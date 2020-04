"Đặc cảnh sân bay" của TVB: Mỹ nam khoe thân được khen hết lời, Á hậu Hồng Kông bật khóc vì gặp tai nạn thật

2 tập đầu tiên của Đặc cảnh sân bay do Thái Tư Bối, Dương Minh, Trương Chấn Lãng, Quan Lễ Kiệt đóng chính đã lên sóng TVB sau khi Bằng chứng thép 4 kết thúc.

Đội đặc cảnh sân bay Hong Kong (ASU) là đơn vị cảnh sát đặc nhiệm chuẩn quân sự hóa, nhiệm vụ chính là duy trì an ninh sân bay và an toàn hàng không, chống khủng bố, bảo vệ nhân vật VIP và hỗ trợ giải quyết thiên tai và đây cũng là lần đầu tiên TVB khai thác đề tài an ninh sân bay.

Trong 2 tập đầu, đội cảnh sát sân bay ASU đã có màn ra mắt ấn tượng với cảnh các diễn viên nam cởi áo chạy bộ cực nóng mắt. Những diễn viên điển trai lần lượt khoe cơ bắp trên màn ảnh nhỏ và được khán giả ngợi khen hết lời.



Những năm gần đây, TVB chú trọng câu khách bằng việc thêm thắt tình tiết nóng mắt. Không chỉ cho diễn viên khoe cơ thể, TVB còn gia tăng tần suất cảnh nóng xuất hiện.

Thái Tư Bối gặp tai nạn khi quay phim, cô cho biết thị giác bị ảnh hưởng sau cảnh quay liên quan đến súng hơi.

Sáng 1/4, Sina có bài đăng tiết lộ hậu trường liên quan đến Á hậu Hồng Kông Thái Tư Bối. Trong phim, Thái Tư Bối đóng vai cảnh sát nên có nhiều cảnh hành động kịch tính. Trong 1 lần quay cảnh bị bắt làm con tin, Thái Tư Bối đã gặp tai nạn thật.

Nàng Á hậu kể rằng cô bị súng hơi bắn trúng tai nên rất đau đớn. Cảm giác lúc đó là Thái Tư Bối không nghe được, cô thậm chí hoảng sợ đến mức bật khóc. "Tôi còn nhớ ngày hôm đó, khi quay cảnh hành động vô tình bị súng hơi bắn trúng tai. Rất lâu sau tôi mới nghe lại được. Thật sự rất hoảng sợ và đau đớn" - Thái Tư Bối chia sẻ.

Thái Tư Bối.

Thái Tư Bối và Trương Chấn Lãng sẽ nảy sinh quan hệ tình cảm?

Thái Tư Bối cũng nói thêm, ở dự án này cô và Trương Chấn Lãng - Thang Lạc Văn sẽ có tình tay ba. Dù đóng khá nhiều phim TVB với vai trò nữ chính nhưng Thái Tư Bối thường xuyên bị nghi ngờ diễn xuất. Nữ diễn viên chỉ được khen xinh đẹp, cá tính, còn lại phần diễn xuất luôn là tâm điểm chỉ trích của khán giả TVB.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Thái Tư Bối bộc bạch cô cố gắng trau dồi bản thân để ngày càng thuyết phục được nhiều khán giả hơn.