Ngày 7-11, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (Hepco) cho biết đến nay đơn vị đã thu gom và vận chuyển hơn 7.000 tấn rác, đạt gần 52,5% khối lượng phát sinh sau đợt lũ lụt kéo dài vừa qua.

Công suất thu gom, vận chuyển rác gấp 2 – 2,2 lần so với ngày thường; ước khoảng 1.000 – 1.200 tấn rác/ngày, trong đó khu vực các địa bàn trung tâm gấp 3,05 lần so với ngày thường.

Dòng trạng thái của ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đăng trên Facebook cá nhân.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã đăng trạng thái: Làm gì để thành phố nhanh sạch sau lũ? Kèm theo đó là dẫn bài viết của Hepco ghi hình một lao công kêu gọi mỗi người một tay, hãy bỏ rác trong bì gọn gàng, tập trung rác trước nhà mình và sẽ được thu gom.

Status của ông Phan Thiên Định nhanh chóng thu hút được nhiều lượt chia sẻ, quan tâm và hiến kế để TP Huế nhanh sạch hơn.

Các công nhân dọn rác trên đường Đặng Dung.

Theo Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Sau 3 đợt lũ lụt liên tiếp xảy ra khiến lượng lớn rác thải chất đống trên nhiều tuyến đường, ven sông ở trung tâm TP Huế. Theo tính toán, khối lượng rác dự kiến khoảng từ 12.000 – 15.000 tấn sau lũ lụt.

Lao công Ngô Thị Dung tranh thủ ăn tạm miếng bánh mì để tiếp tục dọn rác ở đường Nguyễn Chí Diểu.

Vì vậy, Hepco đang tiếp tục nâng công suất thu gom rác trung bình lên khoảng 1.200 - 1.400 tấn/ngày, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác làm sạch môi trường ở khu vực trung tâm TP Huế vào ngày 9-11, đồng thời tiếp tục vận chuyển bùn đất, xịt rửa các tuyến đường.

Huy động phương tiện, máy xúc để gom rác.

Từ ngày 28-10 đến nay, Hepco triển khai đồng bộ, cuốn chiếu trên toàn địa bàn, tập trung thu gom rác, san gạt bùn đất, xịt rửa đường phố, khơi thông hệ thống thoát nước, đồng thời khắc phục sự cố điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông bị ảnh hưởng. Bình quân mỗi ngày, khoảng 600 công nhân cùng hơn 100 phương tiện, thiết bị chuyên dụng như xe cuốn ép, xe nước, xe cẩu, xe xúc lật, ghe máy, máy bơm,… được huy động.

Trong suốt quá trình triển khai, Hepco phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên và các nhóm tình nguyện… nhằm đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên xử lý dứt điểm các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ, trường học, cơ quan công sở…

Dòng sông An Cựu tập trung đầy rác sau lũ.

Rác trôi trên sông An Cựu

