Ngày 7-11, UBND xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa gần nhà dân ở thôn Lệ Xuyên.

Trước đó, vào chiều 31-10, tại ruộng lúa nằm gần nhà dân ở thôn Lệ Xuyên bất ngờ xảy ra vụ nổ gây tiếng động lớn, bùn đất văng ra xa, khói bốc lên nghi ngút. Hiện trường vụ nổ tạo thành một hố sâu có đường kính khoảng 4 m, sâu 2 - 3 m.

Vụ nổ kinh hoàng tạo hố sâu giữ ruộng lúa nằm sát nhà dân. Ảnh: Linh An

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Nam Cửa Việt đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và trấn an người dân.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh nằm sâu trong lòng đất phát nổ.

Vụ nổ tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng khiến người dân hoang mang do khu vực xung quanh vẫn còn nhiều đầu đạn pháo còn sót lại chưa phát nổ.

"Người dân mong muốn các cấp, các ngành sớm kiểm tra, rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn cho bà con trong khu vực" - lãnh đạo UBND xã Nam Cửa Việt nói.