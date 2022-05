Đã có kết quả Chung kết KOC VIETNAM 2022: Call Me Duy lên ngôi Quán quân đầy thuyết phục!

Tối ngày 29/5, tập Chung kết KOC VIETNAM 2022 chính thức lên sóng. Top 5 xuất sắc nhất bao gồm Call Me Duy, Pu Mét 7, Hoàng Việt, Châu Muối, Ông Giáo Review đều tuyên bố sẽ dồn hết sức bứt phá ở vòng thi mang tính quyết định. Đặc biệt, sự xuất hiện của giám khảo khách mời - nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà - Nhà đồng sáng lập thương hiệu M.O.I Cosmetics khiến các thí sinh càng thêm háo hức.



Vòng Chung kết KOC VIETNAM 2022 có chủ đề "It's Me - Chính Là Tôi". Theo đề bài, top 5 phải thực hiện video hoàn hảo nhất từ trước đến nay bằng cách vận dụng tất cả kỹ năng đã học được trong các tập phát sóng trước đó.

Để làm ra sản phẩm hoàn hảo, chất lượng nhất, chương trình cho phép mỗi thí sinh được mang theo thiết bị riêng, ekip mình muốn, tối đa 2 người. Đáng chú ý, 3 thí sinh từng bị loại ở những vòng thi trước đó cũng xuất hiện trong đội ngũ ekip của top 5: Mai Tiến Đạt quay lại giúp Hoàng Việt, AnhEm TV và Chúa Tể Rì Vêu sát cánh bên Pu Mét 7. Ngoài ra, hỗ trợ cho các thí sinh ở vòng thi mang tính quyết định còn có sự tham gia của bộ ba BB Trần - Ngọc Phước - Hải Triều. Sau khi bốc thăm, Call Me Duy - Châu Muối sẽ được Hải Triều hỗ trợ, Hoàng Việt, Ông Giáo Review chọn đúng BB Trần, duy chỉ có Pu Mét 7 về team Ngọc Phước.

Ở tập Chung kết, các thí sinh sẽ nhận được đề bài combo 2 sản phẩm (1 sản phẩm từ chương trình và 1 sản phẩm tự chọn đăng ký từ trước). Theo đó, sản phẩm của top 5 bao gồm:

- Call Me Duy: Mặt nạ bơ tinh khiết Hydrogel DA by M.O.I và chiếc túi trống Adidas

- Châu Muối: Loa điện tử Divoom và nồi sứ dưỡng sinh Minh Long

- Ông Giáo Review: Điện thoại Samsung Galaxy A53 5G và nến thơm tinh dầu Lovedear

- Hoàng Việt: App Lazada và Bình giữ nhiệt Lock & Lock

- Pu Mét 7: Bộ pha cà phê thủ công Hanoia và Máy uốn tóc không dây Ckeyin

Lượt thi đầu tiên là "cuộc chiến" giữa Pu Mét 7 - Call Me Duy và Hoàng Việt. Đặc biệt, với Call Me Duy - thí sinh nhận review sản phẩm từ nhà M.O.I Cosmetics, Hà Hồ kỳ vọng anh chàng sẽ đưa ra những thông tin thuyết phục được khách hàng. Dù là mentor của Call Me Duy lần này nhưng Hải Triều hầu như chẳng cần động tay vì thí sinh của nam nghệ sĩ đã có đủ ý tưởng riêng để hoàn thành bài thi của mình. Hải Triều đặt nhiều niềm tin vào Call Me Duy và khẳng định chắc nịch thí sinh nhỉnh hơn các đối thủ. Thậm chí, Call Me Duy còn tự dựng clip trong khi hoàn toàn có thể nhờ vả ekip với lý do: "Làm thế mới có thể tự hào chiến thắng tâm phục khẩu phục". Khác hẳn tình cảnh của Hải Triều, Ngọc Phước được team Pu Mét 7 "tận dụng triệt để" khi để mentor của mình đảm đương đủ mọi công việc như khuân vác, chỉ đạo sản xuất,...

Ở lượt thi thứ 2 cũng diễn ra trận tranh đua quyết liệt giữa Châu Muối và Ông Giáo Review. Ông Giáo Review được khen ngợi về khả năng dựng kịch bản ý tưởng nhưng chưa quen với diễn xuất. Tuy nhiên, anh vẫn tự hào: "Quả này không Quán quân thì hơi phí". Châu Muối được Hải Triều đánh giá cao, đặt nhiều kỳ vọng.

Sau khi top 5 diễn hoàn thành bài thi của mình, tất cả đã tập trung tại "quảng trường trung tâm" của KOC VIETNAM 2022 để nghe nhận xét từ các giám khảo. Hội đồng chuyên môn vòng Chung kết có sự xuất hiện của chị Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám Đốc VCCORP, anh Trịnh Minh Quang - Đại diện Kênh14, anh Đỗ Hữu Hưng - CEO ACCESSTRADE Việt Nam. 3 thành viên 3 giám khảo và 3 thành viên hội đồng chuyên môn sẽ cho mỗi thí sinh tối đa 20 điểm.

