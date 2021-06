Đã xác định, triệu tập những đối tượng tấn công báo điện tử VOV

Chiều 18-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã xác lập chuyên án chủ trì, phối hợp Công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

"Đến nay Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định nhóm người nghi vấn thực hiện hành vi tấn công hệ thống mạng của Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (Vov.vn).

Cơ quan Công an đã triệu tập lấy lời khai để làm rõ sai phạm của những người này và xử lý nghiêm theo quy định" - Trung tướng Tô Ân Xô nói và cho biết sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả điều tra.

Trang Web Báo VOV thời điểm không truy cập được - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, từ tối 12-6, việc truy cập vào Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (Vov.vn) đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Đến 12 giờ ngày 13-6, độc giả hoàn toàn không truy cập được vào đường link vov.vn.

Theo bộ phận kỹ thuật của báo điện tử Vov.vn, đây là kết quả của cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Đồng thời, fanpage của báo cũng nhận hàng chục ngàn bình luận mang tính tiêu cực, công kích. Cơ quan này đã liên hệ với Google và Facebook để xử lý.

Điều đáng nói dù đã có nhiều giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố và truy cập bình thường từ tối 13-6 nhưng đến ngày 14-6, việc truy cập vào trang báo điện tử Vov.vn vẫn gặp khó khăn, nhiều lúc bị gián đoạn.

Đến ngày 15-6, Báo Pháp Luật TP HCM, cho biết website của báo ở địa chỉ plo.vn cũng bị tấn công bằng từ chối dịch vụ (DDoS). Hậu quả, việc truy cập vào trang báo điện tử này bị gián đoạn.