17 năm Trương Quốc Vinh ra đi, tài tử TVB - Quách Tấn An bị réo gọi vì có điểm trùng hợp không ngờ

17 năm đã trôi qua kể từ ngày tài tử bạc mệnh Trương Quốc Vinh ra đi, khán giả vẫn dành cho anh sự yêu mến và thương tiếc.

Sáng 1/4 - đúng ngày Trương Quốc Vinh mất, Sina bất ngờ đăng tải bài viết về "Chàng Vượng" đình đám của TVB - Quách Tấn An vì lý do không ngờ.

Nội dung bài viết là nhắc đến chuyện Quách Tấn An có ngoại hình giống Trương Quốc Vinh.

Đối với 1 diễn viên, việc được so sánh với thần tượng kinh điển Trương Quốc Vinh vừa có tự hào, vừa có áp lực. Trường hợp Quách Tấn An cũng thế. Ngay từ khi mới vào nghề, Quách Tấn An đã nỗ lực không ngừng để khán giả bớt đi sự liên tưởng đến Trương Quốc Vinh mỗi khi nhìn thấy anh.

Quách Tấn An sinh năm 1964, nhỏ hơn Trương Quốc Vinh 8 tuổi (sinh năm 1956). Anh từng là 1 ca sĩ trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Từ năm 2003 - 2005, Quách Tấn An nhận vai Đinh Thường Vượng trong 2 bộ phim là Đôi đũa lệch và Chuyện chàng Vượng. 2 bộ phim khi phát sóng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Đôi đũa lệch cũng là tác phẩm có rating cao nhất trong lịch sử TVB.

Trương Quốc Vinh - Huyền thoại của làng giải trí Châu Á.

Thành công của Đôi đũa lệch đã giúp cho Quách Tấn An đoạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Thị Đế của TVB vào năm 2003. Đến năm 2005, Chuyện chàng Vượng lại 1 lần nữa giúp Quách Tấn An lên ngôi Thị Đế. 2 lần giành giải thưởng quan trọng, Quách Tấn An chứng tỏ anh là diễn viên có thực lực chứ không chỉ gây chú ý vì có vẻ ngoài giống Trương Quốc Vinh.

Sina đánh giá thêm rằng nhờ những sự cố gắng bền bỉ, Quách Tấn An đã thoát khỏi danh xưng người giống Trương Quốc Vinh. Anh có bản sắc, có dấu ấn và có lượng fan đông đảo trung thành.

Quách Tấn An đã chứng minh thực lực với những giải thưởng danh giá.

Ngoài ra, Quách Tấn An còn đóng 1 số phim truyền hình ăn khách như Hồ sơ trinh sát 4, Thử thách nghiệt ngã 1, Thử thách nghiệt ngã 2, Kim ngọc mãn đường, Anh họ cố lên, Đông Tây cung lược, Câu chuyện khởi nghiệp.

Năm 2018, anh chính thức đầu quân vào công ty quản lý của diễn viên Vương Tổ Lam sau khi rời đài truyền hình lớn nhất Hồng Kông - TVB.