Sau nghi vấn hẹn hò với Huyền 204, cầu thủ Zan Nguyễn bất ngờ trở thành cái tên được cư dân mạng tìm kiếm trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, cụm từ “bạn trai mới của Huyền 204” gắn với Zan Nguyễn còn lọt tìm kiếm phổ biến.

Không chỉ sở hữu visual điển trai, chiều cao nổi bật mà profile của cầu thủ Việt kiều cũng gây chú ý. Trong đó được quan tâm hàng đầu là thông tin liên quan đến xuất thân của chàng cầu thủ lai Việt - Mỹ.

Zan Nguyễn sinh năm 2006, có bố là người Việt, mẹ là người Mỹ. Theo Tạp chí điện tử Bóng đá, Zan Nguyễn sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại Mỹ. Dù vậy, thay vì lựa chọn cuộc sống thoải mái hay theo đuổi những ngành nghề khác, Zan lại quyết tâm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp. Để ủng hộ đam mê của con trai, bố mẹ anh đã tạo điều kiện hết mức, đưa Zan trở về Việt Nam thử việc và phát triển sự nghiệp sân cỏ.

Chia sẻ với báo Nhân Dân, Zan Nguyễn từng nói về gia đình của mình: “Gia đình tôi đã sang Mỹ từ 40 năm trước. Gia đình tôi có 4 người. Tôi có một em trai cao 1m95 và hiện đang theo đuổi sự nghiệp bóng rổ tại Mỹ”.

Nam cầu thủ cũng cho biết bố mẹ luôn muốn đồng hành cùng mình trên chặng đường sự nghiệp tại Việt Nam. “Dự kiến vào năm sau, họ sẽ trở về để thăm tôi và họ hàng. Thêm nữa bố mẹ tôi cũng rất muốn theo dõi quá trình phát triển sự nghiệp của tôi tại Việt Nam. Họ sẽ trở về Việt Nam sớm nhất có thể” , Zan chia sẻ.

Hiện tại, Zan Nguyễn sống trong một căn chung cư nhỏ tại quận 7, TP.HCM để tiện tập luyện và thi đấu. Trung vệ 18 tuổi cũng có họ hàng tại Long Xuyên (An Giang) nên thỉnh thoảng về thăm.

Đáng chú ý, người đồng hành cùng Zan Nguyễn trong phần lớn quãng thời gian sinh sống ở Việt Nam lại chính là bà nội. Nhờ việc giao tiếp, trò chuyện hằng ngày với bà, vốn tiếng Việt của cầu thủ Việt kiều cũng tiến bộ nhanh chóng.

Zan Nguyễn về quê đón Tết Nguyên đán 2026

Song song với việc học tiếng Việt và thích nghi với môi trường mới, gia đình Zan Nguyễn cùng CLB TP.HCM hiện cũng đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục xin quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ sinh năm 2006. Với Zan, được khoác áo ĐT Việt Nam chính là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp.

Ngoài ra, Zan Nguyễn còn khiến dân mạng chú ý bởi hình ảnh ngoài đời khá khác biệt.

Trong phòng tập hay lúc thi đấu, cầu thủ trẻ thường xuất hiện với visual nét căng, body săn chắc chuẩn vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng ở những khoảnh khắc đời thường, Zan lại ghi điểm với phong cách trẻ trung, cool ngầu đúng kiểu “nam thần sân cỏ” thế hệ mới.

Đây cũng là lý do nhiều cư dân mạng nhận xét nếu thực sự hẹn hò, Zan Nguyễn và Huyền 204 sẽ là cặp đôi sở hữu visual cực kỳ nổi bật trên MXH.

(Nguồn: TT & IGNV)