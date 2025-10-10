Tình trạng hôn nhân là gì? Ai cần phải cập nhật?

Tình trạng hôn nhân là thông tin phản ánh mối quan hệ pháp lý của một cá nhân trong đời sống dân sự, gồm các trạng thái như: độc thân, đã kết hôn, đã ly hôn hoặc góa. Đây là dữ liệu quan trọng trong quản lý dân cư và thường được yêu cầu trong nhiều thủ tục pháp lý.

Những ai có thay đổi về tình trạng hôn nhân như kết hôn, ly hôn hay mất vợ/chồng đều cần cập nhật thông tin kịp thời trên hệ thống VNeID để đảm bảo hồ sơ cá nhân luôn đầy đủ và chính xác.

Việc cập nhật tình trạng hôn nhân trên VNeID không chỉ giúp đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia mà còn tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục như đăng ký kết hôn, chứng minh độc thân, mua bán tài sản, vay vốn hay khai sinh cho con.

Đặc biệt, khi bạn đã ly hôn nhưng hệ thống vẫn hiển thị là đang kết hôn, có thể dẫn đến nhiều bất tiện hoặc rắc rối pháp lý không đáng có. Vì vậy, cập nhật đúng tình trạng hôn nhân là bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi cá nhân và giảm thiểu phiền toái trong các giao dịch hành chính, pháp lý sau này.

Lý do VNeID chưa cập nhật tình trạng ly hôn

Theo quy định pháp luật, thông tin trên VNeID được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Tuy nhiên, sau khi có bản án ly hôn, việc cập nhật tình trạng hôn nhân trên VNeID có thể chưa được thực hiện do chưa ghi chú ly hôn vào sổ hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Điều này yêu cầu bạn thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Cách cách cập nhật tình trạng hôn nhân trên VNeID

Trước đây, ứng dụng VNeID chỉ hỗ trợ cập nhật tình trạng đã kết hôn, nên với những người đã ly hôn thì thông tin vẫn hiển thị không chính xác, gây nhiều bất tiện khi làm thủ tục. Tuy nhiên, hiện nay VNeID đã bổ sung tính năng mới cho phép người dùng tự xác nhận tình trạng đã ly hôn, giúp thông tin cá nhân được điều chỉnh rõ ràng, chính xác hơn.

Dưới đây mình sẽ chia thành 2 trường hợp gồm: cập nhật tình trạng đã kết hôn và đã ly hôn trên VNeID để bạn dễ theo dõi và thao tác.

Các cập nhật đã kết hôn trên VNeID

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của bạn > Đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Bước 2: Ngay tại mục Thông báo, bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu tích hợp tình trạng hôn nhân > Nhấn vào thông báo đó để tiếp tục.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin yêu cầu và xác nhận để hoàn tất cập nhật tình trạng hôn nhân. Khi xác nhận thành công, thông tin sẽ được hệ thống ghi nhận.

Cách cập nhật đã ly hôn trên VNeID

Bước 1: Ngay tại trang chủ của ứng dụng VNeID, nhấn vào mục Dịch vụ khác > Tiếp tục chọn mục Cung cấp thông tin cho CQNN.

Bước 2: Tạo mới yêu cầu cung cấp thông tin > Chọn loại thông tin mà bạn muốn gửi đến cơ quan chức năng.

Bước 3: Chọn mục Bản án ly hôn > Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu > Gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng để xác nhận và cập nhật tình trạng ly hôn là hoàn tất.

Cập nhật tình trạng hôn nhân trên VNeID, dù là đã kết hôn hay đã ly hôn, đều rất quan trọng để đảm bảo thông tin cá nhân được hiển thị chính xác và minh bạch. Hãy thực hiện đúng để tránh những rắc rối không cần thiết trong các thủ tục hành chính, pháp lý sau này nhé.