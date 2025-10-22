Bão số 12 cách TP Đà Nẵng 280km

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 6h sáng 22/10, bão số 12 cách TP. Đà Nẵng khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất: Cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Vệ tinh về tâm bão lúc 6h sáng nay (Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn).

Theo dự báo, khoảng 4h ngày 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi.

Đến khoảng 16h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều 22/10 đến hết ngày 23/10).

Bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng gây mưa rất lâu, rất lớn

Nhận định về tình hình tác động của bão số 12 đến đất liền Việt Nam, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo mới nhất, bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (Ảnh: Dân việt).

Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 200–400 mm, có nơi trên 500 mm; trọng tâm là khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có lượng mưa từ 500–700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

Chuyên gia khí tượng nhận định "bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa, lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10", tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Về lũ, từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở mức 3 (cấp cao nhất).

Mô tả tác động của gió bão và mức độ ảnh hưởng của gió bão (Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn).