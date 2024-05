Đặc quyền ngày 9 hàng tháng dành cho khách hàng thành viên LOTTE Mart

Ngày 9 hàng tháng: nhân 5 điểm tích lũy cho khách hàng thành viên

Với mục tiêu mang đến đa dạng các ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, siêu thị LOTTE Mart vừa triển khai thêm chương trình Ngày thành viên L-Day. Theo đó, vào ngày 9 hàng tháng, khi tham gia mua sắm tại hệ thống LOTTE Mart toàn quốc, khách hàng thành viên sẽ được nhân 5 điểm tích lũy (giới hạn tối đa 250.000 điểm tích lũy/thành viên/ngày).

Khách hàng thành viên của LOTTE Mart hưởng thêm ưu đãi nhân 5 điểm tích lũy vào ngày 9 hàng tháng

"Ngày 9.5 vừa qua, chương trình dành riêng cho khách hàng thành viên đã được đông đảo khách hàng hưởng ứng. Chúng tôi hiểu rằng, khi khách hàng đã tin tưởng lựa chọn mua sắm tại siêu thị, bởi được mua hàng giá tốt, chất lượng đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không gian mua sắm hiện đại và bày trí khoa học,… thì chúng tôi cần tiếp tục cải tiến và làm tốt hơn nữa. Chúng tôi luôn mong muốn, tạo nhiều quyền lợi để khuyến khích khách hàng trở lại mua hàng nhiều hơn", đại diện LOTTE Mart cho biết.

Đa dạng đặc quyền của thành viên LOTTE Mart

Hệ thống siêu thị này liên tục triển khai và duy trì các chương trình nhằm thu hút khách hàng đăng ký trở thành thành viên thân thiết để hưởng các đặc quyền dành riêng cho thành viên. Hiện nay, khách hàng khi đăng ký thành viên mới thành công sẽ được tặng ngay 15.000 điểm tích lũy. Đây là số điểm ban đầu được LOTTE Mart dành tặng để khách hàng có thể tiếp tục mua sắm và nâng hạng thẻ để nhận được thêm nhiều ưu đãi theo hạng thành viên tương ứng.

LOTTE Mart tập trung tạo nhiều quyền lợi cho khách hàng thành viên

LOTTE Mart hiện có 3 hạng thành viên bao gồm Platinum (Bạch kim), Gold (Vàng) và Silver (Bạc). Với hạng Platinum, tỉ lệ tích điểm được tính là 1% trên tổng hóa đơn với chỉ tiêu tích lũy trong 03 tháng từ 3.000.000đ (có từ 6 giao dịch trở lên), thẻ Gold có tỉ lệ tích điểm 0,5% trên tổng hóa đơn, với điệu kiện có chỉ tiêu tích lũy trong 03 tháng từ 600.000đ đến dưới 3.000.000đ (có từ 3 đến 5 giao dịch) và thẻ Silver tích điểm 0,1% trên tổng hóa đơn, khi đạt chỉ tiêu tích lũy trong 03 tháng dưới 600.000đ.

Giá đặc biệt dành cho thành viên

Bên cạnh các chương trình diễn ra thường xuyên, LOTTE Mart cũng hay mang đến nhiều sản phẩm có giá đặc biệt chỉ dành riêng cho khách hàng thành viên. Đơn cử, từ nay đến hết ngày 4.6, khi mua sắm tại LOTTE Mart, khách hàng hạng thành viên Platinum có thể mua dầu ăn Neptune Light 5L với giá giảm còn 286.900đ/bình, tặng kèm 1 chai Neptune 1L trị giá 67.000đ hoặc nước giặt Surf cỏ hoa diệu kỳ/Sương mai dịu mát 3.3kg được giảm 27%, giá còn 90.900đ/túi.

LOTTE Mart mang đến nhiều ưu đãi về giá cho khách hàng thành viên

Ngoài ra, chương trình giá thấp hơn cũng được áp dụng cho các hạng thành viên còn lại đối với một số sản phẩm bánh kẹo và hóa mỹ phẩm. Theo đó, bánh Kenju kem dẻo 186g giảm 40% chỉ còn 26.900đ/túi; khăn rút Bless you A’Lavie 2 lớp 250 tờ giảm 34% còn 16.900đ/bịch, bộ dầu gội xả Sunsilk 640g/650g các loại giảm còn 245.00đ/bộ, tặng kèm 1 bộ 2 ly Luminac; nước xả vải Downy 3L các loại giảm 25% còn 179.900đ/túi,…

Nằm trong giai đoạn khuyến mại "Dành tặng con yêu", từ 22.05 đến hết 28.05, các hóa đơn mua sắm đủ điều kiện có thể lựa chọn mua các sản phẩm giá sốc như kẹo socola Snickers Fun size 240g giảm từ 100.900đ/gói còn 45.000đ/gói, hay lốc 6 trà Olong Tea+ 450ml giảm từ 53.400đ/lốc còn 19.000đ/lốc.

Với các hóa đơn mua sắm đủ điều kiện, khách hàng thành viên thường xuyên có cơ hội mua các sản phẩm giảm giá sâu

Tiên phong cập nhật tính năng kiểm tra phiếu thanh toán trên ứng dụng LOTTE Mart Online

Nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng, LOTTE Mart đang triển khai tính năng kiểm tra phiếu thanh toán trên ứng dụng LOTTE Mart Online. Theo đó, LOTTE Mart khuyến khích khách hàng không in phiếu thanh toán khi mua sắm, đồng thời thực hiện kiểm tra lại chi tiết các đơn hàng của mình trong vòng 3 tháng gần nhất trên ứng dụng LOTTE Mart Online. Trong tương lai, LOTTE Mart hướng đến giảm dần việc in phiếu thanh toán nhằm hạn chế sử dụng giấy in và thải giấy ra môi trường.

LOTTE Mart là một trong những đơn vị bán lẻ tiên phong ứng dụng triển khai tính năng này. Đây là một trong nhiều nỗ lực của hệ thống siêu thị nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng và góp phần vào nỗ lực giảm thiểu sử dụng giấy để bảo vệ môi trường.

Là một trong những thương hiệu bán lẻ hàng đầu tại châu Á, LOTTE Mart hiện đang có 16 siêu thị đều nằm ở vị trí "vàng" thuận lợi cho người dân mua sắm trên cả nước. Theo đại diện của LOTTE Mart, thông qua các chương trình giảm giá, khuyến mãi hay tặng quà, LOTTE Mart thể hiện sự trân trọng, tri ân của mình đối với những khách hàng thân thiết đã đồng hành, gắn bó lâu dài với thương hiệu, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ này.

Để đăng ký trở thành thành viên LOTTE Mart, khách hàng có thể đăng ký tại đây hoặc đến các quầy dịch vụ khách hàng tại siêu thị để được hỗ trợ.