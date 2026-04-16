MXH đang rần rần vì phim Việt top 1 phòng vé: Doanh thu chấp hết các đối thủ, dàn cast toàn sao nhìn mà ham

Dù thuộc đường đua phim lễ 30/4 nhưng dự án kinh dị Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã có những suất chiếu sớm đầu tiên, thu hút sự chú ý của khán giả. Dự án nhanh chóng chiếm lĩnh top 1 phòng vé trong ngày, soán ngôi vương kéo dài 20 ngày của Hẹn Em Ngày Nhật Thực.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đạt top 1 doanh thu ngay ngày đầu ra rạp (theo BOVN)

Tính đến 9h00 sáng 16/4, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã thu về hơn 5,3 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên mức 8,5 tỷ (tính luôn cả các lượt đặt vé). Con số này gấp gần 17 lần hạng 2 là Hẹn Em Ngày Nhật Thực, và gấp 8 lần toàn bộ các đối thủ cộng lại. Dự đoán bước sang ngày thứ Sáu (17/4), số suất chiếu phim sẽ tăng lên, góp phần giúp phim đạt con số doanh thu bùng nổ hơn.

Ngoài ra, thành tích đầu tiên của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng cũng giúp Đỗ Quốc Trung trở thành đạo diễn đầu tiên trong năm 2026 có 2 phim đạt top 1 phòng vé. Trước đó, dự án Con Kể Ba Nghe của anh cũng có Kiều Minh Tuấn đóng chính đã đạt cột mốc này.

Phí Phông giúp đạo diễn Đỗ Quốc Trung có 2 phim top 1 phòng vé ngày trong năm 2025

Trên mạng xã hội, truyền thông và khán giả dành nhiều lời khen cho Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, thậm chí gọi đây là tác phẩm mang kinh dị Việt vươn xa trên bản đồ thế giới. Những điểm nổi bật gây ấn tượng mạnh gồm thiết kế bối cảnh, phục trang chân thực, góc quay sáng tạo, cùng diễn xuất như "lên đồng" của dàn cast. Điểm sáng nhất là Kiều Minh Tuấn với những phân cảnh gai góc, ánh nhìn sắc và diễn xuất giàu năng lượng khiến nhân vật luôn ở trạng thái căng như dây đàn, vừa dữ dội vừa ám ảnh.

Sự xuất hiện của sao nhí quốc tế Nina Nutthacha Padovan (vai Lua) là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Từ những biểu cảm méo mó, nụ cười rùng rợn, cô bé không chỉ giữ được sự đáng sợ như trong trailer mà còn đẩy nhân vật lên một tầng sắc thái khó đoán hơn khi vào phim. Dàn diễn viên còn lại như Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh hay Hạnh Thúy cũng góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc với lối diễn tự nhiên, chắc tay. Mỗi người một màu sắc, không ai lấn át ai nhưng đủ để tạo nên những tương tác có chiều sâu, giúp mạch phim giữ được độ căng và cảm xúc xuyên suốt. Ngoài ra, cú twist ở đoạn cao trào phim cũng được đánh giá là bất ngờ và gây xúc động.

Về nội dung, phim theo chân hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) trong hành trình lên nút để giải cứu mẹ (NSƯT Hạnh Thúy) sau khi nghe tin mẹ bị "quật" tơi tả vì thi triển trận đồ khống chế Phí Phông. Cùng em gái và những người trong làng, Còn dần khám phá ra sự thật xoay quanh những đồn đoán về phí phông, cũng như chuyện quá khứ khiến cho người trong làng liên tục bỏ mạng bí ẩn.

Cuộc truy tìm thực thể Phí Phông vì thế không đơn thuần là đối đầu với thế lực siêu nhiên mà dần mở ra những lớp lang phức tạp về niềm tin, tín ngưỡng và bản chất con người. Điểm đáng chú ý, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là một trong số ít dự án mạnh dạn khai thác trực diện truyền thuyết “ma cà rồng” phiên bản Việt, đan cài cùng yếu tố nghi lễ tâm linh và màu sắc văn hóa bản địa.

Kiều Minh Tuấn lần đầu đóng thầy pháp

Bối cảnh ghi hình cũng là một điểm cộng khi phim tận dụng trọn vẹn vẻ hoang sơ, u tịch của Mộc Châu. Từ thung lũng mờ sương, rừng sâu âm u cho đến những hang động linh thiêng, tất cả tạo nên một không gian vừa đẹp mắt vừa rợn người, đúng chất “rừng thiêng nước độc”. Chính phông nền này đã góp phần tôn lên câu chuyện về Phí Phông - loài quỷ khát máu gắn với truyền thuyết dân gian vùng cao, khiến mỗi khung hình đều mang màu sắc huyền bí, ám ảnh.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Thành Vũ