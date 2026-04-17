3 người đẹp không ai muốn đóng phim chung

Trang 163 đưa tin giới giải trí liên tục thay đổi, sau mỗi dự án các diễn viên được đánh giá lại giá trị của mình. Có những ngôi sao bật lên và nhận được nhiều lời khen ngợi, trở thành nhân tố được các nhà sản xuất ưu ái lăng xê, cũng là người được ưu ái hợp tác. Tuy nhiên, cũng có những diễn viên do thất bại nhiều lần bị khán giả quay lưng, không muốn thần tượng của họ cộng tác.

Các ngôi sao nhận được sự yêu mến của khán giả và được mong muốn hợp tác nhất là Tống Tổ Nhi, Triệu Lộ Tư và Vương Sở Nhiên. Theo 163 , cả ba minh tinh đều có diễn xuất tốt, khả năng tạo phản ứng hóa học với bạn diễn ổn, ngoại hình xinh đẹp nên phim dễ xem, thành tích ổn định.

Triệu Lộ Tư được đánh giá cao nhờ khả năng thu hút khán giả xem phim.

Triệu Lộ Tư vướng nhiều tranh cãi đời tư nhưng là tiểu hoa đán lứa 95 có khả năng gánh vác thành công của phim tốt nhất. Các dự án của cô rất ít khi thất bại, trong thời điểm ngành giải trí ảm đạm như hiện nay, phim thu hút khán giả khó khăn hơn trước. Triệu Lộ Tư đã có lượng fan đông đảo, khán giả xem phim cũng nhiều vì vậy hợp tác với Triệu Lộ Tư cơ hội thành công cao. Dù hiện tại Triệu Lộ Tư chưa quay lại đóng phim, cô vẫn được mong đợi.

Tống Tổ Nhi vừa có nhan sắc lại diễn xuất tốt. Mặt khác, cô còn thoải mái trong quá trình hợp tác, không có màn tranh đấu gay gắt để phân chia đất diễn địa vị. Tống Tổ Nhi cũng hợp tác trong quá trình quảng bá phim, khả năng tạo chemistry với bạn diễn mạnh, duyên khán giả tốt, cô là đối tác tuyệt vời mà ai cũng muốn chọn cho thần tượng.

Vương Sở Nhiên được đánh giá là nhan sắc đẹp nhất lứa tiểu hoa 95. Ngoại hình được so sánh với Lưu Diệc Phi giúp Vương Sở Nhiên trở thành ngôi sao nóng luôn có đề tài được công chúng bàn luận. Những dự án cô tham gia được chú ý kể từ khi khai máy. Vương Sở Nhiên cũng hợp tác khi đóng phim, không tranh giành quyền lợi, tính cách tốt được nhiều người yêu mến.

Vương Sở Nhiên và Tống Tổ Nhi (phải) xinh đẹp, diễn xuất tốt, chân thành trong quá trình hợp tác.

Ngược lại, những cái tên như Ngu Thư Hân, Nhậm Mẫn và Vương Ngọc Văn đứng đầu danh sách diễn viên nữ không ai muốn đóng chung.

Ngu Thư Hân cũng là diễn viên có thành tích phim ảnh tốt, lượng người hâm mộ hùng hậu và là cái tên được truyền thông quan tâm. Đời tư của cô có nhiều rắc rối, các dự án luôn nằm trong nguy cơ không được lên sóng, tính rủi ro cao.

Trước đó, dự án Nhất niệm Giang Nam đã công bố Ngu Thư Hân đóng chính nhưng lại không thể tìm được bạn diễn, không có nhiều sao nam sẵn lòng hợp tác với Ngu Thư Hân. Mới đây, giới thạo tin cho biết Ngu Thư Hân đang dự định tham gia dự án Thịt thần tiên , nhưng nam chính đã đổi từ Hà Dữ sang Đặng Vi, một sao nam đang giảm sút danh tiếng.

Ngu Thư Hân vướng các scandal vạ miệng, rủi ro tài chính từ cha mẹ nên khó tìm bạn diễn.

Ngoài Ngu Thư Hân, Nhậm Mẫn bị đánh giá là "nữ diễn viên đóng phim nào cũng thất bại". Nhậm Mẫn bị nhận xét có dung mạo kén tạo hình, diễn xuất nhạt, biểu cảm dễ bị biến dạng khi cần thể hiện cảm xúc mạnh. Hợp tác với Nhậm Mẫn dễ khiến khán giả từ bỏ xem phim ngay khi thấy tên của cô. Nhậm Mẫn cũng bị coi là gánh nặng vì độ nổi tiếng thấp, lại có EQ không cao, phát ngôn thường gây tranh cãi.

Vương Ngọc Văn cũng rơi vào trường hợp tương tự vì vướng nhiều scandal, đặc biệt là chuyện hẹn hò với bạn diễn. Vương Ngọc Văn có ngoại hình đẹp, song lại thiếu duyên khán giả. Theo 163, nhan sắc Vương Ngọc Văn hợp làm nữ phụ hơn nữ chính vì mang vẻ sắc sảo thiếu phóng khoáng. Các dự án của cô cũng lần lượt thất bại khiến danh tiếng không tốt, không người hâm mộ nào muốn thần tượng của mình hợp tác với Vương Ngọc Văn.