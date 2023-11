Dạ dày kêu ùng ục hay cảm giác sôi bụng báo hiệu điều gì?

Tiếng kêu của dạ dày mà chúng ta nghe được khi đói là do nhu động ruột.



Nhu động là một loạt các cơn co thắt cơ của thành ruột theo trình tự để đẩy khí, thức ăn và chất lỏng dọc theo ống rỗng của đường tiêu hóa. Đường tiêu hóa bao gồm miệng, thực quản, dạ dày, ruột và trực tràng. Thành của dạ dày cũng được tạo thành bởi nhiều lớp cơ. Âm thanh ùng ục mà dạ dày phát ra do sự co thắt của các cơ này, và chúng không chỉ xảy ra khi bạn đói.

Ngay sau bữa ăn, nhu động rất nhiều. Trung bình mỗi phút có ba làn sóng nhu động trong dạ dày và 12 làn sóng dọc theo ruột non. Khi thức ăn được đẩy qua đường tiêu hóa, nó sẽ được trộn để tiêu hóa dễ dàng hơn.

Khi dạ dày và ruột đầy thức ăn, chúng tiết ra rất nhiều men tiêu hoá, hỗn hợp này giảm âm lượng của nhu động. Giống như khi chúng ta cầm, lắc 1 chai đầy nước và 1 chai rất ít nước thì chai ít nước sẽ "ồn ào" hơn. Khi dạ dày trống rỗng trong vài giờ, nó bắt đầu tiết ra một loại hormone gọi là ghrelin.

Khi hormone này đến não, nó sẽ gây ra cảm giác đói và kích thích nhu động ở đường tiêu hóa. Mục đích để đẩy bất kì thức ăn dư thừa nào trong dạ dày xuống ruột. Kết quả chúng ta nghe rõ tiếng ùng ục khi đói.

Khi nào tiếng ùng ục trở thành dấu hiệu bệnh lý?

Khi chúng ta ăn quá nhiều những thực phẩm mà cơ thể không thể tiêu hoá hoàn toàn, nhất là những thực phẩm có nguồn gốc thực vật, có thể tạo ra khí dư thừa làm khuếch đại âm thanh của nhu động ruột và cảm giác đầy bụng. Khi nhiễm trùng đường ruột hoặc ngộ độc thực phẩm, nhu động ruột tăng nhằm làm sạch ruột khiến tiếng ùng ục nhiều và to hơn.

Vậy, nếu tiếng ùng ục, cảm giác sôi bụng mà không kèm triệu chứng nào khác, đó là hiện tượng rất bình thường và vô hại của cơ thể. Chỉ khi kèm theo các triệu chứng khác như:

Đau bụng, cảm giác căng tức hoặc khó chịu ở vùng bụng

Buồn nôn, nôn mửa, chán ăn hoặc ăn không ngon miệng

Tiêu chảy, phân sống hoặc phân có máu

Khó tiêu, ợ nóng, ợ chua hoặc đầy hơi

Có thể báo hiệu bạn đang có vấn đề đường tiêu hoá do: nhiễm khuẩn, dị ứng, ung thư, stress hoặc dinh dưỡng không cân đối.