Bài thi của Hoàng Việt khiến đại diện Kênh14 cảm thấy khó hiểu vì câu chuyện dẫn vào bị lê thê, cốt truyện không rõ ràng. Hơn nữa, âm thanh cũng khó nghe. Để Chúa Tể Rì Vêu và AnhEm TV xuất hiện khá nhiều trong clip, vai trò nhân vật chính của Pu Mét 7 đã phần nào mờ nhạt trước các đối thủ. Tuy nhiên, bài thi của cô nàng vẫn được nhận xét là đáng yêu, duyên dáng, cân bằng được yếu tố giải trí lẫn bán hàng. Chị Phan Đặng Trà My cho rằng Pu Mét 7 nên tập trung khai thác nhiều hơn về Bộ pha cà phê thủ công Hanoia hơn là sản phẩm tự chọn.

Bài thi của Châu Muối với chất lượng hình ảnh - âm thanh mượt mà khiến Hà Hồ phải trầm trồ nhận xét: "Clip này đối với Hà là clip hay nhất, đủ đầy nhất". Clip dự thi của Ông Giáo Review có câu chuyện thú vị với nhiều tiểu tiết, ý tưởng hay nhưng cách thể hiện bị nhận xét là đạt tiêu chí mặt giải trí nhưng chưa đạt về mặt kết nối 2 sản phẩm.

Bài thi xuất sắc của Call Me Duy khiến ai nấy đều phải vỗ tay tán thưởng khi thể hiện được những điểm khác biệt của sản phẩm Mặt nạ bơ tinh khiết Hydrogel DA by M.O.I. Giám khảo Hà Hồ cho biết: "Chỉ cần thế thôi là M.O.I đã cảm thấy rất vui rồi, bạn đã đánh trúng tâm lý Hà. Hiệu ứng ASMR chứng minh được độ lành tính, thành phần thiên nhiên của sản phẩm, nhịp độ cuốn hút từ đầu đến cuối, clip này có 3 yếu tố từ mở bài - thân bài - kết luận".

Sau phần nhận xét, top 5 tiếp tục bước đến phần mà tất cả đều mong chờ - công bố kết quả. Với điểm số cao nhất (tổng 115 điểm), Call Me Duy đã được xướng tên trở thành Quán quân KOC VIETNAM mùa đầu tiên, nhận giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng (500 triệu đồng tiền mặt, 500 triệu hợp đồng truyền thông quảng cáo). 2 thí sinh còn lại nằm trong top 3 lần lượt là Châu Muối và Pu Mét 7.

3 giải phụ của chương trình cũng nhận được những giải thưởng hấp dẫn gồm tiền mặt 50 triệu đồng và hợp đồng truyền thông quảng cáo từ VCCORP trị giá 200 triệu đồng:

- Giải đột phá: Pu Mét 7

- Giải tài năng: Châu Muối

- Giải yêu thích do độc giả bình chọn: Call Me Duy. Đặc biệt hơn, ở hạng mục này, anh chàng còn nhận được quà tặng voucher từ Hanoia trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, các thí sinh còn lại cũng nhận hàng loạt hiện vật và hợp đồng quảng cáo lên giá trị cao. Chị Trần Thanh Huyền - Giám đốc thương hiệu Lazada Việt Nam chia sẻ: "Rất khó để chọn ra ai là người giỏi nhất, xứng đáng nhất. Là đơn vị thương mại điện tử hàng đầu cùng hệ sinh thái lớn và kết nối với rất nhiều nhãn hàng, Lazada cam kết sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong bước đường tương lai".

- Giải Thánh chốt đơn từ Lazada trị giá 1 tỷ đồng dành cho các thí sinh có khả năng bán hàng, livestream và tận dụng khả năng livestream tốt nhất trên Lazada: Pu Mét 7

- Giải xu hướng từ Lazada trị giá 500 triệu dành cho thí sinh có nội dung sáng tạo: Chúa Tể Rì Vêu

- Giải triển vọng từ Lazada trị giá 300 triệu dành cho thí sinh có sự thay đổi lớn trong quá trình tham gia cuộc thi: Hoàng Việt

Anh Đỗ Hữu Hưng trao 2 giải thưởng đến từ CEO ACCESSTRADE Việt Nam cho 2 thí sinh:

- Gương mặt đại diện ACCESSTRADE Việt Nam: Call Me Duy

- Nâng tầm tài năng: Ông Giáo Review

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đại diện thương hiệu M.O.I Cosmetics lựa chọn Pu Mét 7 cho giải thưởng Phát triển sự nghiệp cùng M.O.I thông qua việc trao vốn để cô nàng có thể phát triển việc kinh doanh mỹ phẩm.

Chị Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám Đốc VCCorp chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ đồng hành trong cuộc thi này mà còn cam kết còn đi cùng chặng đường sự nghiệp của các bạn trong tương lai. Với kỳ vọng lớn lao ở các bạn KOC, chúng tôi hy vọng mỗi thí sinh sẽ đưa Việt Nam với các nước châu Á trở thành thế hệ KOC toàn cầu". Bên cạnh đó, chị Trà My còn tiết lộ giải đặc biệt cho top 10 sẽ là 1 chương trình tập huấn tại Nhật Bản hoặc Trung Quốc, kỳ vọng thí sinh đưa Việt Nam cùng các nước châu Á trở thành những thế hệ KOC toàn cầu.