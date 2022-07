Đặc sản Phú Yên mua về làm quà: 6 món ngon khó cưỡng và cách chọn mua nhất định phải biết

Có quá nhiều thứ để người ta nhớ và nhắc về Phú Yên. Một Phú Yên xinh đẹp giữa đất trời, bình yên và lặng lẽ giữa những nắng gió của miền Trung và cả thiên đường các món ăn đặc sản nổi tiếng khiến du khách đắm say quên lối về. Thế nhưng, đó là những trải nghiệm mà chỉ khách du lịch mới cảm nhận được, còn người ở nhà thì sao?

Vậy thì đây chính là những thứ đừng quên mua về làm quà cho mọi người để ai cũng có thể tận hưởng được mảnh đất xinh đẹp Phú Yên này nhé!

Top những loại đặc sản Phú Yên nên mua làm quà

1. Bò 1 nắng chấm muối kiến

Cả bò 1 nắng và muối kiến đều là những món đặc sản của Phú Yên. Tuy nhiên, tốt hơn thì bạn nên mua cả combo này để người ở nhà có thể thưởng thức trọn vị ngon của nó.

Thịt bò thường được lựa những con có sức khỏe tốt, lấy phần thịt thăn, thịt bắp đùi sấy khô 30% đem phơi sương mới rồi đem đóng gói. Khi ăn, bạn phải nướng lại cho thịt bò chín vàng và chấm với muối kiến vàng đặc sản Phú Yên.

Những sợi thịt bò 1 nắng thơm, ngọt và dai chấm cùng thứ muối kiến vàng với vị chua độc đáo đã làm nên thương hiệu cho món ăn đặc sản xứ Nẫu.

* Một số địa chỉ mua bò 1 nắng:

- Cửa hàng bò 1 nắng Hà Trung: 120 Hùng Vương, phường 6, TP. Tuy Hòa

- Cửa hàng Diệp Bảo An: đường 30/4, KP.1, phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa

- Cửa hàng Hòa Yên: 263 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa

- Cửa hàng Phú An Nam: 239 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hoà

* Lưu ý khi sử dụng bò 1 nắng:

- Bò 1 nắng đã được làm sạch, ướp gia vị đặc trưng nên không cần rửa thịt lại hay ướp thêm gì cả, cứ vậy mà chế biến. Bò 1 nắng nguyên bản rất to, nên cắt nhỏ theo miếng vừa ăn. Sau đó, hãy nhớ rã đông trước khi sử dụng ,

- Để thưởng thức bò 1 nắng ngon đúng điệu, bạn nên xé tơi thịt ra từng sớ đỏ hồng, chấm với muối kiến, càng nhai càng bắt bởi cái vị độc đáo, lạ mà hoang sơ.

2. Bánh tráng Hòa Đa

Nếu ai đã từng ghé qua đất Phú Yên, hẳn sẽ ấn tượng món bánh tráng Hòa Đa nơi đây. Một loại bánh mang trong mình hương thơm của gạo, của nắng và của gió đồng quê nơi đây.

Phú Yên có nhiều làng bánh tráng nổi tiếng nhưng ngon nhất phải kể đến bánh tráng Hòa Đa. Có lẽ người làm bánh có bí quyết gia truyền, kinh nghiệm riêng nên sản phẩm của họ làm ra hết sức độc đáo, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Từ lâu, bánh tráng Hòa Đa đã thành thương hiệu. (Ảnh minh hoạ)

* Gợi ý địa chỉ mua bánh tráng Hòa Đa:

- Cơ sở bánh tráng anh Nhị: thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, TP. Tuy Hoà

- Chợ Tuy Hòa: đường Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa

- Các cửa hàng đặc sản Phú Yên như: Phú An Nam, Hòa Yên...

* Tip chọn mua bánh tráng Hòa Đa:

- Bánh tráng ngon là bánh đều khổ, tốt nắng, nướng ăn thơm, nhúng nước không dính.

3. Cá ngừ đại dương:

Phú Yên là nơi có nguồn hải sản dồi dào và phong phú bậc nhất ở Việt Nam và cũng là nơi có sản lượng cá ngừ cao.

Phú Yên nằm ven biển duyên hải miền Trung, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Ngoài cá ngừ đại dương ra thì còn có món mắt cá ngừ cũng rất ngon và để lại hương vị khó quên cho du khách ghé thăm mảnh đất này.

Cá ngừ đại dương cần được bảo quản đúng cách để vẫn giữ được vị ngon vì đây là đồ tươi. (Ảnh minh hoạ)

* Gợi ý địa chỉ mua cá ngừ đại dương:

- Cửa hàng Hòa Yên: 263 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa

- Cửa hàng Phú An Nam: 239 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hoà

- Cửa hàng thủy sản Hùng Phong: 121 Lê Duẩn, phường 6, TP. Tuy Hòa

- Yến sào, mắt cá ngừ Hồng Ngọc: 182 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa

* Tips chọn mua cá ngừ đại dương tươi ngon:

- Chọn cá có mắt lấp lánh và trong veo, thấy rõ cả phần con ngươi bên trong. Nếu mắt cá hóp lại chứng tỏ cá để kho đông lâu và vận chuyển nhiều, thịt sẽ không còn tươi ngon.

- Kiểm tra mang cá, nếu cá tươi thì mang cá sẽ có màu đỏ tươi. Ngược lại, nếu cá ươn thì phần bên trong mang sẽ có màu đỏ sẫm, thậm chí nâu đen.

