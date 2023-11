Đặc quyền của Rosé (BLACKPINK) khi nhận Huân chương nước Anh

Trong yến tiệc do Vua Charles tổ chức tại Cung điện Buckingham, bốn thành viên BLACKPINK đã được trao Huân chương Thành viên danh dự của MBE (Huân chương nước Anh). Tuy nhiên, với việc Rosé mang hai quốc tịch Hàn Quốc và New Zealand, nữ thần tượng lại có nhiều đặc quyền hơn hẳn so với ba thành viên còn lại.

Cụ thể, Jisoo, Jennie và Lisa nhận Huân chương với tư cách thành viên danh dự của Anh. Vì mang quốc tịch nước ngoài, Huân chương của họ thực tế là sự công nhận mang tính biểu tượng, không có những đặc quyền đầy đủ.

(Ảnh: Victoria Jones/Pool/Getty Images)

Tuy nhiên, với Rosé, cô được nhận toàn bộ những vinh dự và đặc quyền của Huân chương này. Đầu tiên, cô có thể sử dụng danh xưng Roseanne Park MBE một cách chính thức. Ngoài ra, Rosé cũng là thành viên duy nhất của BLACKPINK có cơ hội được phong hiệp sĩ và kết hôn bên trong Nhà thờ St.Paul. Thậm chí, những đứa con trong tương lai của nữ thần tượng cũng có thể có đặc quyền này.

Nhà thờ St.Paul là một địa điểm lịch sử và là nơi tổ chức hôn lễ của Vua Charles III (thời điểm đó là Hoàng tử) với Công nương Diana. Việc "bông hồng BLACKPINK" có quyền lợi tổ chức đám cưới tại đây khiến những người hâm mộ vô cùng háo hức và tự hào.