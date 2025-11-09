Tối 8/11, Á hậu Quỳnh Châu và thiếu gia tên Ngọc Phát chiêu đãi khách mời là bạn bè thân thiết, gia đình tại khách sạn nhà chú rể ở Đà Lạt. So với hôn lễ ở TP.HCM thì tiệc cưới ở Đà Lạt của cặp đôi nhỏ gọn, ấm cúng hơn. Không quy tụ "nửa showbiz" như đám cưới trước, chỉ có dàn "học trò" thân thiết của Quỳnh Châu đến góp vui.

Cô dâu Quỳnh Châu trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng, diện váy cưới đơn giản để thực hiện các nghi thức. Đáng nói, qua chiếc váy ôm sát, Quỳnh Châu lộ rõ vòng 2 nay đã nhô lên thấy rõ, dấu hiệu như phụ nữ đang có tin vui. Dễ dàng nhận ra, xuyên suốt những hôn lễ gần đây, nàng hậu có thói quen dùng bó hoa cưới to đặt trước bụng để tránh sự tập trung vào vóc dáng hiện tại. Với loạt hint này, cư dân mạng rần rần chúc mừng vì cho rằng Quỳnh Châu và Ngọc Phát có song hỷ.

Cận nhan sắc ngọt ngào của Á hậu Quỳnh Châu trong lễ cưới tại Đà Lạt (Nguồn: @kinhvumakeup)

Ở góc nghiêng, á hậu Quỳnh Châu lộ rõ vòng 2 lùm lùm trong chiếc váy bó sát

Khi nhìn chính diện cũng dễ dàng nhận ra sắc vóc khác lạ của cô dâu

Quỳnh Châu dùng bó hoa cưới to để che chắn trước bụng khi đón khách

Những "học trò" thân thiết của Quỳnh Châu đến chung vui (Nguồn: @sonminhtri)

Không gian tiệc cưới của cặp đôi ngập tràn hoa tươi

Lễ đường của Quỳnh Châu và Ngọc Phát được thiết kế đơn giản, ấm cúng

Ảnh cưới của cặp đôi được đặt dọc lối đi

Chồng Quỳnh Châu không chỉ sở hữu dung mạo điển trai mà còn là CEO của một khách sạn lớn và nổi tiếng tại Đà Lạt. Ngọc Phát cho biết anh là người chủ động nhắn tin làm quen với Quỳnh Châu và hồi hộp chờ đợi được đối phương đáp lời.

Trong thời gian đó, Quỳnh Châu đang ế show nên "ngó" qua thông tin của Ngọc Phát, thấy anh là chủ khách sạn nên cứ ngỡ nhắn tin để "book show". Vì thế, Á hậu Quỳnh Châu trả lời tin nhắn "Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?" của Ngọc Phát. Thừa thắng xông lên, nam thiếu gia hỏi thẳng Quỳnh Châu: "Châu có bạn trai chưa?" và từ đó cả hai bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu nhau để đến hiện tại cùng dắt tay vào lễ đường.

Hành trình tình yêu của Quỳnh Châu và bạn trai Ngọc Phát cũng khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự bền bỉ và chân thành. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, sau đó công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, họ luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng chia sẻ bạn trai rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái.