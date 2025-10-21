Chiều tối 21/10, một lãnh đạo xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen) khiến triều cường dâng cao, làm nước tại đầm phá Tam Giang đoạn xã Đan Điền (TP Huế) tràn bờ, gây ngập nhiều khu vực thấp trũng ven đầm phá với mực nước trung bình khoảng 0,5 - 0,8m.



Nhiều hàng quán ngập sâu gần 1 mét và nước vẫn tiếp tục dâng.

Nước dâng cao khiến các quán ăn của 3 hộ kinh doanh ven phá ngập sâu. Dự báo, mực nước tại phá Tam Giang có thể tiếp tục tăng trong tối và đêm nay.

Ông Phạm Công Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền - cho biết, chính quyền địa phương cử lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, hướng dẫn người dân kê cao tài sản và theo dõi sát diễn biến mưa bão.

"Các chủ quán chủ động kê cao bàn ghế, thiết bị và đóng cửa tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra khu vực ven phá khi nước đang dâng cao", ông Phước nói.

Tại một số địa phương ven biển Thuận An, nước biển dâng cao những ngày qua và bắt đầu tràn lên bờ, đe doạ khu dân cư, hàng quán kinh doanh ven biển. Hiện TP Huế có mưa nhỏ rải rác, gió giật nhẹ.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh, nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, từ ngày 22 - 24/10, trên đất liền TP Huế sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do ảnh hưởng của bão số 12 dự báo phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Triều cường cuốn theo một lượng lớn bèo tràn lên đường và các hàng quán kinh doanh ven đầm phá Tam Giang. (Ảnh: Tuấn Hiệp)

Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị Biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; rà soát, thống kê, đảm bảo không còn phương tiện hoạt động trên biển. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 1.075 phương tiện với 7.657 lao động của TP Huế được sắp xếp, neo đậu an toàn.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo diễn biến bão; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lên phương án kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Huế kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn, tránh trú bão.

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ và 28 phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc, cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn được duy trì nghiêm túc. Các đơn vị tăng cường theo dõi, nắm chắc diễn biến và hướng di chuyển của bão để xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.