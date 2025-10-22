Ngày 22-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố không ban hành bất kỳ văn bản nào về việc cho cán bộ, công chức, người lao động nghỉ làm hoặc yêu cầu các chợ trên địa bàn dừng hoạt động từ chiều cùng ngày do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen).



Trên mạng xã hội đang lan truyền một văn bản giả mạo được cho là của UBND thành phố liên quan đến chủ trương này. Chính quyền Đà Nẵng cảnh báo đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống bão số 12 Fengshen.

Văn bản giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội, có nội dung cho cán bộ, công chức nghỉ việc và đóng cửa chợ

UBND TP Đà Nẵng đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những trường hợp tung tin hoặc lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học trong chiều 22-10 và cả ngày 23-10.