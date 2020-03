"Đặc cảnh sân bay" thế sóng "Bằng chứng thép 4" của TVB: Dàn mỹ nam cởi trần gây đỏ mặt, Á hậu Thái Tư Bối cực ngầu

Đặc cảnh sân bay là phim truyền hình mới thế sóng Bằng chứng thép 4 trên TVB. Đặc cảnh sân bay có sự góp mặt của Á hậu Thái Tư Bối, Thang Lạc Văn cùng các nam diễn viên như Dương Minh, Quan Lễ Kiệt, Trương Chấn Lãng.

Trong tập đầu tiên, TVB khiến khán giả "no mắt" với cảnh quay để dàn cảnh sát sân bay cởi trần chạy bộ tập thể dục. Những góc quay cận cảnh chĩa vào cơ thể của dàn diễn viên làm người xem đỏ mặt.

Ngoài ra, Á hậu Hồng Kông 2013 Thái Tư Bối cũng chính thức xuất hiện với phong cách cực ngầu. Vẫn để mái tóc ngắn cá tính, Thái Tư Bối có màn ra mắt trong vai trò "sư tỷ" ở đội cảnh sát. Đây không phải lần đầu Thái Tư Bối đóng vai cảnh sát, trước đó nữ diễn viên cũng nhiều lần đảm nhận vai trò này và gây ấn tượng với khán giả bởi phong cách nhiệt huyết, đáng yêu.

Cảnh cởi trần khoe thân của các mỹ nam.

Dẫu vậy, Thái Tư Bối thường xuyên nhận chỉ trích chỉ là "bình hoa di động". Dù được TVB nâng đỡ giao cho vai nữ chính trong hàng loạt dự án song diễn xuất của Thái Tư Bối chưa thực sự thuyết phục người xem.

Đội đặc cảnh sân bay Hong Kong (ASU) là đơn vị cảnh sát đặc nhiệm chuẩn quân sự hóa, nhiệm vụ chính là duy trì an ninh sân bay và an toàn hàng không, chống khủng bố, bảo vệ nhân vật VIP và hỗ trợ giải quyết thiên tai và đây cũng là lần đầu tiên TVB khai thác đề tài an ninh sân bay.

Á hậu Hồng Kông Thái Tư Bối.

Tổ đặc cảnh tổ chức thi tuyển hằng năm. Qua quá trình sát hạch và huấn luyện nghiêm ngặt, họ đã tìm ra những đội viên mới xuất sắc. Tuy nhiên, mỗi tân binh đến với đội đặc cảnh đều có một mục tiêu khác nhau.

Cảnh sát Trương Cảnh Sơn (Trương Chấn Lãng đóng) muốn đối đầu với anh trai cùng cha khác mẹ, là giám đốc tổ đặc cảnh Chương Chấn Hách (Huỳnh Tử Hằng đóng), để chứng minh thực lực của mình với người cha đã bỏ rơi mẹ con anh.

Trong ngành, chỉ có cảnh sát trưởng Mã Dung Nghĩa (Dương Minh đóng) hiểu rõ nội tình này, vì thế anh thường đứng ra hòa giải giúp hai anh em Trương Cảnh Sơn và Chương Chấn Hách.

Một số hình ảnh khác trong phim.

Tuy nhiên, Mã Dung Nghĩa cũng rơi vào rắc rối khi anh biết tin bạn gái Dư Chí An (Thang Lạc Văn đóng) mang thai, Dung Nghĩa quyết định kết hôn với bạn gái, nhưng cuộc sống hôn nhân nhiều khúc mắc, khác hẳn với thời gian yêu đương, khiến Dung Nghĩa ngày càng mệt mỏi. Trong khi đó, anh lại tìm được sự bình yên bên cạnh cô đồng nghiệp dễ thương Thân Khải Tình (Thái Tư Bối đóng).