Mỹ nhân cổ trang 1 tháng ăn 30kg trứng gà, 500 con cá: Tin sốt dẻo đang được bàn tán rôm rả trên mạng

Hậu Cung Hậu Cung Chân Hoàn Truyện mới đây bất ngờ gây sốt trở lại khi vươn lên vị trí No.1 Hot Search trên Weibo, dù bộ phim đã phát sóng cách đây 14 năm. Lý do xuất phát từ việc cư dân mạng chia sẻ một chi tiết thú vị trong phim. Cụ thể, cuốn sổ ghi chép chi tiêu của Dực Khôn Cung - nơi Hoa Phi (Tưởng Hân) sinh sống ghi rằng chỉ trong một tháng đã sử dụng tới 30 kg trứng gà và 500 con cá.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện lại gây sốt mạng xã hội.

Con số này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít khán giả hài hước bình luận rằng nếu một mình Hoa Phi ăn hết số thực phẩm đó thì hẳn phải "tập tạ căng đét" mới đủ sức tiêu thụ. Tuy nhiên, sau đó sự thật cũng nhanh chóng được làm sáng tỏ. Lượng thực phẩm kể trên không phải khẩu phần dành riêng cho Hoa Phi mà là số đồ ăn cung cấp cho toàn bộ Dực Khôn Cung, bao gồm cả hàng chục cung nữ, thái giám và những người hầu làm việc tại đây. Điều này khiến khán giả càng khen ngợi ê-kíp vì sự chỉn chu trong việc xây dựng các chi tiết nhỏ, giúp thế giới trong phim trở nên chân thực và có chiều sâu hơn.

Chi tiết bản ghi chép thực phẩm tiêu thụ ở Dực Khôn Cung của Hoa Phi.

Khán giả đùa rằng nếu một mình Hoa Phi ăn hết 30kg trứng gà, 500 con cá thì cô phải là một gymer hạng nặng. Thế nhưng tất nhiên, đây là lượng thực phẩm cho tất cả mọi người ở Khôn Dực Cung.

Dù chỉ là một chủ đề mang tính giải trí, câu chuyện này cũng cho thấy sức sống đáng kinh ngạc của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Sau 14 năm, bộ phim vẫn đủ sức tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi chỉ từ một chi tiết rất nhỏ mà trước đây ít người để ý. Điều đó cũng phần nào chứng minh rằng một tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, giàu chiều sâu và thực hiện bằng tâm huyết sẽ luôn có giá trị lâu dài trong lòng khán giả.

Cho những ai chưa biết, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Liễm Tử, là một trong những bộ phim cung đấu kinh điển nhất của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm từng tạo nên cơn sốt khi ra mắt vào năm 2012. Phim lấy bối cảnh dưới triều vua Ung Chính nhà Thanh, kể về hành trình của Chân Hoàn - con gái của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chân Viễn Đạo. Vì sở hữu dung mạo có nét tương đồng với vị Hoàng hậu quá cố, cô được tuyển vào hậu cung của hoàng đế. Từ một thiếu nữ ngây thơ, Chân Hoàn dần bị cuốn vào những cuộc đấu đá quyền lực khốc liệt trong chốn thâm cung, để rồi từng bước vươn lên trở thành Hoàng Thái hậu, người nắm quyền lực tối cao nơi hậu cung.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện là trần nhà của dòng phim cung đấu Trung Quốc.

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện được khen ngợi nhờ chất lượng nội dung cực kỳ xuất sắc, bối cảnh trang phục được đầu tư chỉn chu, cùng với đó là màn thể hiện hoàn hảo của dàn cast thực lực. Một số cái tên từng góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Hậu Cung Chân Hoàn Truyện bao gồm Tôn Lệ, Tưởng Hân, Thái Thiếu Phân, Trần Kiến Bân, Đào Hân Nhiên, Đường Nghệ Hân, Đàm Tùng Vận, Nhiệt Y Trát, Mao Hiểu Đồng, Lưu Tuyết Hoa...