễn đều chọn Bánh handmade lâu đời vì tin tưởng vào công thức truyền thống và chất lượng được duy trì qua thời gian, đồng thời cũng ngụ ý rằng cái "ngon" đôi khi nằm ở sự chân thật, truyền thống. Dù lựa chọn có khác nhau, nhưng họ đều hướng đến mục tiêu là tìm được chiếc bánh ngon nhất và chuẩn vị nhất theo cảm nhận cá nhân.

Phần lớn nghệ sĩ đều chọn hương vị là yếu tố quyết định mua bánh trung thu

Cuối cùng, câu hỏi mang tính tổng kết đã một lần nữa khẳng định vị thế của hương vị. Khi được hỏi: "Bạn lựa bánh trung thu dựa trên điều gì?", phần lớn các nghệ sĩ đều chọn Hương vị là yếu tố hàng đầu, bỏ qua vỏ hộp, giá cả, và cả thương hiệu. Mặc dù nam diễn viên Quốc Trường chọn thương hiệu, nhưng họ cũng ngầm hiểu rằng một thương hiệu uy tín thì đi kèm với hương vị được đảm bảo. Qua những câu trả lời này, có thể thấy với các nghệ sĩ, một chiếc bánh Trung thu đích thực phải là chiếc bánh mang lại trải nghiệm vị giác trọn vẹn và đáng nhớ nhất.