- Dùng tay nhấn vào phần da (đặc biệt là phần bụng) của cá nếu da có độ đàn hồi tốt, không lún xuống thì chính là cá tươi.

- Phương pháp chọn cá ngừ có thịt tươi ngon, đỏ hay không đỏ bằng cách xăm kim. Thịt cá càng đỏ, chắc thì càng ngon, thịt cá càng trong thì chất lượng càng giảm. Khi xăm cá, ta lấy mẫu thịt chà xát vào lòng bàn tay, nếu thấy có chảy nước nhiều và thịt mềm bở thì cá này ăn vào sẽ không ngon.

4. Chả cá

Chả cá Phú Yên là đặc sản của vùng biển duyên hải miền trung này. Mặc dù đây là món ăn mà nhiều tỉnh miền biển có nhưng đã tới Phú Yên thì cũng đừng nên bỏ qua vì vị chả cá ở đây rất khác, nó mang 1 vị thơm khó lòng quên được đối với mỗi du khách.

Du lịch Phú Yên, hãy nhớ mua chả cá để vừa thưởng thức, vừa làm quà tặng nhé!

Nhiều người lầm tưởng cá nào cũng giống nhau, nhưng khi mua về và dùng thử mới biết được cá khác xa với mùi vị bạn đã từng ăn. (Ảnh minh hoạ)

* Gợi ý địa chỉ mua:

- Chợ Tuy Hoà

- Các cửa hàng đặc sản tại Phú Yên

* Tips chọn mua chả cá Phú Yên:

- Với chả cá Phú Yên làm hoàn toàn từ cá, nên khi nếm thử sẽ có vị ngọt từ thịt cá, rất dai và ngon. Nếu nếm thử miếng đầu tiên, bạn sẽ muốn thêm miếng thứ hai cho xem.

- Chả cá Phú Yên nói không với hàn the. Do vậy, khi nếm bạn sẽ không thấy vị the ở đầu lưỡi. Ngoài ra có một cách thử khác là bạn dùng một tờ giấy đã thấm qua nước nghệ để khô, sau 2-3 phút để trên bề mặt chả cá. Tờ giấy đổi màu thì cá đó chắc chắn có hàn the.

5. Chả ram tôm đất

Không giống các loại chả ram thông thường vốn là sự tổng hòa của rất nhiều nguyên liệu. Chả ram tôm đất được tạo thành từ các nguyên liệu hết sức đơn giản, chỉ gồm có bánh tráng mỏng, tôm đất và thịt ba chỉ. Nhưng cũng bởi vậy mà miếng chả nổi bật vị ngon, ngọt của tôm rất đặc trưng.

Món chả ram cuộn tôm đất là một trong những món ăn ngon tại Phú Yên. Món ăn không quá cầu kỳ nên giá thành cũng không quá đắt. (Ảnh minh hoạ)

* Gợi ý địa chỉ mùa chả ram tôm đất:

- Các cửa hàng đặc sản Phú Yên.

6. Hải sản khô

Hải sản khô cũng là một đặc sản của Tuy Hòa, Phú Yên. Đến đây du lịch, du khách có thể mua các món như mực khô, tôm khô, cá khô,… rất ngon mà lại còn rẻ và bảo quản dễ dàng nữa.

Theo đó, một trong những loại đặc sản khô tại đây phải kể tới: tôm khô 1 nắng, cá lóc khô, cá basa khô, mực khô 1 nắng,... Đây chính là thứ nhất định bạn phải mua khi tới Phú Yên đó! Đừng quên nha!

* Gợi ý địa chỉ mua hải sản khô:

- Các chợ của Tuy Hòa

- Cửa hàng hải sản khô Trang Thủy: Lô A12, KCN An Phú, TP. Tuy Hoà

- Cửa hàng đặc sản Phú Yên: 04 Phạm Hồng Thái, phường 4, TP. Tuy Hoà

* Tips chọn mua hải sản khô ngon:

- Các loại mực khô, tôm khô, cá khô… là thực phẩm được dự trữ khá phổ biến của các gia đình.

- Tôm khô: Nên chọn loại có màu đỏ cam hoặc đỏ gạch. Loại có màu đỏ nhạt hồng hay đỏ nâu rất có thể là tôm đã để lâu ngày và được luộc chín mới phơi, hoặc tôm được tẩm bằng phẩm màu. Tôm khô ngon thịt săn, ngửi có mùi thơm của hải sản khô, không nồng.

- Mực khô: Mực khô ngon là loại được phơi khi còn tươi. Thành phẩm sẽ có bụng màu trắng đục, lưng hồng nhạt tự nhiên, mùi không tanh hay dính ướt tay. Mực khô ngon khi nướng lên, xé ra thịt bên trong dẻo, dai, không vụn. Nếu mực có màu trắng bệch, đó là loại mực ươn đem phơi khô, ăn sẽ không ngọt.

- Cá khô: Khi mua nên quan tâm tới màu sắc bên ngoài, độ cứng của cá khô. Loại ngon có màu vàng trong, sờ tay không dính ướt, thịt săn, thân cứng. Nếu cá khô màu đục, sậm màu, có lỗ chỗ những đốm màu nâu, thân mềm là cá ươn đem phơi, hoặc để lâu. Cá khô ngon ngửi thấy mùi tanh nhẹ, không có mùi khai nồng. Mắt cá trắng là cá mới phơi, chọn đúng loại này ăn sẽ ngon.

