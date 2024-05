Dạ Hương đưa xu hướng chăm sóc sức khỏe vào phiên bản Daily Fresh Mới

Với bề dày 20 năm thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và khả năng nắm bắt xu hướng và đi đầu trong nghiên cứu khoa học, Dạ Hương đã đưa toàn bộ các xu hướng của ngành hàng trong tương lai vào phiên bản dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới - Dạ Hương Daily Fresh: chứa thành phần giúp cân bằng hệ vi sinh (Prebiotic), kết hợp nhóm thảo dược thiên nhiên, tăng cường khả năng dưỡng ẩm và thiết kế sản phẩm cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng.



Khi phụ nữ hiện đại dần thoải mái hơn khi nói về các vấn đề sức khỏe vùng kín, các thương hiệu cũng dần chuyển trọng tâm đến những mối liên kết đặc biệt với sức khỏe phụ khoa, nhằm phục hồi và cân bằng hệ vi sinh giúp chăm sóc vùng kín phụ nữ từ sâu bên trong, thay vì làm trầm trọng thêm nỗi bất an của họ và gia tăng sự kỳ thị xoay quanh các vấn đề bệnh lý điển hình.

Bên cạnh đó, sau khủng hoảng và những ảnh hưởng mà đại dịch mang đến, người tiêu dùng đã dần thay đổi cách thức chăm sóc sức khỏe. Họ tối giản tủ đồ và tập trung tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc cơ thể mang sứ mệnh chữa lành những thương tổn và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong để đạt được trạng thái cân bằng.

"Làn sóng" ứng dụng khoa học hệ vi sinh vật vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một xu hướng tất yếu

Hệ vi sinh vật (Microbiome) không còn là một khái niệm quá mới mẻ trong bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp làm đẹp hiện nay. Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, xu hướng này trở nên phổ biến hơn với tần suất xuất hiện đáng chú ý trong các tạp chí làm đẹp và cũng như các hội thảo khoa học hay các triển lãm về thành phần, nguyên liệu mới.

Theo Mordor Intelligence, quy mô Thị trường Sản phẩm Mỹ phẩm Probiotic ước tính đạt 16,42 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 21,67 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,71% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Các thương hiệu cũng đã đặt những sản phẩm ứng dụng khoa học hệ vi sinh vật (Microbiome) có chứa thành phần các vi khuẩn có lợi (probiotic), hay dưỡng chất lợi khuẩn prebiotic giúp duy trì ổn định sự cân bằng của hệ sinh thái đặc biệt trên da trên các kệ hàng như một bước tiếp cận gần gũi hơn của giải pháp khoa học vi sinh này đến với người dùng.

Theo kết quả báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Mintel 2023 (Report: patent insights: drive intimate care innovation), 47% phụ nữ Trung Quốc nghĩ đến yếu tố liên quan đến hệ vi sinh vật như một xu hướng tất yếu sắp tới để chăm sóc sức khỏe vùng kín

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại triển lãm In-cosmetic Paris 2024 vào tháng 4 vừa qua khi hàng chục hãng nguyên liệu đã giới thiệu các nguyên liệu tiêu biểu có chứa các thành phần giúp củng cố và hỗ trợ cân bằng vi sinh như prebiotic hay probiotic.

Khu trưng bày của hãng Solabia (Pháp) tại triển lãm In-cosmetic Paris 2024 đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu.

Ths, Dược sĩ Trần Thị Thu Cúc, chuyên gia nghiên cứu làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Dược mỹ phẩm Hoa Linh, người đã có hơn 20 năm nghiên cứu các sản phẩm dược mỹ phẩm, đặc biệt là dòng sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ - chị cũng vừa tham dự triển lãm In-cosmetic tại Paris tháng 4 vừa qua, chia sẻ: "Trong những năm sắp tới, các sản phẩm chăm sóc da ứng dụng khoa học hệ vi sinh vật (microbiome) được tin tưởng là sẽ trở thành triết lý chăm sóc da mới đầy hứa hẹn. Ý thức nhiều hơn về mối liên hệ giữa khoa học, thiên nhiên và cơ thể chính là cách giúp phái đẹp đảo ngược được các tác động từ bên ngoài, từ đó luôn giữ cho mình diện mạo rạng ngời và tươi tắn."



