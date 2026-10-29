Đã đến lúc Lương Mạnh Hải trở lại

Lương Mạnh Hải là cái tên gắn liền với một thời phim truyền hình Việt Nam phủ sóng rộng rãi trên màn ảnh nhỏ. Với vai Bảo Nam trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, anh cùng Tăng Thanh Hà tạo nên một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích nhất thời điểm đó. Hình ảnh chàng công tử nhà giàu có phần ngang ngược nhưng chân thành, hài hước đã trở thành dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của nam diễn viên. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều dự án điện ảnh truyền hình khác như Vừa Đi Vừa Khóc, Đẹp Từng Centimet, Hot Boy Nổi Loạn và Khi Con Là Nhà.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Lương Mạnh Hải không còn xuất hiện thường xuyên trước ống kính với tư cách diễn viên. Bộ phim điện ảnh gần nhất anh tham gia là Khi Con Là Nhà, ra mắt năm 2017. Cũng trong năm này, anh góp mặt trong Hot Boy Nổi Loạn 2, tiếp tục vai Lam. Tính từ những dự án điện ảnh đó đến nay, nam diễn viên đã có khoảng 9 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Đây là quãng thời gian đủ dài để khán giả nhớ về anh như một gương mặt thân thuộc của phim Việt, đồng thời chờ đợi xem anh sẽ trở lại với diện mạo nào.

Điều thú vị là dù vắng bóng trên màn ảnh suốt nhiều năm, Lương Mạnh Hải chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi sự chú ý của công chúng. Trên mạng xã hội, nam diễn viên liên tục tạo trend bằng những màn ngồi trò chuyện, tung ra các triết lý nghe qua tưởng hài hước, bông đùa nhưng lại thâm sâu và đánh trúng tâm lý giới trẻ. Bởi vậy, cái tên Lương Mạnh Hải vẫn giữ được sức hút riêng và mỗi lần anh xuất hiện đều khiến khán giả chú ý. Nhưng có lẽ, điều công chúng mong chờ hơn cả vẫn là ngày anh trở lại với điện ảnh.

Chuỗi vắng bóng suốt 9 năm trên màn ảnh rộng của Lương Mạnh Hải đã chính thức khép lại khi gần đây nhất, anh xuất hiện trong buổi cúng máy bộ phim điện ảnh mới là Đặc Công Rừng Sác. Vẫn là một tác phẩm đến từ người đạo diễn quen thuộc đã giúp làm nên tên tuổi của Lương Mạnh Hải - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhưng lần này, hứa hẹn sẽ là một vai diễn hoàn toàn mới. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh từng đọc kịch bản của nhiều dự án do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện nhưng chưa tìm được nhân vật khiến mình thực sự hứng thú. Chỉ đến Đặc Công Rừng Sác, anh mới tìm thấy vai diễn phù hợp để trở lại. Điều đó phần nào cho thấy sự lựa chọn lần này không phải một quyết định ngẫu nhiên, mà xuất phát từ sự đồng điệu với nhân vật và câu chuyện mà bộ phim muốn kể.

Lương Mạnh Hải tại buổi cúng máy phim mới

Trong tác phẩm mới, Lương Mạnh Hải đảm nhận vai Hai Minh. Đáng nói, nam diễn viên tiết lộ nhân vật này không phải một chiến sĩ đặc công trực tiếp chiến đấu như nhiều người có thể hình dung khi nghe tên phim. Những thông tin cụ thể về Hai Minh hiện vẫn chưa được ê-kíp tiết lộ đầy đủ, nhưng chi tiết này đã đủ tạo ra sự tò mò về vai diễn cũng như cách Lương Mạnh Hải tiếp cận một nhân vật khác với những hình tượng từng gắn liền với mình.

Đặc Công Rừng Sác là dự án do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, biên kịch Châu Thổ chấp bút lấy bối cảnh năm 1972 tại vùng Rừng Sác. Phim theo chân các chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác trong nhiệm vụ đột nhập, phá hủy kho bom Thành Tuy Hạ và khống chế tuyến vận tải chiến lược trên sông Lòng Tàu. Không chỉ tái hiện những nhiệm vụ nguy hiểm giữa chiến trường, tác phẩm còn hướng đến những lát cắt về sự hy sinh, gian khổ và cuộc đấu tranh nội tâm của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Bộ phim đã chính thức khai máy ngày 25/10 tại Khu di tích Rừng Sác, Cần Giờ, TP.HCM, sau khoảng 3 năm chuẩn bị. Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Ma Ran Đô, Hoài Lâm, Phương Thanh cùng nhiều gương mặt khác. Đây cũng là tác phẩm nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7 nhằm góp phần tái hiện những chiến công của lực lượng Đặc công Rừng Sác trong kháng chiến chống Mỹ.