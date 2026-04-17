Đã mắt với phim Việt lắm gái xinh nhất trên đời: 1m2 có 3 nàng hậu, netizen tranh cãi ai là người đẹp nhất

Tập 1 của phim truyền hình Lời Hứa Đầu Tiên lên sóng tối 16/4 với nội dung mới lạ về thế giới các nàng hậu và cuốn hút người xem bởi loạt drama liên tiếp khi những người đẹp cạnh tranh ngôi vị hoa hậu rồi chơi xấu, đặt điều về nhau.

Trong Lời Hứa Đầu Tiên, Trang Emma đảm nhận vai Vi Minh, nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Cô gái dân tộc mang trong mình khát vọng đổi đời, quyết tâm bước chân vào thế giới sắc đẹp đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt, nơi cô phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và cả những mất mát không thể tránh khỏi.

Vi Minh lên ngôi hoa hậu, nhưng các thí sinh khác không phục, cô bị tố "đi cửa sau" để giành vị trí cao nhất

Dàn thí sinh ngoại hình xinh đẹp nổi bật của bộ phim

Chiến thắng của Vi Minh khiến nhiều người không phục, đặc biệt là Á hậu 1 Thanh Hương (Á hậu Quỳnh Anh đóng) cũng là người ở cùng Vi Minh trong ngôi nhà chung. Thanh Hương cùng những thí sinh thua cuộc khác liên tiếp đặt điều nói xấu và tìm cách cô lập Vi Minh.

Vi Minh phải đối mặt với sóng gió đầu tiên khi có người lên MXH tố cuộc thi đã dàn xếp kết quả, có người đẹp còn công khai mối quan hệ với BTC và BGK. "Riêng hoa hậu Vi Minh đáng lẽ ở trong top 5 thôi mà tự nhiên rơi ụp vương miện vào đầu", người này nói.

Bên cạnh đó, "bà bầu" Quỳnh Mai (Maya đóng) cũng thể hiện sự sắc sảo thực dụng khi chỉ coi Vi Minh là một món hàng, liên tục cân đo đong đếm giá trị. Quỳnh Mai dụ dỗ Vi Minh bằng những phần thường hậu hĩnh nhưng yêu cầu cô phải đem lại tiền cho nhà đầu tư và nghe theo sắp xếp của cô ta.

Về phía Vi Minh, cô cũng không hiền lành khi muốn lợi dụng scandal với chàng thiếu gia giàu có để nâng cao giá trị bản thân, tạo scandal hâm nóng tên tuổi.

Vi Minh không phải là một nàng hậu hiền lành chịu bị bắt nạt

Cô có tham vọng, thông minh và biết cách tận dụng ưu thế của mình

Sau tập 1, khán giả để lại những ý kiến trái chiều về Lời Hứa Đầu Tiên. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim có nội dung mới lạ, hấp dẫn, phim khai thác sâu về thực tế các cuộc thi hoa hậu, đời sống của những người đẹp luôn tươi cười và tỏ ra nhã nhặn lịch thiệp trước ống kính, nhưng phía sau là những chiêu trò cạnh tranh không khoan nhượng. Bộ phim chiêu đãi khán giả với dàn diễn viên ngoại hình đẹp, chân dài, nhan sắc rực rỡ, xứng đáng là thí sinh của ngôi vị hoa hậu.

Bên cạnh đó, phim có phần trang phục đẹp, cảnh đăng quang của Vi Minh cũng được quay khá tốt. Mạch phim nhanh không dài lê thê, cách kể chuyện khá hấp dẫn. Tuy nhiên, điểm yếu của phim là diễn xuất của dàn diễn viên trẻ còn nhiều điểm yếu về lời thoại, khả năng biểu đạt cảm xúc.

Huyền Trang diễn xuất khá tốt

Người mẫu/Á hậu Quỳnh Anh vẫn còn non kinh nghiệm nhưng ngoại hình nóng bỏng hấp dẫn

Khán giả bình luận về phim Lời Hứa Hầu Tiên:

- Phim có hoa hậu thật nên có vẻ hay

- Mới xem tập 1 có vẻ hấp dẫn, mưu mô cạm bẫy liên tục chẳng cô nào hiền

- Phim này trang điểm đẹp, phục trang cũng bắt mắt

- Làm hoa hậu cũng bị chèn ép đằng sau sự thật chắc còn khủng khiếp hơn, thương Vi Minh quá!.

- Bộ phim nói đúng thực trạng hiện nay của các cuộc thi hoa hậu là cứ đăng quang thì báo chí rồi các diễn đàn thi nhau nói hoa hậu đó không xứng đáng bằng á hậu 1 hay á hậu 2, mặc dù ko thay đổi đc cục diện.

- Dù sao cũng hay hơn phim trước đó

- Phim mới, chưa có gì để nói, tất cả đều là ẩn số

Trong những tập tiếp theo của Lời Hứa Đầu Tiên, khán giả sẽ theo chân Vi Minh bước vào thế giới hào nhoáng của danh vọng và tiền tài.

Vi Minh là hình ảnh đại diện cho những người trẻ khao khát vươn lên, sẵn sàng đánh đổi để chạm tới hào quang. Sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là những mối quan hệ phức tạp, những toan tính ngầm và cả sự giằng xé nội tâm. Nhân vật này đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được sự chuyển biến tinh tế, từ trong trẻo, ngây thơ đến va vấp, rồi dần trưởng thành hoặc đánh mất chính mình.

Hành trình sa ngã của hoa hậu Vi Minh khiến khán giả tò mò hồi hộp theo dõi

Đây cũng chính là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của Huyền Trang (Trang Emma) tính đến thời điểm hiện tại. Nếu như những vai trước giúp cô ghi điểm nhờ ngoại hình và sự linh hoạt, thì với Vi Minh, cô buộc phải chứng minh khả năng diễn xuất nội tâm với một nhân vật có tâm lý phức tạp.