Trung thu năm nay, bánh Trung thu Lam Yên bỗng trở thành cái tên hot rần rần khiến dân tình Hà Nội xôn xao. Nếu như mùa Trung thu năm 2024, thương hiệu này đã được giới sành ăn nhắc đến nhiều lần thì năm nay, độ "nóng" đã bùng nổ hơn hẳn. Ngay từ đầu mùa Trung thu, cảnh tượng xếp hàng dài đã diễn ra mỗi ngày. Thậm chí có những ngày, từ 6h sáng đã có khách đến chờ dù 8h cửa hàng mới mở. Và ngay khi bắt đầu bán, những khay bánh cũng nhanh chóng vơi dần và thường chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi là sạch hàng.

Vậy điều gì làm nên sức hút của thương hiệu bánh này, hôm nay hãy cùng Có Như Lời Đồn "thẩm định" nhé!

Clip "check var" bánh Trung thu Lam Yên

Bánh Trung thu Lam Yên

Bao bì đơn giản, đẹp mắt nhưng hình thức bánh chưa thật sự hoàn hảo

Bao bì của bánh Trung thu Lam Yên chia dòng bánh thành 2 loại: bánh nướng và bánh dẻo. Bao bì sử dụng tông xanh, hồng, vàng pastel, nhìn vừa tinh khôi vừa nhẹ nhàng, đúng tinh thần mùa thu. Không cầu kỳ họa tiết, nhưng sự đơn giản ấy lại tạo nên nét dễ chịu, bắt mắt ngay từ lần đầu nhìn thấy. Với mỗi đơn bánh, cửa hàng gửi kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng từng loại bánh khá chi tiết, cũng được thiết kế cùng tông.

Bao bì đơn giản nhưng đẹp mắt

Hướng dẫn sự dụng đính kèm được thiết kế cùng tông màu

Tuy nhiên, đến phần bánh thật thì lại có chút hơi khác so với mong đợi. Vì nhân cốm rất dẻo, mềm, nên bánh không giữ được khuôn vuông vắn. Như hai chiếc bánh mà Có Như Lời Đồn đã mua: bánh nướng bị lệch hẳn một bên, còn bánh dẻo thì hình tròn hơi bị méo, không còn sắc nét. Không phải vì vận chuyển mà có lẽ do đặc trưng nguyên liệu nhân cốm xào và do cách làm thủ công.

Hình thức bánh hơi "xiêu vẹo"

Hương vị đậm cốm, ngọt vừa, ăn khá "cuốn" nhưng hạn sử dụng ngắn

Lam Yên có đến 5 loại bánh Trung thu khác nhau dòng nhân cốm xào: bánh nướng cốm xào, bánh nướng cốm xào trứng muối, bánh nướng cốm xào custard trứng muối, bánh dẻo cốm xào và bánh dẻo cốm xào custard trứng muối.

Hôm nay, Có Như Lời Đồn sẽ thử 2 loại là bánh nướng cốm xào và bánh dẻo cốm xào custard trứng muối. Vì lớp nhân cốm dẻo quánh nên việc cắt bánh khá vất vả, không được vuông vức từng miếng như các loại bánh Trung thu khác, thậm chí còn phải dùng đến... kéo để cắt rời được phần nhân dẻo. Song đó lại là minh chứng của một chiếc bánh thủ công, làm từ cốm xào tươi mỗi ngày. Nhờ vậy mà bánh tỏa ra mùi thơm tự nhiên, không bị gắt hay có mùi bảo quản nhân tạo, tạo nên ấn tượng ngay khi chỉ mới ngừi mùi hương.

Bánh khó cắt, phải sử dụng đến... kéo để cắt

*Bánh nướng cốm xào: Ngay khi cắn miếng đầu tiên, mùi thơm vỏ bánh nướng lan tỏa. Nhân cốm dẻo, quyện với dừa, vị ngọt dịu, không gắt, rõ rệt mùi vị của cốm tươi. Một miếng nhỏ thôi mà như có cả "mùa thu Hà Nội" ở trong miệng.

Bánh nướng cốm xào

*Bánh dẻo cốm xào custard trứng muối: Phần vỏ dẻo thơm hương hoa bưởi, nhè nhẹ nhưng dễ nhận ra. Khi cắt ra, điểm trừ nhỏ là phần custard không nhiều như hình quảng cáo, lại hơi khô, nhưng tổng thể không làm giảm hương vị. Lớp trứng muối mằn mặn hòa cùng vị ngọt của vỏ bánh và custard, tạo cảm giác béo bùi. Hương cốm trong dòng bánh này không nổi bật bằng loại nhân nguyên bản, nhưng lại bù bằng sự cân bằng giữa ngọt - mặn - bùi.

Bánh dẻo cốm xào custard trứng muối

Tổng thể, 2 chiếc bánh đều mang điểm chung: hương vị tự nhiên, ngọt thanh, dễ ăn, không gây ngấy. Những điểm trừ nhỏ về hình thức hay custard hơi ít hoàn toàn có thể bỏ qua nếu chỉ xét đến trải nghiệm vị giác.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý tới việc bánh có hạn sử dụng rất ngắn, chỉ 1 - 2 ngày do dòng cốm được làm thủ công không giữ được lâu, bởi vậy không tiện để mang đi xa hay để lâu.

Giá cả vừa phải nếu xét đến hương vị và cách làm

Với mức giá 80.000 - 100.000 đồng/chiếc, giá bánh Trung thu của Lam Yên được xem là vừa tầm, thậm chí là hợp lý nếu so với một dòng bánh thủ công, nhân làm hoàn toàn từ cốm xào tươi. Đặc biệt khi so với các thương hiệu "hot hit" khác trên thị trường, mức giá này rõ ràng dễ tiếp cận hơn nhiều.

Giá bánh Trung thu tại Lam Yên

Liệu có đáng để xếp hàng chờ mua?

Cảnh tượng chen chúc từ sáng để mua bánh được lan truyền trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người ngại. Thế nhưng, Có Như Lời đồn phải công nhận rằng Lam Yên tổ chức bán khá quy củ, chia nhiều khu vực xếp hàng khác nhau để khách không phải chờ quá lâu. Chỉ khoảng 20 phút qua các công đoạn order, thanh toán và nhận hàng là bánh đã "về tay". Thế nên dù phải xếp hàng chờ hay việc mỗi khách chỉ được mua không quá 5 sản phẩm, thì việc xếp hàng như vậy vẫn có thể chấp nhận được.

Hình ảnh xếp hàng chờ mua bánh Trung thu Lam Yên mỗi sáng

Trong muôn vàn thương hiệu bánh Trung thu năm nay, Lam Yên nổi bật nhờ chọn cốm làm linh hồn - một nguyên liệu gắn chặt với ký ức mùa thu Hà Nội. Dù còn đôi chút hạn chế về hình thức hay nhân custard chưa được như kỳ vọng, hương vị vẫn đủ thuyết phục để người ta chấp nhận xếp hàng. Có lẽ chính vì vậy mà Lam Yên đang trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất, góp thêm sắc màu thú vị cho thị trường bánh Trung thu vốn đã rất sôi động.



Bánh Trung thu Lam Yên vẫn là một cái tên hot đang được quan tâm

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!