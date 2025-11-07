Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 5h ngày 7/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 – Công an thành phố Hải Phòng về vụ cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 214 đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân.

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3, đang bị lửa và khói đe dọa trực tiếp đến tính mạng. 3 nạn nhân mắc kẹt gồm: cháu D.G.B (SN 2020), bà N.T.H (SN 1948) và bà P.T.P (SN 1969).

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng tiếp cận, đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài; đồng thời, quyết liệt dập lửa.

Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng. Đến 5h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, chỉ có một số vật dụng gia đình bị thiệt hại.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê, xác định thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, khoảng 5h32 ngày 3/11, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo vụ cháy tại gara sửa xe của ông N.V.B (SN 1986, trú tại xóm Mới, xã Thượng Cốc).

Ngay sau khi nhận tin, tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Lạc Sơn khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đồng thời, tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hòa Bình chi viện 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chủ trì, phối hợp với Công an xã Thượng Cốc, UBND xã Thượng Cốc, cùng lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ tổ chức phong tỏa khu vực, triển khai các đội hình chữa cháy.

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.