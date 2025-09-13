Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ứng dụng này được Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

VNeID có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Ở lần cập nhật mới, phiên bản 2.2.2, VNeID bổ sung 6 tính năng nổi bật, trong đó có tích hợp hộ chiếu phổ thông. Lưu ý, người dân cần đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để có thể sử dụng tính năng này.

Sau đây là các bước tích hợp hộ chiếu trên ứng dụng VNeID:

Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản mật khẩu.

Bước 2: Tại giao diện chính chọn “Ví giấy tờ”, ở mục “Tích hợp và xuất trình” nhấn chọn “Tích hợp giấy tờ”, sau đó nhấn “Tạo mới yêu cầu”.

Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển sang “Nhập thông tin tích hợp”, tại mục “Loại thông tin” người dân nhấn chọn “Hộ chiếu”.

Bước 4: Tại đây, người dân cung cấp đầy đủ thông tin gồm số hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu.

Sau khi điền đầy đủ, người dân ấn tích vào ô “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”, cuối cùng bấm “Gửi yêu cầu”.

Thông tin sau khi nhập sẽ được chuyển đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để xác thực. Nếu kết quả chính xác, dữ liệu hộ chiếu sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID, tương tự như giấy phép lái xe hay thẻ bảo hiểm y tế,...