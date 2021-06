Đã khống chế vụ cháy lớn tại Khu công nghiệp Sóng Thần I, Bình Dương

Theo đó, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 25/6 tại nhà kho của một công ty ngũ cốc nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần I. Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội nên đã cùng nhau dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã điều động khoảng 12 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế và không cháy lan sang các công ty khác trong Khu công nghiệp Sóng Thần I. Do diện tích của kho nằm trong tổng kho rộng đến 4ha dựng bằng khung thép, mái tôn, các chất cháy chủ yếu là đậu xanh, hạt silicon, ngũ cốc, bao bì, gỗ... nên diện tích cháy lên đến hơn 1000m2.

Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Được biết, Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản yêu cầu Phòng PC07 và Công an các địa phương tổ chức hướng dẫn cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 28 cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy qua các hình thức trực tuyến như các nhóm zalo, trên các phương tiện thông tin truyền thông...