Thành phần thiên nhiên, mùi hương và các lợi ích dưỡng ẩm là những yếu tố hấp dẫn người tiêu dùng

Sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm có thành phần thiên nhiên, có tính bền vững ngày càng tăng giữa các nhóm người tiêu dùng khác nhau, đặc biệt là thế hệ Millennials. Bên cạnh "làn sóng" ứng dụng khoa học hệ vi sinh vật để đạt được trạng thái cân bằng của hệ vi sinh âm đạo và ngăn ngừa các vấn đề bệnh lý, người tiêu dùng mong muốn sản phẩm có thể chăm sóc nhẹ nhàng cho làn da ở vùng kín để giảm kích ứng.

Các yếu tố liên quan đến dưỡng da, lợi ích chăm sóc da, có chứa hoặc chiết xuất từ thành phần thiên nhiên, thực vật cao cấp giúp nâng cao giá trị sản phẩm được đánh giá là sẽ hấp dẫn người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe vùng kín. Đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm thoả mãn nhu cầu khác nhau của các nhóm người tiêu dùng khác nhau như phụ nữ mang thai, thanh thiếu niên,...

Dạ Hương Daily Fresh - Dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới đón đầu xu hướng thị trường

Ra đời cách đây hơn 20 năm từ sự lắng nghe và thấu hiểu những điều thầm kín của chị em, Dạ Hương là thương hiệu dung dịch vệ sinh phụ nữ tiên phong tại Việt Nam trong việc nghiên cứu nhu cầu phụ nữ Á Đông, giúp chăm sóc sức khỏe phụ khoa dịu nhẹ, hiệu quả.

Năm 2024, thương hiệu cho ra mắt dòng dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới Dạ Hương Daily Fresh, đánh dấu bước đột phá trong nghiên cứu khi ứng dụng khoa học hệ vi sinh, kết hợp dưỡng chất lợi khuẩn Prebiotic (Bioecolia) được cung cấp bởi hãng Solabia - hãng nguyên liệu hàng đầu của Pháp và nhóm các thảo dược thiên nhiên, tăng cường nhóm thảo dược thiên nhiên có công dụng dưỡng da (Cúc la mã, Collagen, Vitamin E, B3...) giúp không chỉ làm sạch mà còn giúp giữ da mềm mịn.

Dạ Hương Daily Fresh mang đến 3 loại sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng khác nhau:

Dạ Hương Daily Fresh Dịu Nhẹ giúp tăng cường hiệu quả giảm viêm, làm dịu da, chăm sóc nhẹ dịu hàng ngày, phù hợp với người có làn da dễ kích ứng, đặc biệt là phụ nữ trong quá trình mang thai, phụ nữ sau sinh.

Dạ Hương Daily Fresh Total Care giúp chăm sóc toàn diện giúp khử mùi, ngừa viêm ngứa góp phần tăng cường hiệu quả giảm viêm nhiễm, nấm ngứa.

Dạ Hương Daily Fresh Moisture được tăng cường thành phần dưỡng ẩm, phù hợp với người có da vùng kín bị khô, thô ráp.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ thế hệ mới Dạ Hương Daily Fresh được MC Khánh Vy tin chọn.

"Bằng việc ra mắt dòng sản phẩm mới Dạ Hương Daily Fresh với những thành phần mới đột phá, thương hiệu một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong việc nắm bắt xu hướng thị trường, nhu cầu của khách hàng cũng như thế mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Việt Nam. Từ đó mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng và cá nhân hóa theo nhu cầu của người tiêu dùng.", Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Dược sĩ, Thạc sĩ Marketing bán hàng và dịch vụ, Giám đốc ngành hàng Dược mỹ phẩm & Làm đẹp, Công ty Dược phẩm Hoa Linh cho biết.



Sản phẩm Dạ Hương Daily Fresh hiện đã có tại siêu thị, tạp hóa và nhà thuốc trên toàn quốc và các gian hàng chính hãng trên website của Dược phẩm Hoa Linh. Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại: https://dahuong.vn/ .

Chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh

Hotline: 1900 571 255

Địa chỉ: B19D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội